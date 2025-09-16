Conflict violent într-un mall din București: bărbat înjunghiat de fostul iubit al partenerei sale

Un conflict izbucnit luni seara într-un complex comercial din Sectorul 6 al Capitalei s-a încheiat cu un bărbat transportat la spital, după ce a fost înjunghiat în zona spatelui. Polițiștii au intervenit de urgență și au reușit să imobilizeze persoanele implicate.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc în jurul orei 20:00, fiind semnalat printr-un apel la 112 și de către SIME Ilfov, după declanșarea unei alarme de proximitate.

„În jurul orei 20:00, în timp ce femeia se afla împreună cu soțul său în incinta unui complex comercial din Sectorul 6, fostul partener al femeii s-a apropiat de cei doi, manifestând un comportament agresiv. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia fostul partener ar fi deținut un obiect ascuțit”, au precizat polițiștii.

Cei doi s-au lovit reciproc, iar în timpul altercației soțul femeii a reușit să îl dezarmeze pe agresor și l-a lovit la rândul său, provocându-i două plăgi în zona spatelui.

Intervenția polițiștilor și starea victimelor

Polițiștii Secției 22 au ajuns rapid la fața locului și au reușit să îi imobilizeze pe cei implicați. „Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și transportată la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare”, a transmis Poliția Capitalei.

Agresorul a fost dus la sediul Secției 22 Poliție pentru continuarea cercetărilor. „În prezent, se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă”, au mai precizat autoritățile.

Antecedente ale agresorului

Poliția a mai anunțat că, în aceeași zi, anterior incidentului, femeia agresată verbal depusese o sesizare la Poliția Orașului Bragadiru. Aceasta, în vârstă de 40 de ani, reclamase că fostul său partener, un bărbat de 36 de ani, venise la domiciliul ei din județul Ilfov și provocase distrugeri, spargând un geam.

„În cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu măsura monitorizării electronice a agresorului”, au precizat polițiștii.