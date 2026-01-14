Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur, gunoi de-l mănânci, nu-l arunci”

Contribuabilii încă se revoltă, odată ajunși la ghișeu, deși sunt câteva zile de când tot apar calcule și chitanțe. La Slatina, unde ghișeele s-au deschis de-abia de trei zile, cetățenii au aflat că au de plată mai mult decât dublu pentru locuințe și taxe chiar mai mari decât în alte orașe dacă au mașini puternice.

Noul nivel al taxelor și impozitelor locale continuă să-i lase mască pe cetățeni. Cei mai mulți au luat „de bună” informația lansată în spațiul public conform căreia creșterea este de 70%, pentru că nicio primărie nu a comunicat cum se calculează efectiv acest impozit după ce fiecare consiliu local a decis cu cât majorează cota.

„Eu venisem cu 2.000 la mine. N-am mai plătit decât terenul”

La Direcția de Taxe și Impozite din municipiul Slatina, în a treia zi de la deschiderea ghișeelor, rar s-a întâmplat să aștepți la rând pentru a ajunge la casierie, ceea ce este destul de bizar pentru primele zile din an, când cetățenii se înghesuie să plătească. Mai mult, nu toți slătinenii ajung în fața funcționarului de la ghișeu să și achite, unii pentru că nu au venit pregătiți cu suficienți bani, alții pentru că și-a propus doar să afle ce sume au de plată. „Am încercat să văd pe Internet, n-am reușit. Aștept să ajung la ghișeu, mai am două persoane în fața mea. Din ce am auzit până acum, va fi mai mult decât dublu față de anul trecut”, se pregătește un tânăr să dea piept cu realitatea.

Și alți slătineni sunt nerăbdători, cu atât mai mult cu cât în mediul online subiectul a fost dezbătut intens, s-au afișat sume, s-au aruncat cuvinte grele. „Doar la Slatina vezi așa ceva, taxe de vorbești singur, gunoi de îți vine să-l mănânci decât să-l arunci, la cât costă, să nu mai vorbim de apă, că mai bine bei whisky decât apă”, s-au întrecut slătinenii în comentarii, pe internet.

„Am auzit că la noi ar fi creșterile peste cele din alte orașe. Așa ați auzit și dumneavoastră?”, întreabă oamenii și când deschizi discuția față în față. Află în cele din urmă cât au de plată, dar rămân în aer celelalte întrebări.

„Am plătit doar un teren, 171 lei. Pentru casă am aflat că am de plată 2.400 lei. N-am avut bani, venisem pregătit cu 2.000 lei, nu mă așteptam la așa mărire. Este o casă de 110 m.p., cu mansardă. Am mai achitat o diferență la gunoi, o mărire de anul trecut. Am și două mașini, de alea mi-a fost frică să mai întreb, n-am vrut să-mi stric ziua, vin altădată”, a spus un cetățean care confirmă că în cazul locuinței creșterea este de peste 100%. „Unii zic că s-au produs niște greșeli, nici nu vor să plătească, zic că mai dau ăștia înapoi cu suma asta. Dar nu cred, numai dacă se revoltă lumea, cumva”, a adăugat bărbatul.

În timp ce stăm de vorbă, un alt bărbat se pregătește să-și pună chitanța în portofel. „Pentru un apartament cu patru camere am plătit 600 lei. Anul trecut am plătit până în 300. Și am mai plătit gunoiul, pentru mașină n-am mai avut bani”, spune bărbatul, zâmbind amar.

