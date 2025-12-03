Fosta platformă Electroputere Craiova, scoasă la vânzare: 37 de hectare cu potențial turistic, în inima orașului

Terenul de 37 ha al Electroputere Craiova, situat în partea central-estică a municipiului, va fi vândut, a anunțat miercuri firma de consultanță desemnată să finalizeze operațiunea, precizând că amplasamentul oferă o oportunitate de investiții pentru zona turistică.

„Terenul reprezintă o oportunitate pe piața imobiliară românească, având un potențial de dezvoltare diversificat, atât pentru proprietăți rezidențiale, cât și pentru spații de retail, de logistică sau industrie ușoară”, a informat consultantul desemnat, Cushman Wakefield Echinox.

Platforma Electroputere a ocupat aproximativ 60 de hectare, din care peste 20 de hectare au făcut deja obiectul unui proces de regenerare urbană de succes în urma căruia a rezultat o zonă multifuncțională, incluzând un centru comercial, clădiri de birouri și un aparthotel finalizat recent.

Suprafața rămasă, de 37 de hectare, ocupată în prezent de facilități industriale, oferă o oportunitate unică pentru continuarea procesului de regenerare urbană a zonei, iar poziționarea semi-centrală și dimensiunea terenului îl fac potrivit pentru un proiect multifunctional.

Fostele platforme industriale au atras interesul investitorilor în sectorul imobiliar, oferind un potențial ridicat de valorificare. În marile orașe, fostele platforme industriale au devenit tot mai atractive pentru dezvoltări mixte, iar tranzacțiile recente au demonstrat o apreciere constantă a valorii acestora, pe fondul creșterii cererii pentru spații rezidențiale, retail și logistice.

București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au fost martore ale unor transferuri importante ale unor astfel de active, cu suprafețe ce depășesc adesea 20-30 de hectare, valorile de tranzacționare ajungând la zeci de milioane de euro, în funcție de locație, infrastructură și potențial de dezvoltare.

Această tendință este susținută și de interesul crescut al dezvoltatorilor locali, care văd în regenerarea platformelor industriale o oportunitate de a transforma zonele urbane și de a crea noi poluri de creștere economică.

De regulă, astfel de tranzacții implică procese complexe de due diligence, consultanță specializată și adaptarea proiectelor la cerințele actuale ale pieței, pentru a asigura succesul investiției pe termen lung.

Totodată, potențialul turistic al Craiovei sporește atractivitatea platformei Electroputere. Orașul, cu o bogată moștenire culturală și arhitecturală, numeroase parcuri, muzee și evenimente artistice de anvergură, atrage anual un număr tot mai mare de vizitatori.

Amplasarea strategică a terenului, în proximitatea principalelor obiective turistice și a zonelor de agrement, permite dezvoltarea unor funcțiuni mixte care să valorifice atât cererea rezidențială, cât și fluxul turistic, transformând platforma într-un pol urban de referință.

Uzina, fondată în 1949

Fondată la 1 septembrie 1949, uzina a fost destinată producției de utilaj electrotehnic greu, numele "Electroputere" fiind legat de realizarea sistemului energetic românesc și modernizarea sistemului feroviar și urban. Primele transformatoare de forță au fost realizate în concepție proprie începând cu anul 1951. Din 1991, s-a constituit în societate pe acțiuni și a intrat într-un proces de restructurare care a constat, în cea mai mare parte, în concedieri masive de personal. După mai multe încercări eșuate, Electroputere a fost privatizată în luna noiembrie 2007, pachetul majoritar de acțiuni de 86,28% fiind cumpărat de la statul român de firma saudită Al-Arrab Contracting Company Limited cu 2,34 milioane euro. Chiar dacă la cumpărare reprezentanții firmei saudite au anunțat că nu vor vinde terenul, ci vor dezvolta activitatea fabricii, la sfârșitul anului 2011 au vândut dezvoltatorului imobiliar K&S Developments circa 12 hectare de teren din curtea societății cu un preț vehiculat de 30 milioane euro, unde a fost ridicat un mall care poartă numele de ElectroputereParc.