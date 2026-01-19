Șofer reținut în urma accidentului de sanie în care un adolescent și-a pierdut viața. Victima este condusă astăzi pe ultimul drum

Șoferul implicat în accidentul în urma căruia un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața, vineri, 16 ianuarie 2026, a fost reținut. De autoturismul condus de șofer doi prieteni de-ai acestuia au legat o sanie. Într-o curbă sania s-a răsturnat, iar un adolescent de 17 ani a căzut și s-a lovit, decedând.

Accidentul s-a petrecut vineri, în jurul orei 20.15, pe Drumul Județean 643, în comuna Dobrun. Doi adolescenți au legat o sanie de un autoturism, un tânăr de 21 ani a urcat la volan, iar cursa a început. Într-o curbă, cei doi adolescenți aflați pe sanie s-au dezechilibrat și au căzut de pe sania care a lovit un cap de pod, unul dintre aceștia, un băiat care în luna martie ar fi împlinit 18 ani, decedând.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 17 ani din comuna Voineasa, județul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, au comuncat polițiștii la scurt timp de la producerea evenimentului.

Polițiștii l-au reținut, duminică, pe șoferul autoturismului, decizia fiind adoptată în urma probatoriului administrat sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal. „În cursul zilei de astăzi, tânărul va fi prezentat unității de parchet în vederea dispunerii unei măsuri preventive”, au precizat reprezentanții inspectoratului de Poliție Județean Olt. Tânărul șofer nu consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan, au mai transmis polițiștii în seara accidentului, în urma testării acestuia cu aparatul alcooltest.

Tânărul de 17 ani, condus pe ultimul drum

Tânărul care a decedat era din localitatea Voineasa, vecină cu localitatea în care s-a produs accidentul. Ștefan va fi condus luni, 19 ianuarie 2026, pe ultimul drum. Prietenii acestuia au făcut apel la solidaritate, organizându-se o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta familia greu încercată.

„Cu inimile îndurerate vă anunțăm că prietenul nostru Ștefan Bosnea din comuna Voineasa, județul Olt, a trecut la cele veșnice în urma unui tragic accident. În aceste momente extrem de grele, dorim să fim alături de familia îndurerată și să îi sprijinim cu tot ce putem. Orice ajutor, oricât de mic, este binevenit și înseamnă enorm pentru ei. (...) Vă mulțumim din suflet pentru sprijin, solidaritate și gândurile bune!”, a fost apelul.