Accident cumplit în Olt. Un băiat de 17 ani, aflat pe o sanie tractată de mașină, a murit

Un accident rutier grav, soldat cu moartea unui adolescent de 17 ani, s-a petrecut vineri-seara, 16 ianuarie 2026, pe un drum din Olt. Doi copii se aflau pe o sanie legată de un autoturism. Sania a lovit un cap de pod, iar unul dintre copii a decedat.

Accidentul s-a produs cu puțin timp în urmă, pe DJ 643, în localitatea Dobrun.

UPDATE: Poliția a revenit asupra informațiilor comunicate anterior, în urma cercetărilor stabilindu-se că victima decedată avea 17 ani.

Știrea inițială

„La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 20:15, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Județean 643, în comuna Dobrun, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției municipiului Caracal.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod”, au trannsmis reprezentanții IPJ Olt.

Din nefericire, un tânăr de 15 ani, din comuna Voineasa, județul Olt, care se afla pe sanie, a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că acesta nu consumase băuturi alcoolice.

„Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a mai transmis IPJ Olt