Accident mortal în Olt: Un tânăr de 18 ani a intrat cu mașina într-un copac, în timp ce conducea spre liceu

Un tânăr de 18 ani din județul Olt a murit luni, 15 septembrie, în urma unui accident rutier pe DN54, în afara localității Deveselu.

Potrivit autorităților, tânărul, elev al unui liceu din Caracal, plecase luni dimineaţa din localitatea de domiciliu, comuna Traian, pentru a merge la şcoală. Mașina pe care o conducea a lovit un copac de pe marginea drumului, scrie Agerpres.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 18 de ani, din comuna Traian, judeţul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părţii carosabile”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Tânărul a decedat în urma impactului. Viteza ar putea fi cauza accidentului, au menţionat surse judiciare.