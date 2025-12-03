Comoara ascunsă sub copac: patru brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj de un pasionat de detectoare

Patru brățări din aur, cu o vechime de aproximativ 3.300 de ani, au fost descoperite recent într-o pădure din județul Gorj de un bărbat pasionat de detectarea metalelor. Piesele au fost predate Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

George Ștefan Andreescu, în vârstă de 42 de ani, a descoperit această pasiune în 2018 și practică detectarea metalelor ori de câte ori îi permite timpul liber. Descoperirea a venit complet neașteptat, după cum povestește chiar el:

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă așteptam și nu cred că visam vreodată să găsesc. Am ieșit la o plimbare într-o pădure, iar după două - trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector. Nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap. Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit. După prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în același loc. Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuție purtată cu directorul muzeului, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani”, a spus bărbatul, pentru Agerpres.

Brățările au o greutate totală de aproximativ 36 de grame și au fost depuse la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

Directorul muzeului, Dumitru Hortopan, a explicat că descoperirea are o valoare arheologică semnificativă:

„Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stănești, în pădure, este vorba de patru brățări de aur găsite în jurul unui copac. Sunt piese care datează de acum 3.300-3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi definește pe traci. Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate și propuse Comisiei Naționale de Arheologie să fie clasate la categoria Tezaur al Patrimoniului Cultural Național. Este o descoperire importantă”, a transmis Hortopan.