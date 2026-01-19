search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pieton lovit pe trecere, în Sectorul 4 al Capitalei, după un accident în lanț. Bărbatul se află la spital, în stare gravă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o mașină duminică seară, 18 ianuarie, în Sectorul 4 al Capitalei, în urma unui accident în lanț. Victima se află în stare gravă la spital.

Accident în Sectorul 4/FOTO: Captură video PRO TV
Accident în Sectorul 4/FOTO: Captură video PRO TV

„Duminică, în jurul orei 22:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Olteniţei.

Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Şoseaua Olteniţei dinspre Bulevardul Constantin Brâncoveanu către Calea Şerban Vodă, în dreptul staţiei STB «Cimitirul Şerban Vodă» ar fi oprit la trecerea pentru pietoni pentru a acorda prioritate pietonilor”, a informat, luni, Brigada Rutieră a Capitalei.

În momentul opririi, maşina ar fi fost lovită în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, care, la rândul său, ar fi fost lovit în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, scrie Agerpres.

„Din impact, primul autovehicul a fost proiectat către înainte şi a accidentat tânărul în vârstă de 21 de ani, care traversa partea carosabilă pe la trecerea pentru pietoni. În urma accidentului, a rezultat rănirea pietonului care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale” a precizat sursa citată.

Şoferii au fost testaţi cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
fanatik.ro
image
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Concediu de odihnă 2026. Cine sunt angajați care beneficiază de zile libere legale suplimentare
mediaflux.ro
image
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Meghan Markle a făcut publică o imagine inedită din 2016 cu Prințul Harry, dar și un videoclip surpriză filmat de Prințesa Lilibet

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor