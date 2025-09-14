Scene șocante au avut loc vineri seara la biserica parohială Sfântul Mihail Arhanghelul din Mieścisko, voievodatul Polonia Mare, când un bărbat l-a agresat pe preot și a distrus altarul, notează Poland Daily 24.

Incidentul s-a petrecut în timpul slujbei de seară. Bărbatul, dezbrăcat de la brâu în sus, a intrat în lăcaș și a început să se comporte agresiv față de cleric. El i-a cerut preotului să părăsească biserica și l-a bruscat, smulgându-i microfonul și aruncându-l spre credincioși.

După câteva minute de încăierare, agresorul a smuls o cruce și a început să lovească altarul, dărâmând lumânări și vase liturgice. Conform sursei citate, bărbatul are 47 de ani și este localnic din Mieścisko.

Poliția a intervenit rapid și l-a reținut, ducându-l la secția din Wągrowiec. Bărbatul era sub influența alcoolului, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Dr. Jerzy Kwaśniewski, președintele Institutului Ordo Iuris, a declarat pe rețelele sociale că instituția sa acționează pentru protejarea libertății religioase și împotriva actelor de creștinofobie și a solicitat autorităților locale să condamne actul de violență.