O doamnă pensionară a venit doar să depună cerere pentru a fi scutită de plata taxei de salubrizare, care și aceasta are o valoare semnificativă în municipiul Slatina – 24 lei/lună/persoană. S-a mutat împreună cu soțul în București, pentru a fi aproape de copii, și trebuia să rezolve și astfel de treburi administrative. „Comparativ cu Bucureștiul aici plătim mai mult. Am depus o cerere pentru scutirea de taxa de salubrizare, pentru că oricum suntem acolo și plătim acolo. Fiica mea plătește mai puțin acolo. Nu știu spre ce ne îndreptăm. Suntem și pensionari, avem și rețete, nu se mai compensează nici medicamentele toate. Și am înțeles că vor să mai mărească impozitul pentru apartamente, așa tot auzim la televizor. Nu știu cât vor întinde coarda și până când. Pentru că mai mult au de pierdut, în opinia mea. Lumea se abține și de la mâncare, se abține de la orice, nu mai e consum, așa că nu știu câți bani le vor mai ajunge la buget”, spune femeia.

Un șoc au avut și reprezentanții ONG-urilor scutite în anii trecuți de la plata impozitelor pe clădiri și autovehicule. „Am auzit că în Timișoara s-au găsit soluții și nu plătesc, în continuare. Sperăm să purtăm și noi discuții și să reușim. Suntem non-profit, sper să avem câștig de cauză. Altfel, înțelegem că asta e legea și, dacă nu o mai fi nimic de făcut...”, sunt pregătiți oamenii și pentru varianta în care trebuie să se gândească de unde scot dintr-un foc câteva zeci de mii de lei.

„Legal nu există nicio cale prin care o hotărâre de consiliu local poate fi schimbată”

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, le spulberă însă speranțele slătinenilor care mai credeau într-o modificare. „Nu se mai poate întoarce nimic. Legal nu există nicio cale prin care o hotărâre de consiliu local poate fi schimbată”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”.

Pentru proprietățile imobiliare slătinenii plătesc impozitele minime care puteau fi impuse, precizează primarul, la fel și pentru autoturismele de până la 1,6 și 2 litri. Se schimbă însă povestea pentru autoturismele de 2 litri și peste, unde prin aplicarea unor cote adiționale s-a ajuns la sume peste cele percepute în alte orașe. Cotele adiționale s-ar fi aplicat pentru a nu se ajunge în situația ca impozitul să fie în 2026 mai mic decât cel din 2025, astfel că pentru mașinile de 3 litri, de exemplu, diferența ajunge la 600 lei, în plus, față de alte orașe.

Slătinenii au început să-și plătească dările, iar boicotul la care se face apel în mediul online n-ar fi dat roade. „Eu cred că este mai degrabă un curent artificial împotriva mea, direct, politic, decât împotriva taxelor la nivel general. Oamenii au înțeles și plățile cred că sunt în grafic, ca anul trecut”, spune primarul.

Contestații din partea AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care la Slatina ocupă unul din cele două posturi de viceprimar, a decis cu o săptămână în urmă să le ceară consilierilor locali să conteste toate hotărârile de consiliu privind majorarea taxelor și impozitelor, „indiferent de votul exprimat anterior”.

„Având în vedere impactul direct și negativ al acestor măsuri asupra cetățenilor, precum și decizia politică adoptată la nivel național, începând cu data de 8 ianuarie 2026, cei 99 de consilieri locali AUR din cele 60 de localități ale județului Olt (n. red. – în care AUR are consilieri) vor depune cereri oficiale pentru anularea acestor hotărâri, indiferent de votul exprimat anterior în ședințele de consiliu local (pentru, abținere sau împotrivă).

Acest demers este unul unitar și responsabil, având ca scop protejarea cetățenilor într-un context economic dificil, marcat de creșterea costului vieții, inflație ridicată și scăderea puterii de cumpărare. AUR consideră că majorarea taxelor locale nu reprezintă o soluție corectă pentru acoperirea problemelor bugetare, mai ales în lipsa unor servicii publice îmbunătățite și a unei administrări eficiente a fondurilor publice”, a transmis organizația Olt.

Strategia a suferit între timp o mică schimbare, consilierii fiind acum în așteptare.

