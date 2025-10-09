Angajaţii ArcelorMittal au fost rechemaţi la muncă. Combinatul reporneşte producţia

Angajaţii combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemaţi la muncă, începând cu data de 1 noiembrie, în condiţiile în care sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oţel adus din Ucraina, a anunţat, miercuri, preşedintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean.

Până la data de 1 noiembrie, angajaţii vor fi în şomaj tehnic şi vor fi plăţi cu 75% din salariu. Schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

„Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oţel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcţie de preţul energiei electrice şi cel al fierului vechi, se va deschide şi oţelăria electrică", a declarat, pentru Agerpres, liderul sindical.

Potrivit acestuia, toţi cei 470 de angajaţi ai combinatului din Hunedoara au fost chemaţi de la serviciu, începând cu data de 1 noiembrie.

„Angajaţii de la oţelărie vor face mentenanţă şi pază, iar o parte dintre ei vor lucra în laminor. În funcţie de cerere şi condiţiile de pe piaţă - preţul energiei, taxe, etc., s-ar putea să se lucreze în campanii de una - două săptămâni", a adăugat preşedintele Sindicatului Siderurgistul.

Conducerea ArcelorMittal a anunţat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, motivând preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa din partea produselor venite din afara UE.

Ulterior, pe 23 septembrie, angajaţii ArcelorMittal au declanşat un protest spontan în faţa Oţelăriei Electrice 2.

În acest context, autorităţile locale şi parlamentarii de Hunedoara au solicitat desecretizarea contractului de privatizare semnat cu ArcelorMittal de fosta societate Siderurgica SA Hunedoara.

Emblema industriei din Hunedoara, de un secol și jumătate

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de peste 140 de ani. Primul furnal a fost inaugurat în 1884, iar până în anul 1902 la Hunedoara au fost construite cinci furnale, care foloseau ca materii prime minereurile metalice extrase din Teliuc și Ghelari, lemnul din vastele păduri din Munții Poiana Ruscă, transformat în mangal, și calcarele extrase din carierele Hunedoarei, aflate și ele în Ținutul Pădurenilor.

După Primul Război Mondial, activitatea uzinelor metalurgice din Hunedoara a stagnat mai mulți ani, doar unul dintre cele cinci furnale fiind folosit, în timp ce un alt furnal – cel de la Govâjdia – a fost dezafectat. În anii ’30, Uzinele de Fier ale Hunedoarei au beneficiat de investiții masive, care au culminat cu construcția, în perioada 1937 - 1941, a primei Oțelării Siemens-Martin și a unui nou laminor.

După Al Doilea Război Mondial, regimul comunist a extins combinatul siderurgic din Hunedoara.

Cetatea oțelului din anii ’70

În anii ’60 a fost construită o nouă oțelărie Siemens-Martin (nr. 2), dotată cu opt cuptoare cu vatră, cu o capacitate de 420 de tone fiecare, și un furnal (nr. 7) cu un volum util de 1.000 de metri cubi.

Combinatul siderurgic ajunsese atunci la o producție anuală de circa două milioane de tone de oțel, iar la începutul anilor ’70, la peste trei milioane de tone de oțel – aproape jumătate din producția României. Municipiul Hunedoara, împreună cu localitățile Ghelari și Teliuc, avea atunci o populație de peste 80.000 de locuitori, din care un sfert munceau în complexul siderurgic.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea, în etape, a numărului de salariați, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal.

Între timp, începând din anii ’90, numeroase capacități de producție considerate neviabile – printre care oțelăriile Siemens-Martin, Cocseria, Aglomeratorul și furnalele – au fost închise, dezafectate și demolate. La două decenii de la privatizarea și vânzarea de către statul român a combinatului siderurgic din Hunedoara, și de la marile demolări din combinat, doar o mică parte din fostul complex siderurgic a supraviețuit.