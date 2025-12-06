Tot ce trebuie să știi despre cum se sărbătorește Moș Nicolae

În fiecare an, Sfântul Nicolae, protectorul copiilor și al celor aflați în dificultate, deschide sezonul sărbătorilor de iarnă, readucând la viață tradiții și obiceiuri străvechi.

În folclorul românesc, Moș Nicolae este cunoscut pentru dulciurile pe care le lasă în ghetuțele copiilor cuminți și al nuielușei pentru cei obraznici.

De pildă, nuielușa de măr oferită copiilor obraznici are un rol simbolic: pusă în apă, dacă va înflori până la Crăciun, arată că Sfântul Nicolae a mijlocit iertarea.

De unde vine, de fapt, simbolul nuielușei

La primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, Sfântul Nicolae a fost recunoscut ca unul dintre marii apărători ai ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, care susținea că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu însușiri supranaturale. Miza teologică era uriașă: unitatea credinței creștine.

Potrivit tradiției bisericești, Nicolae, episcop de Myra încă de la o vârstă tânără, ar fi fost atât de tulburat de învățăturile lui Arie, încât l-ar fi pălmuit în timpul disputelor. Din acest episod simbolic s-ar fi născut, în timp, obiceiul nuielușei ca semn de avertisment pentru cei neascultători, notau istorici citați de publicația Historia.

În tradiția populară românească, Moș Nicolae nu este însă o figură punitivă. El apare călărind un cal alb (simbol al primei zăpezi), ajută văduvele, orfanii și fetele sărace, este considerat ocrotitor al marinarilor, stăpân al apelor, apărător al soldaților și salvator al celor aflați în pericol.

Psiholog: Folosirea nuielușei ca formă de „corectare” de Moș Nicolae este o greșeală

Dincolo de legenda nuielușei, imaginea dominantă a Sfântului Nicolae rămâne cea a protecției, a dreptății și a ajutorului oferit celor vulnerabili.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, psihologul Mihai Copăcianu, doctor în medicină și specialist în dependențe, atrăgea atenția că folosirea nuielușei ca formă de „corectare” de Moș Nicolae este o greșeală cu impact emoțional real asupra copilului. Mesajul transmis părinților era că : sărbătoarea nu trebuie transformată într-un instrument de pedeapsă.

„Sfântul Nicolae aduce cadouri tuturor copiilor, nu doar celor «cuminți». El nu discriminează”, explica specialistul. Condiționarea iubirii și a recompensei de un comportament „corect” transmite copilului ideea că afecțiunea se câștigă, nu se oferă necondiționat.

În mintea unui copil mic, lipsa cadoului poate fi echivalată direct cu lipsa iubirii. Mai ales în contextul social, atunci când colegii de grădiniță sau de școală vorbesc despre ce au primit, rușinea și sentimentul de excludere pot apărea rapid. „A nu primi cadou = nu mă iubește”, este traducerea emoțională simplă, dar dură, explica psihologul.

În opinia sa, corectarea comportamentelor nedorite se face în timp, prin limite, consecvență și relație, nu prin simboluri punitive legate de o sărbătoare asociată cu bucuria.

„Copiii au nevoie de siguranță și încredere mai ales atunci când greșesc”, sublinia Copăcianu, adăugând că Moș Nicolae ar trebui să vină cu daruri, nu cu pedepse.

Obiceiuri de Sfântul Nicolae

În popor se mai spune că, în nopţile sfinţite de sărbători, când cerurile se deschid şi pentru noi, preţ de o clipă Sfântul Nicolae poate fi văzut stând în dreapta Domnului. De altfel, în Europa, în preajma secolului al XII-lea, ziua de Sfântul Nicolae a devenit atât ziua darurilor, cât şi a activităţilor caritabile.

