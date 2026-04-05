Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
„Toate anvelopele din Formula 1 sunt fabricate în România”. Mit sau motiv de mândrie națională?

Deși nu a avut și probabil nu o să aibă vreodată un pilot în Formula 1, România reușește, paradoxal, să fie prezentă la fiecare Mare Premiu, printr-un element esențial fără de care nicio mașină nu ar putea lua startul: anvelopele. Acestea sunt made in Romania”, grație fabricii Pirelli de la Slatina.

Monoposturile de Formula 1, echipate cu pneuri produse în România. Foto Profimedia

De ani buni circulă ideea că „toate anvelopele de Formula 1 sunt produse în România”. O afirmație spectaculoasă, care a alimentat mândria națională și a fost distribuită intens online. Să vedem dacă acest motiv de satisfacție este 100% adevărat sau realitatea este mai nuanțată.

Gigantul italian Pirelli, furnizorul unic de pneuri pentru Formula 1, a investit masiv în țara noastră, dezvoltând la Slatina una dintre cele mai moderne facilități ale grupului. În cadrul acestei fabrici sunt produse anvelope destinate întreg motorsportului, printre care și Formula 1.

Fabrica Pirelli din Slatina are 4.500 de angajați.

50.000 de pneuri de Formula 1 produse la Slatina într-un sezon

Deunăzi, primarul din Slatina, Mario de Mezzo, a declarat în cadrul unui podcast că toate anvelopele folosite în Marele Circ - de curse, de antrenamente și de teste - se fac în urbea pe care o păstorește. În plus, reprezentanții fabricii au declarat că într-un sezon, 50.000 de pneuri pleacă din Slatina către echipe angrenate în F1.

În 2023, Pirelli şi-a reînnoit acordul ca furnizor global de pneuri pentru Formula 1, parteneriat valabil până în 2027

În lipsa unor detalii publice foarte clare despre locul exact unde este realizat fiecare tip de pneu, datele adunate din această industrie arată că România nu este „centrul absolut” al producției pentru Marele Circ. Mai există o fabrică mare pentru anvelopele de Formula 1, la Izmir, în Turcia, iar unele surse indică faptul că acestea sunt produse și în Italia.

Anvelopele sunt transportate de la fabrică la destinatari în condiții stricte, la temperaturi constante, de 25 de grade 

Cert este că importanța României în F1 a crescut constant și că fabrica de la Slatina produce anvelope care ajung, direct sau indirect, în toate etapele campionatului mondial, fiind parte din lanțul global de aprovizionare al Pirelli. Ca o concluzie, România produce anvelope de motorsport, inclusiv pentru competiții de top, contribuie la producția unor pneuri utilizate în Formula 1 și găzduiește la Slatina una dintre cele mai avansate fabrici ale Pirelli.

Românii „invizibili” în Formula 1

Contribuția României în F1 nu se oprește numai la anvelope. Mai multe companii din țară sunt implicate direct sau indirect în Marele Circ: Bitdefender este partener tehnologic și sponsor pentru echipe din Formula 1, RebelDot este o companie IT implicată în dezvoltări digitale pentru echipe, în timp ce Allengra, cu sediul la Oradea, este furnizor oficial de debitmetre (aparate de înaltă precizie care dozează combustibilul) utilizate la toate mașinile prezente în competiție.

Date tehnice ale anvelopelor folosite în Formula 1

Anvelopele de Formula 1 sunt componente de înaltă tehnologie, furnizate exclusiv de Pirelli (până în 2027), cu o durată de viață extrem de scurtă, concepute pentru performanță maximă, nu pentru anduranță. Începând cu 2022, se folosesc jante de 18 inci, cu lățimi de 305 mm pe față și 405 mm pe spate.

Furnizor unic: Pirelli este producătorul unic.

Structura: 18 inci: Trecerea la 18 inci a redus supraîncălzirea și a îmbunătățit manevrabilitatea față de vechile anvelope de 13 inci.

Tipuri de anvelope: Slick-uri (Uscat): Hard (alb), Medium (galben), Soft (roșu) - se aleg 3 compoziții pentru fiecare Grand Prix. Umede: Intermediar (verde) pentru ploaie ușoară și Full Wet (albastru) pentru ploaie torențială.

Performanță și uzură: Spre deosebire de anvelopele de stradă, acestea sunt optimizate pentru aderență maximă la temperaturi înalte și au o durată de viață limitată la o fracțiune dintr-o cursă.

Management: Echipele nu dețin anvelopele; acestea sunt returnate către Pirelli după fiecare weekend de cursă, pentru analiză și securitate.

