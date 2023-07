Orange Digital Center România: Hub-ul de Educație Digitală care oferă noi șanse #PentruMâine

Fundația Orange își extinde prezența în România cu inaugurarea Orange Digital Center, un hub de educație digitală pentru adolescenți pasionați de tehnologie, tineri aflați la început de carieră sau adulți care doresc o reconversie profesională prin dobândirea de abilități digitale.

Acest centru amplu, cu o finanțare de peste 800.000€ din partea Grupului Orange, face parte dintr-o rețea de centre digitale care își propune să reducă decalajul digital în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.

România se alătură altor țări din cadrul Grupului Orange, precum Belgia, Polonia, Spania, Moldova și Franța, în care au fost deschise centre similare. Cu un total de 21 de centre la nivel global, acest pas înainte contribuie la atingerea obiectivului Grupului de a ajunge la 25 de centre până în 2025.

Prin inițiativa Orange Digital Center, Fundația Orange, alături de partenerii săi Fundația Leaders, Digital Stack, Nod Makerspace și Simplon, își asumă misiunea de a sprijini gratuit persoanele vulnerabile în dobândirea competențelor și abilităților necesare pentru meseriile viitorului, tot mai digitalizate.

Centrul a fost inaugurat pe 27 iunie la Nod Makerspace, un spațiu creativ de mari dimensiuni, situat într-o fostă hală industrială din industria bumbacului care a primit la rândul său o a doua șansă.

La evenimentul de lansare, am avut o discuție cu Bogdan Ghimpu, unul dintre participanții la cursurile din Orange Digital Center. În continuare poți citi povestea experienței sale în cadrul cursurilor și despre ceea ce a învățat acolo.

Povestește-mi câte ceva despre tine?

Am 35 de ani, sunt bucureștean, născut și crescut aici, am făcut liceul auto și lucrez ca livrator de pizza. De când am terminat liceul și până acum doar asta am lucrat, am avut două locuri de muncă, într-unul am fost angajat 5 ani și în celălalt 10 ani.

Cum ai aflat de Orange Digital Center?

Am aflat de la una din organizațiile partenere cu care colaborează Fundația Orange, Digital Stack. Mi-a apărut o reclamă pe Facebook, am dat click pe anunț și sincer nu prea credeam că e adevărat. Dar am decis să mă înscriu, considerând că nu mă costă nimic. M-am înscris, m-au sunat și mi-au confirmat că am fost acceptat.

Și de ce credeai că nu-i adevărat?

Nu credeam că sunt cu adevărat gratuite. De obicei, în spatele gratuităților se ascund costuri.

Din toate cursurile Orange Digital Center ce ai ales să urmezi și de ce?

Am ales mai multe, sunt pasionat de construcția de website-uri și sunt mai multe cursuri care se leagă de asta. Am ales Web & Graphic design, Web front-end development, Introducere în WordPress: crearea de bloguri, site-uri personale și platforme de comerț electronic și Intro în programare. Din aceste 4 cursuri am partcipat la 3, ultimul începe în luna august.

Cum a fost experiența cursului pe care l-ai terminat?

La cursul Web & Graphic design predarea s-a făcut exclusiv în sală, față în față. Mă duceam în fiecare săptămână de 4 ori. De luni până vineri 3 ore și jumătate, iar sâmbăta 5 ore și jumătate -6 ore. De la 9.00 până la 16.00. Cursul a fost bun, s-a predat și teorie, dar a fost și destulă practică, trainerii au vrut să se asigure că înțelegem conținutul cursului, că știm să facem ce ne-au predat. Ramura aceasta Web & Graphic design e destul de vastă și au predat ideile esențiale și cine a vrut să învețe își făcea temele acasă, mai făcea cercetare pe cont propriu.

Era nevoie să lucrezi și tu suplimentar?

Da, trebuia să exersezi și tu acasă, să-ți faci temele pe care le primeai. Pentru că altfel e imposibil să înveți în 2 luni ce învață alții în ani de facultate.

Ai terminat un curs și l-ai început pe următorul. Poți face și mai multe cursuri în paralel?

Da, poți să faci și două cursuri în paralel. Sunt la două cursuri acum, iar la unul mai am doar o ședință.

Ce curs termini acum, povestește-mi despre el?

