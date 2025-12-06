search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Tot ce trebuie să știi despre cum se sărbătorește Moș Nicolae

0
0
Publicat:

În fiecare an, Sfântul Nicolae, protectorul copiilor și al celor aflați în dificultate, deschide sezonul sărbătorilor de iarnă, readucând la viață tradiții și obiceiuri străvechi.

Sfântul Nicolae
Foto: Arhivă

În folclorul românesc, Moș Nicolae este cunoscut pentru dulciurile pe care le lasă în ghetuțele copiilor cuminți și al nuielușei pentru cei obraznici.

De pildă, nuielușa de măr oferită copiilor obraznici are un rol simbolic: pusă în apă, dacă va înflori până la Crăciun, arată că Sfântul Nicolae a mijlocit iertarea. 

De unde vine, de fapt, simbolul nuielușei

La primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, Sfântul Nicolae a fost recunoscut ca unul dintre marii apărători ai ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, care susținea că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu însușiri supranaturale. Miza teologică era uriașă: unitatea credinței creștine.

Potrivit tradiției bisericești, Nicolae, episcop de Myra încă de la o vârstă tânără, ar fi fost atât de tulburat de învățăturile lui Arie, încât l-ar fi pălmuit în timpul disputelor. Din acest episod simbolic s-ar fi născut, în timp, obiceiul nuielușei ca semn de avertisment pentru cei neascultători, notau istorici citați de publicația Historia.

În tradiția populară românească, Moș Nicolae nu este însă o figură punitivă. El apare călărind un cal alb (simbol al primei zăpezi), ajută văduvele, orfanii și fetele sărace, este considerat ocrotitor al marinarilor, stăpân al apelor, apărător al soldaților și salvator al celor aflați în pericol.

Psiholog: Folosirea nuielușei ca formă de „corectare” de Moș Nicolae este o greșeală

Dincolo de legenda nuielușei, imaginea dominantă a Sfântului Nicolae rămâne cea a protecției, a dreptății și a ajutorului oferit celor vulnerabili.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, psihologul Mihai Copăcianu, doctor în medicină și specialist în dependențe, atrăgea atenția că folosirea nuielușei ca formă de „corectare” de Moș Nicolae este o greșeală cu impact emoțional real asupra copilului. Mesajul transmis părinților era că : sărbătoarea nu trebuie transformată într-un instrument de pedeapsă.

„Sfântul Nicolae aduce cadouri tuturor copiilor, nu doar celor «cuminți». El nu discriminează”, explica specialistul. Condiționarea iubirii și a recompensei de un comportament „corect” transmite copilului ideea că afecțiunea se câștigă, nu se oferă necondiționat.

În mintea unui copil mic, lipsa cadoului poate fi echivalată direct cu lipsa iubirii. Mai ales în contextul social, atunci când colegii de grădiniță sau de școală vorbesc despre ce au primit, rușinea și sentimentul de excludere pot apărea rapid. „A nu primi cadou = nu mă iubește”, este traducerea emoțională simplă, dar dură, explica psihologul.

În opinia sa, corectarea comportamentelor nedorite se face în timp, prin limite, consecvență și relație, nu prin simboluri punitive legate de o sărbătoare asociată cu bucuria.

„Copiii au nevoie de siguranță și încredere mai ales atunci când greșesc”, sublinia Copăcianu, adăugând că Moș Nicolae ar trebui să vină cu daruri, nu cu pedepse.

Obiceiuri de Sfântul Nicolae

În popor se mai spune că, în nopţile sfinţite de sărbători, când cerurile se deschid şi pentru noi, preţ de o clipă Sfântul Nicolae poate fi văzut stând în dreapta Domnului. De altfel, în Europa, în preajma secolului al XII-lea, ziua de Sfântul Nicolae a devenit atât ziua darurilor, cât şi a activităţilor caritabile.

Citește și: Pașii pentru a ne construi stima de sine. Ce poți face azi pentru tine. „Este o arhitectură interioară fragilă, întreținută prin obiceiuri mici"

La noi, există obiceiul la sate ca în ziua de Sfântul Nicolae feciorii să se organizeze în grupuri şi să-şi aleagă gazda unde vor merge pentru repetiţiile colindelor de Crăciun şi de Anul Nou.

