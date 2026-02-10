UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, spune șefa diplomației europene

Ţările din Uniunea Europeană trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de eventuale discuții cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, Și Rusia nu doar Ucraina ar trebui presată să facă concesii, a subliniat ea, potrivit Agerpres.

„Să discutăm despre ceea ce vrem să vorbim cu ruşii înainte de a decide cine va fi persoana care le va vorbi”, a afirmat ea într-un interviu acordat mai multor media, între care şi France Presse.

Unii lideri ai UE, între care preşedintele francez Emmanuel Macron, caută să relanseze contactele cu Vladimir Putin, în timp ce SUA îşi continuă eforturile de a pune capăt războiului în Ucraina.

Kaja Kallas a precizat că intenţionează să transmită în următoarele zile celor 27 de state membre ale UE o listă de „idei” privind cerinţele care ar trebui stabilite drept condiţii prealabile pentru Moscova.

Prin această măsură, Bruxellesul aspiră să „schimbe naraţiunea” şi să influenţeze negocierile de pace pe care Moscova şi Kiev le desfăşoară în prezent la iniţiativa SUA. Preşedintele american Donald Trump a stabilit termenul limită pentru iunie, a explicat Kallas.

„Rusia se preface că negociază, în realitate nu dă niciun semn că şi-ar dori pacea. Ar putea opri războiul dacă ar dori, problema este că, de fapt, nu vrea asta”, a subliniat şefa diplomaţiei europene.

„De aceea lucrăm la ce tip de concesii trebuie să vedem din partea Rusiei, pentru că acum tot ce se discută este despre Ucraina, dar nu ea este problema pe termen lung”, în condițiile în care „s-a pus mai mult presiune asupra părţii ucrainene pentru ca ea să fie cea care face concesii”, a spus ea. Printre cerinţele Rusiei se numără reducerea efectivelor armatei ucrainene sau cedarea teritoriilor din Donbas care nu au fost ocupate de forţele ruse invadatoare.

Europenii trebuie să ceară Rusiei să facă concesii

Mai concret, Kallas va prezenta o „serie de idei” statelor membre „destinate să ducă la instaurarea unei păci durabile pe termen lung” şi ajustate percepţiei comune conform căreia „în acest război, Rusia este problema şi aşa va rămâne chiar dacă Ucraina va fi presată să facă concesii”.

Şefa diplomaţiei europenea subliniat că aceste condiţii vor fi necesare pentru ca Europa „să se pună de acord” cu SUA şi Rusia în vederea realizării unei păci durabile.

„Şi dacă SUA nu cer concesii Rusiei, atunci noi, europenii, trebuie să o facem”, a subliniat Kallas, care a mai spus că UE trebuie să facă tot posibilul pentru a împinge Moscova „într-o situaţie în care să fie nevoită să negocieze cu adevărat”.

În acest sens, a menţionat pierderile suferite de armata rusă şi măsurile de presiune asupra Moscovei la care lucrează UE, precum al 20-lea pachet de sancţiuni sau coordonarea acţiunilor cu G7 împotriva „flotei-fantomă” a Rusiei.

Printre condiţiile pe care UE are în vedere să le ceară Moscovei figurează repatrierea miilor de copii ucraineni răpiţi de Moscova şi reducerea armatei ruse „pentru a garanta că nu va mai putea ataca din nou Ucraina sau pe nimeni altcineva”, potrivit şefei diplomaţiei europene. Dacă Rusia a fost „maximalistă” în cerinţele sale faţă de Kiev, UE „ar trebui să ceară, de asemenea, concesii maximaliste” din partea Moscovei, a argumentat Kallas.

Nu în ultimul rând, „pentru a se ajunge la o pace durabilă, toate părţile de la masa negocierilor, inclusiv ruşii şi americanii, trebuie să înţeleagă că acordul europenilor este necesar”, a subliniat vicepreședinta UE, adăugând că Rusia „nu câştigă” războiul în Ucraina şi că pierderile armatei ruse „cresc considerabil”.