„Eu am pus problema într-un alt mod: dacă noi vom anula hotărârea de consiliu local, nu cumva vom veni pe 2026 pe cotele maxime, odată ce anulezi acea hotărâre de consiliu local? Fie ea și mai mică, și mai mare, important e că nu e pe maxim. Punând problema aceasta la București, Bucureștiul a spus să așteptăm până vineri, să fim siguri că dacă noi nu anulăm aceste hotărâri de consiliu local nu vom intra pe anul acesta cu maxim”, a explicat viceprimarul municipiului Slatina, Mădălina Văle.

Totul depinde de o strategie pusă la cale de avocatul Gheorghe Piperea, a adăugat Văle, iar pentru succesul acestei strategii consilierii trebuie să depună contestații în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârilor. Demersul este greu de înțeles, cu atât mai mult cu cât viceprimarul AUR Mădălina Văle a fost printre cei care au îndemnat la votarea proiectului de la Slatina, fiind convinsă că este varianta cea mai bună pentru ca slătinenii să nu fie nevoiți să plătească impozite și taxe chiar mai mari. Spune însă că ar fi fost, la rândul ei, indusă în eroare în privința creșterilor pentru autovehiculele de capacitate mare, de care a aflat de curând.

„Dacă nu am fi votat hotărârile de consiliu local noi am fi venit pe maxim. Ba mai mult, s-ar fi tăiat cotele adiționale, care pentru Slatina înseamnă 42% din buget, înseamnă foarte mult. Nu-mi place sub nicio formă ceea ce se-ntâmplă acum în presă și constat că într-adevăr la noi la Slatina sunt taxe mai mari. Întrebând, cu trei zile înainte, și în fiecare zi, pe doamna directoare de la Economic, dacă mergem pe minim, asigurându-mă că mergem pe minim, eu am ieșit public și am spus – votez pentru că este minim. Mă deranjează foarte tare că, într-adevăr, este adevărat - spun asta pentru că am intrat în politică pe premisa că nu voi minți niciodată și merg pe aceeași premisă - s-au băgat niște cote adiționale. Am crezut că peste tot este la fel, nu am avut termen de comparație cu un alt HCL, nu făcuse nimeni înainte. (...) Am fost asigurată că mergem pe minim și am preferat minim, decât maxim”, a declarat Văle.

Creștere de impozit de la 263 lei, la 963 lei

Cetățenii care s-au așteptat, înainte de 1 ianuarie 2026, ca impozitele lor să crească, însă nicidecum să se dubleze sau să se tripleze, au aflat între timp că același lucru s-a întâmplat în toată țara și că suma finală depinde nu doar de valoarea/m.p. și de suprafața deținută, ci și de alte detalii care în anii anteriori nu-i interesau. Doar că aceste detalii fac acum diferența, iar faptul că deții apartament într-un bloc mai vechi nu-ți mai aduce nicio scutire, nici că ai o casă cu o vechime de peste 100 ani, iar în aceste cazuri sunt cele mai mari creșteri, nemaivorbind de persoanele care beneficiau de scutiri și mai mari ca urmare a încadrării în grad de invaliditate, scutiri care nici acestora nu li se mai acordă.

Spre exemplu, pentru un apartament într-un bloc din 1986, cu o suprafață utilă de 51 m.p. și o suprafață desfășurată de 71,40 m.p., în anul 2025 se plătea 176 lei impozit. Pentru 2026, conform Legii 239/2025, impozitul este de 367 lei.

Pentru o casă de locuit construită în 1910, adică peste 110 ani vechime, anul trecut proprietarul primea o reducere de 50%. În acest an reducerea nu mai există, iar noul impozit este de 963 lei.

În primele zile din acest an, la Slatina au achitat taxe și impozite 2.754 plătitori (1.435 dintre aceștia beneficiind de bonificație), mai puțin de jumătate alegând plata prin ghieșeul.ro. Numărul este mai mic decât în perioada similară a anului trecut, când s-au achitat de dări încă din primele zile ale anului puțin peste 4.000 plătitori (persoane fizice și juridice).