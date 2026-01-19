Pieton lovit pe trecere, în Sectorul 4 al Capitalei, după un accident în lanț. Bărbatul se află la spital, în stare gravă

Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o mașină duminică seară, 18 ianuarie, în Sectorul 4 al Capitalei, în urma unui accident în lanț. Victima se află în stare gravă la spital.

„Duminică, în jurul orei 22:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Olteniţei.

Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Şoseaua Olteniţei dinspre Bulevardul Constantin Brâncoveanu către Calea Şerban Vodă, în dreptul staţiei STB «Cimitirul Şerban Vodă» ar fi oprit la trecerea pentru pietoni pentru a acorda prioritate pietonilor”, a informat, luni, Brigada Rutieră a Capitalei.

În momentul opririi, maşina ar fi fost lovită în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, care, la rândul său, ar fi fost lovit în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, scrie Agerpres.

„Din impact, primul autovehicul a fost proiectat către înainte şi a accidentat tânărul în vârstă de 21 de ani, care traversa partea carosabilă pe la trecerea pentru pietoni. În urma accidentului, a rezultat rănirea pietonului care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale” a precizat sursa citată.

Şoferii au fost testaţi cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.