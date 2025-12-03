search
Doliu la Curtea de Apel Cluj: judecătoarea Ramona Mornăilă a murit la două zile după pensionare, la 49 de ani

0
0
Publicat:

Judecătoarea Ramona Mornăilă, magistrat respectat al Curții de Apel Cluj, a murit la doar 49 de ani, la două zile după semnarea decretului de pensionare. Lupta cu o boală incurabilă, purtată cu discreție și demnitate, s-a încheiat mult prea devreme.

Judecătoarea Ramona Mornăilă a murit la 49 de ani FOTO: Facebook/ Ramona Mornăilă
Judecătoarea Ramona Mornăilă a murit la 49 de ani FOTO: Facebook/ Ramona Mornăilă

Comunitatea juridică din Cluj este profund îndurerată după moartea Ramonei Mornăilă, judecătoare cunoscută pentru blândețea și echilibrul ei. S-a stins „discret, așa cum a și trăit”, fără reproșuri și fără să își arate vreodată public suferința.

Două zile au despărțit momentul pensionării de finalul unei vieți dedicate profesiei și, mai presus de toate, fiicei sale, elevă în clasa a XII-a la un prestigios liceu din oraș. În spatele vârstei de 49 de ani s-au aflat luni întregi de tratamente, speranțe și lupta tăcută a unei mame care își dorea „doar să rămână încă puțin alături de copilul ei”.

O magistrată respectată pentru decență și corectitudine

Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe un om rar: „blândă, decentă, bună”, poate chiar „prea timidă pentru meseria de judecător”, după cum spun colegii ei, potrivit publicației Foaia Transilvană. Însă tocmai această modestie îi definea felul de a fi.

Nu ridica vocea, nu judeca în grabă, nu privea cu asprime peste sala de judecată. A fost un magistrat cum mulți și-ar dori să întâlnească: calmă, echilibrată, corectă.

Oamenii care au intrat în sala ei de judecată au aceeași amintire: un om bun, un magistrat care „nu își impunea autoritatea prin ton, ci prin echilibrul fiecărui gest”.

Decretul prin care era eliberată din funcție prin pensionare a fost semnat de președintele României cu doar două zile înainte de moarte. Nu a mai apucat să simtă nici măcar simbolic această trecere de etapă, pentru care mulți magistrați muncesc o viață. Pentru ea, momentul a venit prea târziu.

Pierdere uriașă pentru Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj pierde un magistrat discret, dar puternic prin corectitudinea și modestia sa. Colegii spun că nu au auzit-o niciodată ridicând tonul sau umilind pe cineva.

Deși știau că trece printr-o boală grea, puțini și-au imaginat că finalul va veni atât de repede. „Bolile incurabile nu au răbdare”, spun apropiații, iar Ramona Mornăilă și-a purtat suferința în tăcere, fără dramatizări, fără a cere compasiune.

Curtea de Apel Cluj a transmis un mesaj de profund regret față de dispariția judecătoarei: „Îndurerat și cu sufletele cernite de durere, personalul Curţii de Apel Cluj, judecători și grefieri, regretă nespus plecarea prematură a doamnei RAMONA MORNĂILĂ, judecător în cadrul Secției penale și de minori. Profesionist desăvârşit și competent, prin întreaga sa activitate, judecătorul Ramona Mornăilă s-a dăruit actului de justiţie”.

„Suntem alături de familia îndoliată, în aceste momente cumplite și ne exprimăm profundul regret și întreaga noastră compasiune”, au transmis colegii judecătoarei într-un comunicat citat de Muzica Instanțelor.

Meseria de judecător, o profesie care consumă

Moartea Ramonei Mornăilă readuce în discuție realitatea din spatele ușilor instanțelor. Munca de judecător nu înseamnă doar robe și decizii. Este o profesie care „rupe oamenii”, cum spun chiar cei din sistem. Ritmul este infernal, dosarele sunt nenumărate, iar presiunea este constantă.

Stresul uriaș, responsabilitatea morală și legală, atacurile din spațiul public și volumul imens de muncă fac din magistratură una dintre cele mai solicitante profesii din România.

Judecătorii sunt profesioniști ai legii, dar rămân oameni fragili, supuși acelorași limite ca oricine altcineva.

