Doi creatori nominalizați la Oscar au cerut eliminarea compozițiilor muzicale din documentarul „Melania”

Regizorul Paul Thomas Anderson și muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compozițiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite.

Paul Thomas Anderson și Jonny Greenwood au semnalat că un segment din coloana sonoră a filmului „Phantom Thread”, mai precis piesa „Barbara Rose”, a fost integrat în documentarul „Melania” fără obținerea acordului necesar, scrie Mediafax.

Într-o declarație obținută și publicată de revista Variety, aceștia au subliniat că, deși Greenwood nu deține în totalitate drepturile de autor asupra muzicii, studioul Universal nu l-a consultat în legătură cu utilizarea creației sale într-un proiect extern. Astfel, acest fapt este considerat o încălcare a acordului lor de compoziție.

Melania, reacția artiștilor și lipsa unui răspuns oficial

În urma acestei situații, Anderson și Greenwood au solicitat eliminarea completă a muzicii lor din documentar. Până în prezent, echipa de producție a filmului „Melania” nu a oferit un răspuns public cererii. Documentarul este regizat de Brett Ratner, un cineast care a revenit recent în atenția publică după o perioadă de absență prelungită din industria hollywoodiană, marcată de controverse anterioare.

Filmul „Melania” a atras atenția și prin bugetele sale considerabile, neobișnuit de mari pentru o producție non-ficțională. Platforma Amazon MGM a achiziționat drepturile de difuzare pentru aproximativ 40 de milioane de dolari, la care s-au adăugat alte 35 de milioane de dolari pentru promovarea în cinematografe. Aceste sume semnificative au alimentat speculații cu privire la posibile motivații politice din spatele achiziției. Deși a fost criticat dur de presa de specialitate, documentarul a depășit estimările inițiale de încasări în Statele Unite. El a generat până acum peste 13 milioane de dolari, în mare parte datorită mobilizării unui public conservator.

Parteneriatul Anderson–Greenwood

Jonny Greenwood și Paul Thomas Anderson colaborează de aproape două decenii Muzicianul a compus coloanele sonore pentru numeroase filme ale regizorului, printre care „There Will Be Blood”, „The Master”, „Licorice Pizza” și recenta producție „One Battle After Another”. Aceasta din urmă este considerată una dintre favoritele la Premiile Oscar din 2026. Filmul „Phantom Thread”, din care provine muzica aflată în dispută, a fost nominalizat la șase premii Oscar. Nominalizarea vine inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră originală.