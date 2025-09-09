Un șofer care și-a rănit soția și fiica în accident a fost reținut. A intrat cu mașina în parapet și a fugit de la locul faptei

Un șofer din Olt, care a produs un accident rutier, soția și fiica acestuia fiind rănite, a părăsit locul faptei. Polițiștii l-au găsit ulterior și l-au testat, constatându-se că acesta consumase băuturi alcoolice. Șoferul a fost reținut.

Un bărbat în vârstă de 51 ani a fost reținut de polițiștii din Olt în noaptea de 8/9 septembrie 2025, după ce oamenii legii au stabilit că acesta a fost autorul unui accident petrecut pe DJ 642, în urma căruia o femeie și o fetiță de 5 ani au fost rănite. În sarcina bărbatului au fost reținute trei infracțiuni: vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Șoferul a provocat la ieșirea din localitatea Tia Mare un accident în urma căruia o femeie în vârstă de 46 ani, soția bărbatului, și un copil de 5 ani, fiica acestora, au fost rănite.

„În fapt, la data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 18.00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 642, la ieșirea din comuna Tia Mare.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din comuna Tia Mare, în timp ce conducea un autoturism, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat într-un parapet metalic aflat pe partea dreaptă a părții carosabile”, au comunicat polițiștii.

Femeia a cerut ajutor la 112, cele două pasagere în autoturism, mamă și fiică, fiind transportate la Spitalul Orășenesc Corabia pentru îngrijiri medicale. Bărbatul a fugit însă de la locul accidentului, polițiștii găsind în schimb un tânăr de 19 ani, care a susținut că el s-ar fi aflat la volan. Ceva le-a dat de bănuit însă polițiștilor, care au continuat verificările, stabilind că în fapt autorul este bărbatul de 51 ani, care consumase băuturi alcoolice înainte să urce la volan.

„După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviințarea organelor de poliție. Acesta a fost ulterior identificat și testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt”, au mai transmis reprezentanții IPJ Olt.

În urma cercetărilor, în noaptea de 8 spre 9 septembrie a.c., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai precizat polițiștii.