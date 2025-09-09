Un polițist de 20 de ani a intrat cu mașina într-o căruță: o persoană a murit și alte trei sunt grav rănite

Un accident groaznic a avut loc miercuri, 9 septembrie, în județul Galați. O persoană a murit și alte trei sunt grav rănite, în urma impactului violent dintre o autospecială de poliție și o căruță.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255, între Pechea și Rediu.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, aceștia au stabilit că o autospecială de poliție, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, județul Galați, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Galați.

În urma impactului, a rezultat rănirea a trei persoane (doi bărbați în vârstă de 23 și 73 de ani, și o femeie de 47 de ani) și decesul unei femei, de 71 de ani, toți din localitatea Pechea, aflați în atelajul hipo.

„Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule, cu privire la consumul de alcool, au fost negative”, a mai spus Poliția.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.