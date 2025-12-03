search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Avocatul care și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Avocatul Sebastian Felecanu, cel care, în 2021, şi-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 al unui bloc, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Decizia este definitivă.

Sebastian Felecaru și-a ucis iubita gravidă
Sebastian Felecaru și-a ucis iubita gravidă

Decizie finală în dosarul în care avocatul ieșean Sebastian Felecanu a fost acuzat de omor calificat asupra unui membru de familie. Judecătorii au menținut decizia pronunțată la Curtea de Apel Iași, privind condamnarea la 23 de ani a avocatului, după ce şi-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 al unui bloc.

image

Potrivit Ziarului de Iași, în seara de vineri, 18 iunie 2021, Sebastian Felecanu și Monica Cioată au mers împreună la o nuntă. Au plecat de la restaurant la ora 3.23, ținându-se de mână. Pe drumul spre casă, însă, între cei doi s-au iscat discuții contradictorii, care au luat amploare. 

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la bloc, în noaptea dintre 18-19 iunie 2021, se observă cum cei doi coboară din maşină, iubitul clătinându-se până la intrarea în bloc, unde avocata îi trânteşte uşa în nas. Nervos, acesta încearcă la rândul său să trântească uşa, însă femeia îl opreşte. 

Cearta dintre cei doi a continuat și în apartament, însoțită de acte de violență reciproce. La ora 4.13, femeia a făcut o înregistrare cu telefonul, temându-se că bărbatul ar putea-o lovi din nou. Tânăra i-a cerut să nu plece, insistând să rămână. Îl provoacă să o lovească din nou, iar Felecanu o lovește, fără să țină cont că este însărcinată. O lovește și o trage de păr, în timp ce femeia îi reproșează că s-a îmbătat.

Avocatul ieşean i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri la nivelul feței, burții, după care a strâns-o de gât.

Înregistrarea de pe telefonul victimei este întreruptă brusc, fără a se cunoaște dacă în mod voluntar sau nu. 

Monica Cioată, avocata unisă de partenerul ei FOTO: Facebook
Monica Cioată, avocata unisă de partenerul ei FOTO: Facebook

„Foarte posibil victima i-a făcut unele observații inculpatului pe care acesta din urmă, pe fondul consumului excesiv de alcool, nu le-a gestionat cu calm și de aceea s-a și creat conflictul dintre ei. Dacă reacțiile victimei sunt virulente, nu trebuie uitat totuși că motivația era una simplă: în pofida a tot, își dorea ca inculpatul să nu părăsească apartamentul, încăpățânare care, din nefericire, i-a fost fatală”, au precizat judecătorii.

 Felecanu a afirmat că, în acea seară, iubita sa încercase de trei ori să se arunce pe geam. O dată din dormitorul mic, o dată din sufragerie și, în final, din bucătărie. 

În dimineața zilei de 19 iunie 2021, în jurul orei 04.00, Monica Cioată, şi ea tot avocat, a murit la scurt timp după ce a căzut de la etajul șase al unui bloc din Iași. Ceea ce în primă fază părea să fie un incident nefericit sau o sinucidere s-a dovedit a fi o crimă, 

 Deşi abia după un an și o lună de la moartea avocatei, Sebastian Felecanu a fost reţinut şi apoi a primit arest la domiciliu, probele împotriva lui au fost zdrobitoare, potrivit avocatului Adrian Cuculis, şi s-au bazat pe rapoarte de expertiză şi pe efectuarea unui experiment judiciar, care au exclus varianta sinuciderii, clamată de criminal.  

În urma deciziei definitive, Felecanu urmează sa platească și 210.000 euro cu titlu de daune morale.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
gandul.ro
image
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Este bine să lași încălzirea oprită când pleci de acasă? Ce spun tehnicienii despre centralele moderne
playtech.ro
image
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!