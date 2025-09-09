Video Momentul în care un șofer spulberă barierele de cale ferată din Ilfov. A rănit cinci persoane

Cinci persoane au ajuns la spital după un accident violent provocat de un șofer grăbit în localitatea Pasărea, lângă București.

Un accident grav a avut loc în localitatea Pasărea, județul Ilfov, unde un șofer de 39 de ani, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Bulgaria, a rupt barierele de la o trecere la nivel cu calea ferată și a provocat un impact violent cu alte două autoturisme. Cinci oameni au fost răniți și transportați la spital.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate de CFR arată cum șoferul circula cu viteză, a depășit coloana de mașini care aștepta să treacă trenul, a rupt semibarierele coborâte și a pătruns pe contrasens, unde a lovit în plin două autoturisme.

În urma impactului, cinci persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la spital, unde se află sub supravegherea medicilor.

Șoferul a fost testat pentru alcool și droguri

Bărbatul de 39 de ani a fost capturat imediat de polițiști și testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu drug test, însă rezultatele au fost negative.

El a fost condus la audieri, iar în urma incidentului a rămas fără permis de conducere.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.