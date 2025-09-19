Video Conflict între frați în județul Ialomița: un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat. De la ce a pornit scandalul violent

O dispută spontană între doi frați din Țăndărei, județul Ialomița, s-a soldat cu moartea unui bărbat, după ce mai multe persoane s-au agresat reciproc. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital.

„La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Polițiștii s-au deplasat urgent la fața locului, pentru aplanarea conflictului”, a transmis IPJ Ialomița.

Din primele verificări a rezultat că cinci persoane s-au agresat reciproc. În urma incidentului, două persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. „Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat”, a precizat Comisar-șef de poliție Savu Daniel-Sebastian, inspector șef al IPJ Ialomița.

Cauza conflictului

Se pare că agresiunea a pornit de la o dispută pe un teren și a fost inițiată între doi frați care locuiesc pe aceeași stradă. Din verificări rezultă că între cei doi nu exista un istoric conflictual, agresiunea fiind spontană.

„În zonă acționează polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de la structurile de ordine publică, jandarmi și polițiști locali, pentru menținerea climatului de siguranță publică”, se arată în comunicatul IPJ Ialomița.

Cercetări în curs

În acest caz, cercetările sunt efectuate de polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.