La noi, există obiceiul la sate ca în ziua de Sfântul Nicolae feciorii să se organizeze în grupuri şi să-şi aleagă gazda unde vor merge pentru repetiţiile colindelor de Crăciun şi de Anul Nou.

În colindele româneşti, cântate iarna, se vorbeşte despre florile dalbe, flori de măr. Asta pentru că bătrânii cunoşteau şi ei că acea joardă a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguţa.

Dacă la Sfântul Andrei se punea la încolţit grâul pentru a vedea cum va fi anul care vine, de Sfântul Nicolae se pun în apă crenguţe de pomi fructiferi, pentru ca acestea sa înflorească, dovada iertării greşelilor, după cum spune tradiţia.

Obiceiuri de Sfântul Nicolae în alte ţări

În Germania, tradiţia sărbătoririi Moşului Nicolae a apărut prin îmbinarea unei figuri păgâne cu imaginea creştină a Sfântului Nicolae, care este văzut de nemți ca un bătrân care poartă un sac în spate şi o nuieluşă în mână. Pe lângă ghetuţe, copiii pregătesc o scrisoare (în care îşi trec toate dorinţele) şi câţiva morcovi pentru caii moşului.

Copiii din Franţa, în seara de 5 decembrie, lasă pentru Moş Nicolae un pahar de vin iar pentru măgăruşul lui, morcovi şi puţin zahăr. În ziua de 6 decembrie, ei primesc ciocolată, turtă dulce, fructe şi trimit scrisori rudelor pentru a le ura sărbători fericite.

În regiunile din estul Franţei, cei mici ştiu că Moş Nicolae vine călare pe un măgăruş, alături de Pere Fouettard (Moş Nuieluşă), înveşmântat în negru. Dacă Moş Nicolae lasă daruri copiilor buni, Pere Fouettard este cel care-i mustră pe copiii care n-au fost cuminţi, altoindu-i cu o nuieluşă.

La copiii olandezi, moşul ajunge pe mare. Copiii care n-au fost cuminţi, se tem de însoţitorul moşului, Zwarte Piet (Petru cel Negru). El îl ajută pe Moş Nicolae cu darurile şi dulciurile pentru copiii cuminţi. Va merge pe la fiecare copil şi-i va dărui câte ceva, dar dacă pe lista lui copilul este trecut ca neascultător, îl va lua cu el înapoi în Spania.

În Belgia şi Luxemburg, cei mici îşi aşază ghetuţele în faţa uşii şi, la fel ca micuţii francezi, pregătesc un pahar de vin pentru moşul, morcovi şi zahăr pentru calul lui. Odată cu Moş Nicolae, la fel ca şi în alte ţări europene, copiii îl aşteaptă şi pe însoţitorul său, Hoseker.

Moş Nicolae este foarte iubit și de copiii din Austria, care-l ştiu ca pe un bătrân înveşmântat asemenea unui episcop, cu o carte mare în care îngerii au scris toate faptele celor mici şi călătoreşte alături de Krampus, care ţine în mână o nuia cu care-i ameninţă pe micuţii care nu au dat ascultare părinţilor.

Copiii din Italia aşază pe o farfurie, în ajun, scrisorile în care-şi notează dorinţele, promiţându-i lui Moş Nicolae că vor fi cuminţi în anul care va veni. A doua zi, în locul scrisorilor, găsesc dulciurile lor preferate.

Tot în Italia, există tradiţia numită Rito delle nubili (ritualul celor necăsătoriţi). Tinerele fete care au nevoie de ajutor înainte de a se mărita primesc daruri în amintirea sfântului care a ajutat trei fete sărace să se căsătorească, oferind fiecăreia câte o punguţă cu galbeni.

În Cehia, odată cu cadourile (care constau în mere, nuci, dulciuri şi jucării) Moş Nicolae le aduce aminte copiilor că în curând va sosi copilul Iisus. Conform unui vechi obicei, copiii neascultători primeau în încălţări cartofi şi bucăţi de cărbune.