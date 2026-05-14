Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Băiatul salvat la limită din Lacul Chitila a fost preluat de elicopterul SMURD

Intervenţie la limită, joi, pentru salvarea băiatului de 15 ani care a sărit în Lacul Chitila pentru a salva o fată care alunecase în apă. Imediat ce a fost scos la mal şi resuscitat, el a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la Spitalul Clinic de Urgență București.

Incidentul s-a produs în cursul zilei de 14 mai, după ce o adolescentă de 16 ani a alunecat în lac, iar băiatul a sărit în apă pentru a încerca să o salveze, deși nu știa să înoate.

La sosirea echipajelor de intervenție, fata fusese deja scoasă la mal și era conștientă, fiind preluată de cadrele medicale pentru îngrijiri. În schimb, băiatul a fost căutat minute bune de scafandrii sosiți la fața locului.

Reprezentanții ISU au precizat că operațiunea de salvare a fost una complexă, desfășurată cu mai multe echipe specializate.

„La sosirea primelor echipaje de intervenție, una dintre persoane, conștientă, era extrasă la mal. Astfel, misiunea pentru căutarea celei de-a doua victime, au intervenit scafandrii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori. Aceștia au extras-o inconștientă, fiind vorba despre un băiat de 15 ani. Manevrele de resuscitare au fost efectuate cu succes de echipajul Unității de Terapie Intensivă Mobilă SMURD Otopeni, din cadrul căruia făcea parte și un medic de la Spitalul Clinic de Urgență București. Ambele victime au fost ulterior stabilizate și transportate de urgență, în siguranță, cu elicopterul SMURD al Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. la Spitalul Clinic de Urgență București pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis autoritățile.

În sprijinul echipelor de salvare au intervenit și două echipaje de prim-ajutor, precum și două bărci ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

