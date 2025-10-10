Cum au dispărut 15 kilograme de aur din mâinile poliției din Constanța. Un afacerist local susţine că aurul confiscat de la el a fost înlocuit cu tinichele, mărgele şi mătănii călugăreşti

Patronul mai multor case de amanet din Constanța acuză polițiști și funcționari ai statului că i-au înlocuit 15 kilograme de aur confiscat în urmă cu 19 ani cu mărgele, pietricele şi gablonţuri.

Totul a început în septembrie 2007, când zeci de polițiști și comisari ai Gărzii Financiare au descins simultan în cele 12 puncte de lucru și la biroul central al lui Virgil Dulea, patron al mai multor case de amanet din Constanța. Operațiunea a fost declanșată în baza unor suspiciuni de evaziune fiscală, iar în urma perchezițiilor autoritățile au confiscat peste 130 de kilograme de aur, bijuterii și alte obiecte de valoare.

Potrivit proceselor-verbale întocmite la acel moment, fiecare bijuterie a fost cântărită, măsurată și consemnată în detaliu. Cu toate acestea, Dulea afirmă că, încă din timpul operațiunii, bunurile au fost manipulate în mod suspect de către polițiști.

„Din când în când mai venea câte un poliţist, lua câte un sac, îl ducea la Poliţie... Ce făceau acolo nu se ştie şi îl duceau înapoi. Ei au făcut treaba asta tocmai ca să aibă timp să distribuie tinichelele proporţional în fiecare sac”, a explicat Virgil Dulea, patronul casei de amanet.

În loc de aur, gablonţuri, pietricele, mărgele şi mătănii călugăreşti din lemn

Ulterior, omul de afaceri a fost achitat definitiv de ambele instanțe, iar judecătorii au dispus restituirea aurului confiscat.

După 19 ani, Virgil Dulea susşine în continuare că a primit înapoi cea mai mare parte din cantitate, cu excepția celor 15 kilograme lipsă, care, potrivit acestuia, „se află și acum la camera de corpuri delicte a Inspectoratului Județean de Poliție Constanța”. El afirmă că a refuzat să le ridice, fiind convins că în locul aurului se află „mărgele, pietricele și tinichele fără valoare”.

Omul de afaceri a declarat că a refuzat să ridice sacii respectivi deoarece conținutul nu corespunde bunurilor confiscate în 2007. În locul aurului, ar fi găsit „mărgele, pietricele şi diferite obiecte”, potrivit propriilor sale afirmații.

„Sunt şi acuma depuse la camera de corpuri delicte de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, pentru că am refuzat să le ridic. 15 kg de aur sau 15 kg de mărgele şi pietricele?”, susţine acesta.

„Miezul speței este acela că polițiștii după ce au ridicat aproximativ 140 kg de bijuterii, pe care în prealabil le-au inventariat prin descriere și cântărire bucată cu bucată, au sustras 15 kg de bijuterii pe care le-au înlocuit cu 15 kg de tinichele (gablonzuri, mărgele de sticlă, pietre, mătănii călugărești din lemn, agrafe de păr din plastic, etc), fără să țină cont de faptul că s-ar putea face o comparație din care să rezulte că tinichelele nu provin din rândul bijuteriilor ridicate!! Această comparație s-a făcut, există la dosar și din ea rezultă clar că tinichelele au fost introduse ulterior”, scria Virgil Dulea pe blogul său în septembrie.

Obiectele nu corespund cu cele inventariate

Virgil Dulea a făcut plângeri penale și sesizări către toate instituțiile statului, cerând restituirea aurului, evaluat la momentul respectiv la aproape jumătate de milion de euro.

În urma verificărilor efectuate, niciunul dintre obiectele returnate nu corespundea celor inventariate inițial.

„Cele 15 kg de tinichele nu se regăsesc ca descriere și greutate ca făcând parte din cele ridicate de polițiști, rezultând că tinichelele au fost introduse după ce obiectele din aur au fost ridicate de la proprietar în răstimpul celor 10 luni în care le-au manevrat fără să respecte legile aferente, cu scopul de a masca sustragerea aceleiași cantități de aur!!! Aşa că vinovăția lor este evidentă pentru orice om cu bună-credință”, mai scrie omul de afaceri din Constanţa.

Poliţistul acuzat a fost achitat

După aproape 15 ani de demersuri, în 2022, Direcția Națională Anticorupție și Direcția Generală Anticorupție au trimis în judecată ofițerul care a coordonat perchezițiile din 2007, acuzat că a înlocuit bijuteriile din metal prețios cu 15 kilograme de mărgele, pietricele de râu, agrafe de păr și alte gablonțuri. Cu toate acesta, afaceristul este convins că acesta nu a acţionat singur.

„Ei au manipulat aurul, l-au plimbat între ei, l-au dat de la unul la altul. Din declaraţiile poliţiştilor aflate la dosar a rezultat lucrul ăsta, din documentele întocmite. A rezultat că peste noapte s-au păstrat prin sertare, prin dulapuri neasigurate şi aşa mai departe”, a spus Virgil Dulea la un post de televiziune.

O altă anomalie descoperită de anchetatori a fost că aurul confiscat nu a fost păstrat la Trezoreria Băncii Naționale, ci la o bancă privată din Constanța, unde directoarea ar fi fost soția unuia dintre polițiștii implicați în caz.

„L-au luat şi l-au vândut, au împărţit între ei. Au vândut, s-au îndulcit din bani”, acuză acesta.

În 2023, Tribunalul Constanța a încetat procesul penal pe motiv că faptele s-au prescris, ceea ce a însemnat că polițistul acuzat a scăpat de pedeapsă.

„S-a prescris. Au scăpat de puşcărie cu alte cuvinte. Dar, rămâne latura civilă. Adică obligaţia lor de a mă despăgubi pe mine”, a mai spune omul de afaceri constănţean.

După 11 termene de amânare, judecătorul a respins recent cererea de restituire a aurului, dar Dulea a declarat că a făcut apel și că va continua să se lupte în instanță.

El a anunțat că urmează să deschidă acțiuni împotriva Poliției Constanța și a Ministerului Afacerilor Interne, acuzând o rețea instituțională care a acoperit jaful timp de 19 ani.