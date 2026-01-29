Un mare producător de piese și accesorii auto cu fabrici în Bistrița-Năsăud a anunțat concedieri masive: peste 250 de angajați vor fi trimiși în șomaj începând cu luna martie 2026, pe fondul problemelor financiare ale companiei.

Bistrița-Năsăud se confruntă cu noi valuri de concedieri colective, după ce doi dintre marii angajatori ai județului au anunțat disponibilizarea a 340 de salariați.

Cel mai afectat este RAAL, un producător important de piese și accesorii auto, care deține două fabrici în județ – una în Bistrița și cealaltă în Prundu Bârgăului.

Compania va reduce personalul cu 250 de angajați, dintr-un total de 1.538, atât muncitori direcți, cât și muncitori indirecți și personal TESA, potrivit unui comunicat al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, citat de Radio Cluj și Agerpres.

Aceasta este cea de-a doua concediere colectivă semnificativă din județ în acest an. La începutul lui 2026, firma Betak, activă în tratarea și acoperirea metalelor și aflată în insolvență din decembrie 2025, a notificat AJOFM că va disponibiliza 90 de angajați din totalul de 179.

În ambele cazuri, angajații afectați vor intra în șomaj începând cu 3 martie 2026.

În perioada preavizului, aceștia vor beneficia de servicii oferite de AJOFM, printre care informare și consiliere profesională, medierea muncii și acces la programe de formare profesională, pentru a sprijini reintegrarea rapidă pe piața muncii.

„În luna ianuarie 2026, doi agenți economici au notificat AJOFM Bistrița-Năsăud intenția de a aplica măsuri de concediere colectivă. Un agent economic din domeniul tratării și acoperirii metalelor a anunțat disponibilizarea colectivă a 90 de salariați din totalul de 179, ca urmare a dificultăților economico-financiare generate de insolvență și necesitatea reducerii cheltuielilor de personal. De asemenea, un agent economic activ în fabricarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule va afecta 250 de salariați din totalul de 1.538, personalul vizat aparținând muncitorilor direcți, muncitorilor indirecți și personalului TESA”, se arată în comunicatul AJOFM.