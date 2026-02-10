search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Crimă incredibilă în Texas: o tânără de 23 de ani a fost împușcată de tatăl său după o ceartă legată de Donald Trump

O dispută într-o familie din Texas a degenerat tragic după ce tatăl și fiica sa, venită în vizită din Marea Britanie, unde se stabilise, s-au certat legat de politica lui Donald Trump.

Lucy Harrison a fost ucisă de tatăl său după o ceartă legată de Donald Trump. FOTO: Cheshire Police
Lucy Harrison a fost ucisă de tatăl său după o ceartă legată de Donald Trump. FOTO: Cheshire Police

O tânără britanică, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă de tatăl ei în Texas, după ce între cei doi a izbucnit o ceartă legată de Donald Trump, scrie news.sky.

Incidentul a avut loc pe 10 ianuarie 2025, în localitatea Prosper, lângă Dallas, în timp ce Lucy Harrison, originară din Warrington, Cheshire, Marea Britanie, se afla în vizită la tatăl său, însă detaliile cazului au ieşit la iveală recent, în timpul audierilor din cadrul procesului.

Lucy Harrison a fost împușcată mortal în piept de către tatăl ei, Kris Harrison, iar poliția locală a investigat inițial moartea tinerei ca posibil omor din culpă. Totuși, un juriu din Texas a decis să nu îl incrimineze pe tatăl victimei, considerând că nu există probe suficiente pentru deschiderea unui dosar penal împotriva lui.

Ancheta a continuat ulterior și în Marea Britanie, după ce iubitul lui Lucy, Sam Littler, a depus o plângere, explicând că între cei doi membri ai familiei a avut loc o dispută aprinsă legată de Donald Trump, aflat pe atunci în pragul celui de-al doilea mandat prezidențial. Sam Littler a precizat că Lucy se supăra frecvent pe tatăl ei din cauza opiniilor acestuia despre arme și că Kris Harrison fusese internat anterior într-o clinică de dezalcoolizare.

Potrivit relatărilor lui Sam Littler, în dimineaţa crimei, Lucy l-a întrebat pe tatăl ei, în timpul unor discuţii legate de politica lui Donald Trump: „Cum te-ai simți dacă aș fi eu în situația respectivă și aș fi fost agresată sexual?” Kris Harrison ar fi răspuns că mai are alte două fiice și că situația nu l-ar deranja prea mult.

Lucy s-a supărat, a fugit la etaj, iar ulterior, cu aproximativ o jumătate de oră înainte de plecarea spre aeroport, s-a aflat din nou cu tatăl ei în bucătărie. Într-un moment de tensiune, Kris Harrison a luat-o de mână și a condus-o într-o cameră de la parter, după care s-a auzit un foc de armă, iar Lucy a căzut.

De partea cealaltă, în declarațiile sale, Kris Harrison susţine că, în timp ce se uitau împreună la o știre despre infracțiuni comise cu arme de foc, i-a arătat fiicei sale un pistol pe care îl avea în noptieră și a întrebat-o dacă vrea să-l vadă. „În timp ce ridicam arma ca să i-o arăt, am auzit brusc o bubuitură puternică. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Lucy a căzut imediat”, a declarat el, precizând că nu își amintește dacă degetul lui era pe trăgaci în acel moment.

SUA

