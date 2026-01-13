Video Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor: „Cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut”. Ce spune despre creșterea vârstei de pensionare

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit marți,13 decembrie, despre majorarea vârstei de pensionare, creșterea taxelor și reforma companiilor de stat. „Acest guvern ar fi venit cu alte soluții dacă s-ar fi putut”, a spus ea.

Întrebată dacă susține creșterea vârstei de pensionare la militari și alte categorii profesionale, Gheorghiu a răspuns: „Cred că în societate există susținere pentru creșterea vârstei de pensionare la mai multe categorii”.

Vicepremierul a precizat la Digi 24 că „Guvernul acesta este unul al unei coaliții” și că „ce se întâmplă în coaliție, eu nu știu și nu pot spune”.

Întrebată de impozite, vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că taxa pe proprietate era foarte mică în România. „Cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut. Acest guvern ar fi venit cu alte soluții dacă s-ar fi putut. Știu că nu este ușor, dar cred că altă soluție pentru a susține bugetul nu există”, a precizat Gheorghiu.

Companii de stat: „cadavre administrative”

Oana Gheorghiu a mai vorbit și despre reforma companiilor de stat, concentrându-se asupra a 22 de companii, ale căror performanțe și utilitate sunt analizate.

„Rămânem de ani de zile cu cadavre din astea în listă și le tragem după noi”, a afirmat vicepremierul.

Anterior, viceprimerul a explicat că aproximativ 185 de companii ale statului sunt în faliment, dar nu au fost închise.

„Sunt companii inactive, care nu au angajați și doar atârnă în documente din diferite motive. Nici nu mai au declarații financiare, unele nu mai au active sau angajați, sunt doar niște clădiri rămase și trebuie să vedem ce facem cu aceste lucruri. Altele sunt companii cu pierderi. Trebuie să vedem de unde vin aceste pierderi, dacă aceste companii sunt viabile sau dacă trebuie închise ori recapitalizate”, a precizat Gheorghiu, la TVR info.