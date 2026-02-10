search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Romsilva a câştigat definitiv un proces cu miză mare. Peste 43.000 hectare de pădure se întorc în administrarea statului

0
0
Publicat:

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a obţinut o decizie definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău.

Pădure FOTO: Pixabay
Pădure FOTO: Pixabay

Tribunalul Mureş a respins recursul şi cererea de revizuire formulate de către Gheorghe Paltin Sturdza pentru suprafeţele respective, cu o valoare estimată la 300 de milioane de euro, dispunând menţinerea pădurilor în proprietatea publică a statului şi în administrarea Romsilva, scrie News.

„Prin Decizia nr. 4 din 09.02.2026, pronunţată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureş, instanţa a respins recursul şi cererea de revizuire formulate de către Gheorghe Paltin Sturdza şi a admis apărările Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, dispunând menţinerea suprafeţei de pădure în proprietatea publică a statului român şi în administrarea Romsilva”, anunţă Romsilva marţi, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, decizia Tribunalului Mureş este definitivă.

Suprafaţa vizată, cu o valoare estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, include trupurile de pădure Comăneşti, Palanca, Brătuleşti, Agăş, Ciobănuş şi Dărmăneşti şi face parte din fondul forestier proprietate publică a statului.

Acţiunile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 prin care un judecător al Tribunalului Covasna a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier în favoarea lui Gheorghe Paltin Sturdza, precum şi protejarea patrimoniului forestier naţional, confom legislaţiei în vigoar, precizează Romsilva.

Dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai Romsilva, atât de la nivel central, cât şi de la nivelul Direcţiei Silvice Bacău.

„Hotărârea instanţei confirmă soliditatea demersurilor legale întreprinse de juriştii din cadrul Romsilva şi angajamentul instituţiei de a apăra integritatea fondului forestier administrat, precum şi de a menţine în domeniul public suprafeţele de pădure care aparţin statului român. Romsilva va continua să utilizeze toate instrumentele legale disponibile pentru protejarea patrimoniului forestier naţional şi pentru asigurarea unei gestionări durabile, responsabile şi transparente a pădurilor României”, se mai arată în comunicatul citat.

În iulie 2025, Romsilva anunţa că Tribunalul Mureş a admis cererea de revizuire formulată de juriştii instituţiei şi a desfiinţat decizia prin care se retrocedau 43.227 hectare de păduri în judeţul Bacău, cu o valoare de 300 milioane de euro, aşa încât a fost reluat rejudecarea dosarului după foarte mulţi ani.

Pădurile administrate de Direcţia Silvică Bacău au fost retrocedată de Tribunalul Covasna în aprilie 2012, după ce trei instanţe anterioare au stabilit că nu se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru Elie Vlad Sturdza şi Gheorghe Paltin Sturdza, aceştia fiind rude de gradul al V-lea cu defunctul Nicolae Ghica, moştenirea în linie colaterală fiind posibilă până la gradul IV de rudenie inclusiv.

”În urma plângerilor penale formulate de Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, judecătorul Ordog Lorand Andras, care a decis retrocedarea ilegală a pădurii a fost condamnat, la fond, de către Curtea de Apel Braşov, la 7 ani de închisoare pentru abuz în serviciu şi luare de mită. Însă, în noiembrie 2023, în apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că faptele s-au prescris şi a decis încetarea procesului penal faţă de judecătorul Ordog Lorand Andras, dar a reţinut că acesta a comis fapta de luare de mită, pretinzând suma de 50.000 de euro, pentru a da o soluţie favorabilă lui Paltin Sturdza”, informau, anul trecut, reprezentanţii Romsilva.

În 2019, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, între timp desfiinţată, care preluase dosarul de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, a retras în mod abuziv apelul declarat împotriva sentinţei penale, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecat doar apelul inculpaţilor, pe care l-a şi admis, iar în acelaşi timp a respins apelul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Braşov.

În ianuarie 2015, fostul deputat Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul deputat Ioan Adam, fostul senator Tudor Chiuariu şi alte 13 persoane au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, în dosarul retrocedării ilegale a peste 43.000 de hectare de pădure din judeţul Bacău.

În acest dosar au fost judecaţi şi Gheorghe Paltin-Sturdza, beneficiarul pădurilor din judeţul Bacău, judecătorul Lorand Andras Ordog de la Tribunalul Covasna, fostul şef al Romsilva Adam Crăciunescu şi judecătoarea Anca Roxana Adam de la Tribunalul Braşov, alături de alte persoane.

În 9 mai 2018, fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de ICCJ la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în dosarul retrocedărilor de păduri din Bacău. În acelaşi dosar, fostul ministru al Justiţiei Tudor Chiuariu, acuzat de consituirea unui grup infracţional orgaizat şi de spălarea banilor, a fost achitat.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
gandul.ro
image
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
mediafax.ro
image
Denis Drăguș, la un pas să fie bătut de adversari. A fost nevoie de intervenția Poliției
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
observatornews.ro
image
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Acuzații grave în dosarul Kreiner după audierile de la Curtea de Apel Alba Iulia: „Ea este criminala. Este diabolică”
playtech.ro
image
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Un nou plafon pentru prețurile alimentelor. Anunțul Ministrului Agriculturii
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle profimedia colaj jpg
Prințesa de pe Temu, la gală? Meghan Markle, ridiculizată din cauza rochiei cu multe cute și a cocului neîngrijit
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O româncă "frumoasă, absolventă a unei facultăți de afaceri", "oferită" de Epstein la cină Prințului Andrew, chiar la Palatul Buckingham

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal