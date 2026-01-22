O cunoscută companie de componente auto anunță concedieri colective. Peste 460 de angajaţi din Arad vor fi trimiși în șomaj

Fabrica din Arad a unei cunoscute companii de componente auto a notificat AJOFM că, începând cu luna martie, va face concedieri masive.

Industria de componente auto din Arad trece printr-o perioadă dificilă. După ce, la finalul anului trecut, compania Leoni a finalizat planul de concedieri colective, recent ea a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) că 465 de angajați vor rămâne fără loc de muncă în următoarele luni.

Primele disponibilizări vor avea loc în luna martie, iar procedura se va încheia în august.

Directorul executiv al AJOFM Arad, Augustin Alexandru Molnar, a explicat faptul că această notificare reprezintă cea mai recentă mișcare majoră în domeniul concedierilor colective din județ și că firma va renunța treptat la angajați.

„Înainte ca angajații să fie disponibilizați, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceștia. De asemenea, le vom oferi servicii de preconcediere: consiliere privind oportunitățile de pe piața muncii și beneficiile reintegrării în câmpul muncii”, a declarat Augustin Alexandru Molnar pentru Agerpres.

Reprezentanții AJOFM subliniază că numărul de 465 de persoane comunicat de angajator nu reflectă neapărat cifra finală a disponibilizărilor, deoarece pe durata procedurii unii angajați pot găsi alte locuri de muncă, pot fi pensionați sau angajatorul poate ajusta planul de restructurare.

Angajații fabricați au confirmat că au fost informaţi că cei trimişi în şomaj vor primi salarii compensatorii, calculate în funcție de vechimea în muncă, iar notificarea a fost transmisă către AJOFM după ce compania a informat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad.

Aceasta nu este singura lovitură pentru piața muncii din Arad. La sfârșitul lui 2025, Aptiv Ineu, un alt producător de componente auto, și-a închis fabrica și a mutat producția în afara Uniunii Europene, afectând circa 900 de salariați. De asemenea, în iunie 2025, Astra Rail Industries, fostă fabrică de vagoane marfă deținută de Greenbrier, și-a închis porțile, lăsând fără loc de muncă 699 de persoane.

Aceste concedieri succesive au avut un impact vizibil asupra pieței muncii din județ: rata șomajului a crescut cu 11% în 2025, ajungând la 2,01% (3.847 șomeri) la finalul anului, conform datelor AJOFM.

Experții în domeniul muncii atrag atenția că restructurările din sectorul auto afectează nu doar angajații direcți, ci și economia locală, prin reducerea veniturilor și scăderea consumului în comunitățile arădene.

„Este un moment dificil pentru Arad. Vorbim de sute de familii afectate, iar reintegrarea pe piața muncii va fi o provocare. Din fericire, AJOFM pregătește consiliere și burse de locuri de muncă, dar impactul social va fi resimțit pe termen lung”,a explicat un specialist în ocuparea forței de muncă din Arad.