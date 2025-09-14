Video Scene șocante într-o biserică din Polonia. Un bărbat beat atacă preotul și distruge altarul0
Scene șocante au avut loc vineri seara la biserica parohială Sfântul Mihail Arhanghelul din Mieścisko, voievodatul Polonia Mare, când un bărbat l-a agresat pe preot și a distrus altarul, notează Poland Daily 24.
Incidentul s-a petrecut în timpul slujbei de seară. Bărbatul, dezbrăcat de la brâu în sus, a intrat în lăcaș și a început să se comporte agresiv față de cleric. El i-a cerut preotului să părăsească biserica și l-a bruscat, smulgându-i microfonul și aruncându-l spre credincioși.
După câteva minute de încăierare, agresorul a smuls o cruce și a început să lovească altarul, dărâmând lumânări și vase liturgice. Conform sursei citate, bărbatul are 47 de ani și este localnic din Mieścisko.
Poliția a intervenit rapid și l-a reținut, ducându-l la secția din Wągrowiec. Bărbatul era sub influența alcoolului, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
Dr. Jerzy Kwaśniewski, președintele Institutului Ordo Iuris, a declarat pe rețelele sociale că instituția sa acționează pentru protejarea libertății religioase și împotriva actelor de creștinofobie și a solicitat autorităților locale să condamne actul de violență.