Introducere în WordPress: crearea de bloguri, site-uri personale și platforme de comerț electronic. În mare, îmi era cunoscut domeniul, dar am vrut să-mi reactualizez informațiile și să adug și ceva nou. WordPress este o platformă de management al conținutului (CMS), cunoscută anterior pentru bloguri, dar poți face în WordPress tot ce vrei. Ei îți oferă platforma și tu poți să o personalizezi, să-ți faci website-ul așa cum consideri. Chiar și unele companii internaționale au website-uri făcute pe WordPress. E mai puțin costisitor să creezi un website pe Wordpress pentru că nu-l construiești de la zero, pagină cu pagină.

Spune-mi și despre celălalt curs, în ce stadiu ești?

L-am început și pe al treilea, Intro în programare și sunt deja la jumătate. E un curs care acoperă mai multe ramuri din domeniul acesta. Cum ar fi: testarea, programarea, baze de date, pentru ca mentorii de la școală să vadă la sfârșitul cursului la ce ramură ne-am descurcat noi mai bine. Să ne poată ajuta mai departe. În iulie o să facem și o sesiune de orientare în carieră, 2 zile la rând cu specialiști în HR, cu psihologi etc.

După ce termini cursurile ce vrei să faci mai departe, ce urmează, ce plan ai?

Aș vrea să mă angajez în acest domeniu, ca Frontend developer și să mai exersez partea practică. Ar presupune să dezvolt partea din față a website-ului, pe care o vede omul când accesează o adresă.

Cum te simți după absolvirea cursului?

Văd domeniul acesta mult mai clar, știam și înainte să fac câte ceva, lucruri pe care le-am învățat singur. La curs, profesorii ne-au explicat detalii despre tipografie, fonturi, culori, grupuri țintă de utilizatori, experiența utilizatorului. Să facem ca experiența utilizatorului să fie plăcută când accesează un website, o aplicație. Să fie ușor de navigat, atractiv și util.

Ce ți-a plăcut cel mai mult la cursurile Orange Digital Center?

Cel mai mult mi-a plăcut că am învățat să folosesc soft-uri și tool-uri noi. Figma este unul dintre ele. În acest soft se schițează vizual website-uri, ca să-i poți arăta clientului cum arată ca design și cum funcționează.

Cum a fost interacțiunea cu profesorii, cu colegii, atmosfera de curs?

Profesorii sunt doi tineri foarte de treabă, în jur de 25 de ani, care ne-au cerut să renunțăm la formalități și să ne spunem pe nume. Ne-au spus că ne pot explica orice nu înțelegem, dacă e cazul putem să-i oprim și să întrebăm. Trainerii au fost și ei la rândul lor cursanți în cadrul orelor susținute de Fundația Leaders și, ulterior, au devenit profesori. Cursul este foarte bine structurat, iar ei au fost apropiați de noi. Dacă întârziai la curs îți sintetizau informația predată ca să poți ține pasul cu ceilalți. I-au tratat și pe cei mai tineri și pe cei 40 de ani la fel.

Dacă ar fi să recomanzi cuiva cursurile Orange Digital Center ce i-ai spune?

Le-am și recomandat deja prietenilor mei să vină la cursuri. Sfatul meu pentru cei care vor să participe e să mergă la cursurile față în față, în sală, la Nod Makerspace. Să fii cu profesorul acolo, îți captează atenția mai bine decât dacă faci cursul online, de acasă. E mai eficient așa, pentru că acasă tot timpul te distrage ceva.

Ai și posibilitatea să faci online?

Da, dintre cursurile la care sunt înscris acum unul este organizat online și celălalt are loc la Orange Digital Center, în incinta Nod Makerspace. Totuși, dacă e un domeniu care-ți place și cursul se face online e bine să-l faci și așa. Consider că dacă chiar îți place, înveți foarte bine și online.

Ca participant la cursuri, cum crezi că ajută Orange Digital Center la reducerea decalajului digital în societate?

E clar că ajută, dar contează și cât ești de implicat și dornic să înveți. Să nu uităm că aceste cursuri sunt gratuite. Am căutat pe internet și cursuri echivalente la școli private m-ar fi costat 1800 de euro. Pe mine m-a ajutat destul de mult această experiență, iar 1800 de euro reprezintă totuși o sumă importantă.