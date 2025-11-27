Două angajate din Ialomița, reținute după ce au falsificat contracte de amanet. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

Două femei în vârstă de 53 și 59 de ani, angajate ale unei firme din Ialomița, au fost reținute fiind acuzate că, timp de cinci ani, au încheiat aproape două mii de contracte de amanet pentru obiecte prezentate ca fiind din aur, dar care în realitate nu aveau nicio valoare financiară. Ancheta indică un prejudiciu de peste 3 milioane de lei.

Potrivit IPJ Ialomița, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, investighează cele două angajate pentru comiterea mai multor infracțiuni economice.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada iulie 2019 – octombrie 2024, cele două femei, împreună cu o a treia persoană, ar fi încheiat 1.905 contracte de amanet pe numele a nouă persoane. Ele ar fi declarat că obiectele depuse erau din aur, însă bunurile nu aveau, de fapt, nicio valoare. Sumele de bani obținute în baza acestor contracte reflectau valoarea declarată a presupuselor obiecte prețioase.

Pentru a ascunde activitatea ilegală, o parte din banii încasați ar fi fost folosiți pentru prelungirea contractelor vechi, aflate aproape de scadență, restul sumelor fiind însușite de persoanele implicate.

Pe 26 noiembrie, polițiștii au efectuat percheziții la locuințele celor două suspecte. La una dintre adrese au fost ridicate 300 de contracte de amanet încheiate între 2019 și 2024, care vor fi analizate în cadrul anchetei.

După administrarea probatoriului, cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore și au fost duse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița.

Cercetările continuă pentru delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.