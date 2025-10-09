Peste 3.700 de case de amanet, în vizorul ANAF: Multe raportau active modeste şi pierderi

Peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru fac obiectul unor ample acţiuni de control fiscal derulat la nivel naţional de inspectorii ANAF, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare, a anunţat joi instituţia.

Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiară a unora dintre firme - multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi - şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice (situaţia patron bogat, firmă săracă), prin corelaţie cu analizele Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF, a informat instituţia.

Potrivit datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, există cazuri în care entităţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri semnificative.

]Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionării acestor entităţi, cât şi conformarea fiscală a entităţilor comerciale şi a persoanelor fizice implicate", se precizează în document.

Conform sursei citate, ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investighează în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.

]Aceste demersuri se înscriu în cadrul obiectivelor strategice asumate de ANAF, având ca scop principal creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea corectă şi completă a veniturilor impozabile, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentă a datelor fiscale şi financiare, ANAF urmăreşte să acţioneze proactiv, direcţionând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare", se arată în comunicat.

Potrivit ANAF, acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecţie fiscală şi contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelaşi timp un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat joi, 9 octombrie, o amplă acțiune de verificare la nivel național, vizând persoanele care afișează un stil de viață luxos, dar și proprietarii caselor de amanet din marile orașe ale țării.

Inspectorii ANAF se vor concentra asupra celor care dețin autoturisme scumpe, cu o valoare de peste 50.000 de euro, dar nu pot justifica veniturile necesare pentru achiziția acestora. În paralel, au început și controale la casele de amanet, acolo unde autoritățile suspectează venituri nedeclarate.