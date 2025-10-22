Angajata unei case de amanet, reținută după ce a furat mai multe bijuterii

O femeie de 33 de ani, angajată la o firmă de bijuterii, a fost reţinută de poliţişti, după ce a sustras, în repetate rânduri, aproape un kilogram de obiecte, pe care le-a amanetat ulterior.

„Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, de către reprezentantul unei case de amanet din municipiul Timişoara, că în perioada 3 - 10 octombrie, din seiful societăţii ar fi fost sustrase bijuterii din aur, în cantitate de aproximativ un kilogram.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că o angajată a societăţii comerciale, o femeie de 33 de ani, ar fi sustras în mod repetat obiecte din aur, pe care ulterior le-ar fi amanetat la diferite unităţi din municipiul Timişoara”, arată, miercuri, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Femeia a fost depistată de poliţişti, iar în urma probatoriului administrat în cauză, faţă de aceasta s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru delapidare în formă continuată.

Ea a fost reţinută pentru 24 de ore şi introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Hunedoara, urmând ca cercetările să continue sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.