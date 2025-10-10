search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum au dispărut 15 kilograme de aur din mâinile poliției din Constanța. Un afacerist local susţine că aurul confiscat de la el a fost înlocuit cu tinichele, mărgele şi mătănii călugăreşti

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Patronul mai multor case de amanet din Constanța acuză polițiști și funcționari ai statului că i-au înlocuit 15 kilograme de aur confiscat în urmă cu 19 ani cu mărgele, pietricele şi gablonţuri.

De aproape 19 ani, Virgil Dulea încearcă să-şi recupereze aurul confiscat. FOTO: arhivă
De aproape 19 ani, Virgil Dulea încearcă să-şi recupereze aurul confiscat. FOTO: arhivă

Totul a început în septembrie 2007, când zeci de polițiști și comisari ai Gărzii Financiare au descins simultan în cele 12 puncte de lucru și la biroul central al lui Virgil Dulea, patron al mai multor case de amanet din Constanța. Operațiunea a fost declanșată în baza unor suspiciuni de evaziune fiscală, iar în urma perchezițiilor autoritățile au confiscat peste 130 de kilograme de aur, bijuterii și alte obiecte de valoare.

Potrivit proceselor-verbale întocmite la acel moment, fiecare bijuterie a fost cântărită, măsurată și consemnată în detaliu. Cu toate acestea, Dulea afirmă că, încă din timpul operațiunii, bunurile au fost manipulate în mod suspect de către polițiști.

„Din când în când mai venea câte un poliţist, lua câte un sac, îl ducea la Poliţie... Ce făceau acolo nu se ştie şi îl duceau înapoi. Ei au făcut treaba asta tocmai ca să aibă timp să distribuie tinichelele proporţional în fiecare sac”, a explicat Virgil Dulea, patronul casei de amanet.

În loc de aur, gablonţuri, pietricele, mărgele şi mătănii călugăreşti din lemn

Ulterior, omul de afaceri a fost achitat definitiv de ambele instanțe, iar judecătorii au dispus restituirea aurului confiscat.

După 19 ani, Virgil Dulea susşine în continuare că a primit înapoi cea mai mare parte din cantitate, cu excepția celor 15 kilograme lipsă, care, potrivit acestuia, „se află și acum la camera de corpuri delicte a Inspectoratului Județean de Poliție Constanța”. El afirmă că a refuzat să le ridice, fiind convins că în locul aurului se află „mărgele, pietricele și tinichele fără valoare”.

Omul de afaceri a declarat că a refuzat să ridice sacii respectivi deoarece conținutul nu corespunde bunurilor confiscate în 2007. În locul aurului, ar fi găsit „mărgele, pietricele şi diferite obiecte”, potrivit propriilor sale afirmații.

„Sunt şi acuma depuse la camera de corpuri delicte de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, pentru că am refuzat să le ridic. 15 kg de aur sau 15 kg de mărgele şi pietricele?”, susţine acesta.

„Miezul speței este acela că polițiștii după ce au ridicat aproximativ 140 kg de bijuterii, pe care în prealabil le-au inventariat prin descriere și cântărire bucată cu bucată, au sustras 15 kg de bijuterii pe care le-au înlocuit cu 15 kg de tinichele (gablonzuri, mărgele de sticlă, pietre, mătănii călugărești din lemn, agrafe de păr din plastic, etc), fără să țină cont de faptul că s-ar putea face o comparație din care să rezulte că tinichelele nu provin din rândul bijuteriilor ridicate!! Această comparație s-a făcut, există la dosar și din ea rezultă clar că tinichelele au fost introduse ulterior”, scria Virgil Dulea pe blogul său în septembrie.

Citește și: Averea uriaşă pe care stătea reţeaua de contrabandă cu aur. Bijuterii de 5 milioane euro, confiscate

Obiectele nu corespund cu cele inventariate

Virgil Dulea a făcut plângeri penale și sesizări către toate instituțiile statului, cerând restituirea aurului, evaluat la momentul respectiv la aproape jumătate de milion de euro.

În urma verificărilor efectuate, niciunul dintre obiectele returnate nu corespundea celor inventariate inițial.

„Cele 15 kg de tinichele nu se regăsesc ca descriere și greutate ca făcând parte din cele ridicate de polițiști, rezultând că tinichelele au fost introduse după ce obiectele din aur au fost ridicate de la proprietar în răstimpul celor 10 luni în care le-au manevrat fără să respecte legile aferente, cu scopul de a masca sustragerea aceleiași cantități de aur!!! Aşa că vinovăția lor este evidentă pentru orice om cu bună-credință”, mai scrie omul de afaceri din Constanţa.

Poliţistul acuzat a fost achitat

După aproape 15 ani de demersuri, în 2022, Direcția Națională Anticorupție și Direcția Generală Anticorupție au trimis în judecată ofițerul care a coordonat perchezițiile din 2007, acuzat că a înlocuit bijuteriile din metal prețios cu 15 kilograme de mărgele, pietricele de râu, agrafe de păr și alte gablonțuri. Cu toate acesta, afaceristul este convins că acesta nu a acţionat singur.

„Ei au manipulat aurul, l-au plimbat între ei, l-au dat de la unul la altul. Din declaraţiile poliţiştilor aflate la dosar a rezultat lucrul ăsta, din documentele întocmite. A rezultat că peste noapte s-au păstrat prin sertare, prin dulapuri neasigurate şi aşa mai departe”, a spus Virgil Dulea la un post de televiziune.

O altă anomalie descoperită de anchetatori a fost că aurul confiscat nu a fost păstrat la Trezoreria Băncii Naționale, ci la o bancă privată din Constanța, unde directoarea ar fi fost soția unuia dintre polițiștii implicați în caz.

„L-au luat şi l-au vândut, au împărţit între ei. Au vândut, s-au îndulcit din bani”, acuză acesta.

În 2023, Tribunalul Constanța a încetat procesul penal pe motiv că faptele s-au prescris, ceea ce a însemnat că polițistul acuzat a scăpat de pedeapsă.

„S-a prescris. Au scăpat de puşcărie cu alte cuvinte. Dar, rămâne latura civilă. Adică obligaţia lor de a mă despăgubi pe mine”, a mai spune omul de afaceri constănţean.

După 11 termene de amânare, judecătorul a respins recent cererea de restituire a aurului, dar Dulea a declarat că a făcut apel și că va continua să se lupte în instanță.

El a anunțat că urmează să deschidă acțiuni împotriva Poliției Constanța și a Ministerului Afacerilor Interne, acuzând o rețea instituțională care a acoperit jaful timp de 19 ani.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
playtech.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Au început să intre banii pe carduri. Până la ce dată se primesc ajutoarele de la stat
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde