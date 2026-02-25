Video Primul oraș din România fără păcănele. Primar: „Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele?”

Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea să fie prima din România „liberă de păcănele”. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului.

Primarul din Slatina Mario de Mezzo a anunțat miercuri, 25 februarie, printr-o postare pe Facebook, că orașul pe care îl păstorește va fi primul „liber de păcănele”.

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în monitorul oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina”, a spus edilul.

Acesta a menționat că „toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă” vor fi eliminate din oraș, chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea de impozite și taxe. Primarul susține că mai importante sunt viețile oamenilor.

„Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort în râul Olt, pe care l-am văzut în mandatul meu de prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele? Pentru mine, aceste vieți sunt neprețuite”, a spus Mario de Mezzo.

Guvernul României a adoptat marți pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, care promite descentralizare mai rapidă, administrații locale mai eficiente și reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi.

Conform acestuia, autoritățile locale vor putea decide, de exemplu, relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității.