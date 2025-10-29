search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Rata șomajului a sărit de 6% în Olt. Șomerii de la sat reprezintă peste 82% din total

Publicat:

Județul Olt se află în primele 10 județe cu cea mai mare rată a șomajului înregistrată la sfârșitul lunii septembrie 2025, depășind 6%.

Mai puțin de 400 persoane sunt șomeri care își pot găsi ușor de muncă în Olt FOTO: arhiva/A. Mitran
Mai puțin de 400 persoane sunt șomeri care își pot găsi ușor de muncă în Olt FOTO: arhiva/A. Mitran

Rata șomajului înregistrată la finele lunii septembrie în județul Olt a depășit 6% (6,03% în septembrie, față de 5,91% în august), cifră care situează Oltul în primele 10 județe cu cele mai ridicate rate, pe primul loc fiind Vaslui, cu 8,81%. În regiunea sud-vest rate mai mari decât Oltul au județele Mehedinți – 8,77% și Dolj – 8,40%, în vreme ce rata șomajului la nivel național este de 3,15%.

Numărul total al șomerilor a ajuns la 7.854 în Olt, cu aproape 300 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Bărbații sunt mai afectați de șomaj, din totalul celor 7.854 șomeri, 3.528 fiind femei și peste 4.300 bărbați.

Din totalul șomerilor olteni, doar 13,3% încasează indemnizație. O altă cifră îngrijorătoare este cea privind mediul de rezidență. 6.486 șomeri sunt din mediul rural, ceea ce reprezintă 82,6% din total.

Persoanele cu nivel de instruire gimnazial au cea mai mare pondere în totalul șomerilor – 42.73%, urmați de cei cu patru clase și cei fără școală (19,63%). Cei mai puțini sunt șomerii care au absolvit o școală postliceală – 1,03%, urmați de absolvenții de facultate – 1,92%, arată datele comunicate de Agenția Județeană de Ocupare și Formare în Muncă Olt.

Aproape 3.000 de șomeri cel mai probabil nu-și vor găsi curând de lucru, făcând parte din categoria persoanelor foarte greu ocupabile. Acestora li se adaugă alți 3.256 de șomeri din categoria persoanelor greu ocupabile. Șomeri care, conform profilului ocupațional stabilit de către consilierii serviciului public de ocupare, nu vor avea probleme să-și găsească un loc de muncă (persoane ușor ocupabile) sunt doar 366 persoane.

La nivel național, rata șomajului înregistrează o tendință de scădere, fiind cu 0,02 puncte procentuale mai mică decât cea din luna anterioară. Pentru luna septembrie 2025, rata șomajului s-a calculat folosind populaţia activă civilă la data de 01.01.2025, indicator care se comunică de către Institutul Național de Statistică, în fiecare an, de regulă după luna septembrie, conform precizărilor ANOFM. Populaţia activă civilă, la nivel naţional, a crescut la 1 ianuarie 2025, faţă de 1 ianuarie 2024, cu 30,8 de mii persoane (de la 7.973,2 mii persoane la 1 ianuarie 2024, la 8.004,0 mii persoane la 1 ianuarie 2025).

Slatina