În colindele româneşti, cântate iarna, se vorbeşte despre florile dalbe, flori de măr. Asta pentru că bătrânii cunoşteau şi ei că acea joardă a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguţa.

Dacă la Sfântul Andrei se punea la încolţit grâul pentru a vedea cum va fi anul care vine, de Sfântul Nicolae se pun în apă crenguţe de pomi fructiferi, pentru ca acestea sa înflorească, dovada iertării greşelilor, după cum spune tradiţia.

Obiceiuri de Sfântul Nicolae în alte ţări

În Germania, tradiţia sărbătoririi Moşului Nicolae a apărut prin îmbinarea unei figuri păgâne cu imaginea creştină a Sfântului Nicolae, care este văzut de nemți ca un bătrân care poartă un sac în spate şi o nuieluşă în mână. Pe lângă ghetuţe, copiii pregătesc o scrisoare (în care îşi trec toate dorinţele) şi câţiva morcovi pentru caii moşului.

Copiii din Franţa, în seara de 5 decembrie, lasă pentru Moş Nicolae un pahar de vin iar pentru măgăruşul lui, morcovi şi puţin zahăr. În ziua de 6 decembrie, ei primesc ciocolată, turtă dulce, fructe şi trimit scrisori rudelor pentru a le ura sărbători fericite.

În regiunile din estul Franţei, cei mici ştiu că Moş Nicolae vine călare pe un măgăruş, alături de Pere Fouettard (Moş Nuieluşă), înveşmântat în negru. Dacă Moş Nicolae lasă daruri copiilor buni, Pere Fouettard este cel care-i mustră pe copiii care n-au fost cuminţi, altoindu-i cu o nuieluşă.

La copiii olandezi, moşul ajunge pe mare. Copiii care n-au fost cuminţi, se tem de însoţitorul moşului, Zwarte Piet (Petru cel Negru). El îl ajută pe Moş Nicolae cu darurile şi dulciurile pentru copiii cuminţi. Va merge pe la fiecare copil şi-i va dărui câte ceva, dar dacă pe lista lui copilul este trecut ca neascultător, îl va lua cu el înapoi în Spania.

Citește și: Cum să reduci stresul și conflictele din familie printr-un simplu gest

În Belgia şi Luxemburg, cei mici îşi aşază ghetuţele în faţa uşii şi, la fel ca micuţii francezi, pregătesc un pahar de vin pentru moşul, morcovi şi zahăr pentru calul lui. Odată cu Moş Nicolae, la fel ca şi în alte ţări europene, copiii îl aşteaptă şi pe însoţitorul său, Hoseker.

Moş Nicolae este foarte iubit și de copiii din Austria, care-l ştiu ca pe un bătrân înveşmântat asemenea unui episcop, cu o carte mare în care îngerii au scris toate faptele celor mici şi călătoreşte alături de Krampus, care ţine în mână o nuia cu care-i ameninţă pe micuţii care nu au dat ascultare părinţilor.

Copiii din Italia aşază pe o farfurie, în ajun, scrisorile în care-şi notează dorinţele, promiţându-i lui Moş Nicolae că vor fi cuminţi în anul care va veni. A doua zi, în locul scrisorilor, găsesc dulciurile lor preferate.

Tot în Italia, există tradiţia numită Rito delle nubili (ritualul celor necăsătoriţi). Tinerele fete care au nevoie de ajutor înainte de a se mărita primesc daruri în amintirea sfântului care a ajutat trei fete sărace să se căsătorească, oferind fiecăreia câte o punguţă cu galbeni.

În Cehia, odată cu cadourile (care constau în mere, nuci, dulciuri şi jucării) Moş Nicolae le aduce aminte copiilor că în curând va sosi copilul Iisus. Conform unui vechi obicei, copiii neascultători primeau în încălţări cartofi şi bucăţi de cărbune.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
stirileprotv.ro
image
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
gandul.ro
image
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el”
fanatik.ro
image
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă factura la gaze
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri pentru 6 decembrie! Ce este interzis să faci de Sfântul Nicolae
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?
click.ro
image
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
click.ro
image
Cât de mult s-a schimbat viața Corinei, fosta soție a lui Adrian Enache, după divorțul lor. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima