Avertismentul unui eurodeputat în plenul Parlamentului European: „Nu vă jucați cu focul, doamnă von der Leyen! Nu vă atingeți de banii fermierilor”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un avertisment în plenul Parlamentului European, susținând că, „dacă planurile pe agricultură îi vor trimite pe fermieri în șomaj, următorul Parlament și Comisia vor arăta foarte diferit”. Eurodeputatul i-a transmis totodată șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că trebuie să lucreze cu europarlamentarii: „Cu noi are contract de muncă. Noi am investit-o și tot noi am salvat-o de trei ori”.

„Pe agenda Consiliului de mâine se află și reziliența economică a Europei. Despre ce reziliență vorbim când coloana vertebrală a Uniunii, fermierii, sunt victimele unei Comisii ce pare că nu înțelege că noul buget furnizează muniție extremiștilor? Europa este într-un război psihologic inspirat parca din Arta Războiului. Sun Tsu spunea așa: Nu-i necesar să-ți distrugi fizic inamicul, e suficient să-i distrugi voința de a lupta. În traducere, absență la vot, fenomen de care profită exclusiv extremiștii. Dacă planurile privind agricultura îi vor trimite pe fermieri în șomaj, următorul Parlament si implicit Comisia vor arăta foarte diferit. Până acum, EPP Group a reușit să evite dezastrul”, a transmis europarlamentarul liberal în plenul Parlamentului European.

El a afirmat că fermierii sunt în linia întâi a apărării împotriva atentatului la siguranța a europenilor și a transmis un avertisment pentru șefa Comisiei Europene:

„Fără noi, cel mai puternic grup politic din Parlament, fermierii europeni cultivau azi doar mușețel, menta, busuioc și creșteau râme organice. Dar râmele afânează solul ar spune unii, da, dar este inutil, dacă nu cultivi acel sol. Și nu-l vei cultiva, dacă pierzi subvenția deoarece n-ai respectat noile standarde aberante de mediu impuse de Comisie. Unii vor spune ca nu-i nimic, avem carne din Argentina, porumb din Brazilia, usturoi din China, roșii din Turcia si vin din Chile si Noua Zeelendă!

Comisia Europeană in frunte cu Ursula von der Leyen trebuie să priceapă ca nu sunt trimișii lui Dumnezeu pe pământ si că este obligata să lucreze cu noi, cu Parlamentul, căci cu noi are contract de muncă. Noi am investit-o și tot noi am salvat-o de trei ori. Cunosc argumentul că agricultura aduce doar 2% din PIB. Dar cu logica asta, poate ne trezim că și democrația este scumpă si presa prea costisitoare. Nu vă jucați cu focul, doamnă von der Leyen! NU va atingeți de banii fermierilor, ștergeți-le lacrimile, redați-le încrederea în eurosistem și, mai ales, respectați-le munca, căci sunt în linia întâi a apărării împotriva atentatului la siguranța noastră, a europenilor”, a mai transmis Rareș Bogdan.