Avocatul care și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare

Avocatul Sebastian Felecanu, cel care, în 2021, şi-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 al unui bloc, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Decizia este definitivă.

Decizie finală în dosarul în care avocatul ieșean Sebastian Felecanu a fost acuzat de omor calificat asupra unui membru de familie. Judecătorii au menținut decizia pronunțată la Curtea de Apel Iași, privind condamnarea la 23 de ani a avocatului, după ce şi-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 al unui bloc.

Potrivit Ziarului de Iași, în seara de vineri, 18 iunie 2021, Sebastian Felecanu și Monica Cioată au mers împreună la o nuntă. Au plecat de la restaurant la ora 3.23, ținându-se de mână. Pe drumul spre casă, însă, între cei doi s-au iscat discuții contradictorii, care au luat amploare.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la bloc, în noaptea dintre 18-19 iunie 2021, se observă cum cei doi coboară din maşină, iubitul clătinându-se până la intrarea în bloc, unde avocata îi trânteşte uşa în nas. Nervos, acesta încearcă la rândul său să trântească uşa, însă femeia îl opreşte.

Cearta dintre cei doi a continuat și în apartament, însoțită de acte de violență reciproce. La ora 4.13, femeia a făcut o înregistrare cu telefonul, temându-se că bărbatul ar putea-o lovi din nou. Tânăra i-a cerut să nu plece, insistând să rămână. Îl provoacă să o lovească din nou, iar Felecanu o lovește, fără să țină cont că este însărcinată. O lovește și o trage de păr, în timp ce femeia îi reproșează că s-a îmbătat.

Avocatul ieşean i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri la nivelul feței, burții, după care a strâns-o de gât.

Înregistrarea de pe telefonul victimei este întreruptă brusc, fără a se cunoaște dacă în mod voluntar sau nu.

„Foarte posibil victima i-a făcut unele observații inculpatului pe care acesta din urmă, pe fondul consumului excesiv de alcool, nu le-a gestionat cu calm și de aceea s-a și creat conflictul dintre ei. Dacă reacțiile victimei sunt virulente, nu trebuie uitat totuși că motivația era una simplă: în pofida a tot, își dorea ca inculpatul să nu părăsească apartamentul, încăpățânare care, din nefericire, i-a fost fatală”, au precizat judecătorii.

Felecanu a afirmat că, în acea seară, iubita sa încercase de trei ori să se arunce pe geam. O dată din dormitorul mic, o dată din sufragerie și, în final, din bucătărie.

În dimineața zilei de 19 iunie 2021, în jurul orei 04.00, Monica Cioată, şi ea tot avocat, a murit la scurt timp după ce a căzut de la etajul șase al unui bloc din Iași. Ceea ce în primă fază părea să fie un incident nefericit sau o sinucidere s-a dovedit a fi o crimă,

Deşi abia după un an și o lună de la moartea avocatei, Sebastian Felecanu a fost reţinut şi apoi a primit arest la domiciliu, probele împotriva lui au fost zdrobitoare, potrivit avocatului Adrian Cuculis, şi s-au bazat pe rapoarte de expertiză şi pe efectuarea unui experiment judiciar, care au exclus varianta sinuciderii, clamată de criminal.

În urma deciziei definitive, Felecanu urmează sa platească și 210.000 euro cu titlu de daune morale.