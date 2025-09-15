Primele imagini cu Toto la locul accidentului în care a fost implicat. Fiul lui Ilie Dumitrescu este căutat de Poliție după ce a fugit

Au fost publicate primele imagini cu actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, care a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, și a părăsit locul incidentului. El este căutat de Poliție.

Romania TV a prezentat luni seară primele imagini cu Toto Dumitrescu la locul accidentului.

Actorul Toto Dumitrescu conducea mașina pe bulevardul Mircea Eliade, când vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, dinspre bulevardul Primăverii. Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu viteză extrem de mare.

„La data de 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

În urma accidentului a rezultat rănirea șoferiței, care a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale, după ce a fost scoasă de echipajele de la descarcerare. De asemenea, trei mașini au fost avariate.

Polițiștii au demarat căutările pentru identificarea și reținerea lui Toto Dumitrescu, care și-a abandonat mașina la momentul ajungerii primilor polițiști la locul accidentului.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.