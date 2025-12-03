Sentințele primite de cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au ascuns trupul într-un geamantan, în Vaslui

Bărbatul și femeia care, anul trecut, au ucis un bărbat 36 de ani, și-au primit sentințele după judecarea dosarului în primă instanță.

Cei doi iubiți au fost condamnați pentru omor calificat și tâlhărie calificată, potrivit Știrilor ProTV.

Individul a primit o pedeapsă de 28 de ani de închisoare, iar partenera sa, 22.

Faptele au avut loc în 2024, în casa individului din Pungești. Bărbatul a susținut atunci că a fost în legitimă apărare, dar anchetatorii au demonstrat că, de fapt, el a ucis victima cu sânge rece.

Victima venise la partenera proprietarului, care practica prostituția. Când cei doi bărbați s-au întâlnit, s-a iscat un scandal care s-a încheiat tragic.

După uciderea victimei, cei doi au pus cadavrul într-un geamantan, apoi l-au abandonat pe un drum din localitate și au fugit.

Au fost prinși în Brașov și predați anchetatorilor din Vaslui.

Femeia a mai mărturisit o crimă

La audieri, partenera bărbatului a mai recunoscut o crimă: o femeie pe care cei doi au ucis-o tot împreună, în 2023.

„Urmare a audierilor desfășurate ieri în dosarul cu crima de la Pungești, au rezultat date cu privire la o altă presupusă faptă de omor, comisă probabil în luna august 2023. În cursul dimineții, organele de cercetare penală, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, s-au deplasat în zona indicată, o zonă împădurită din proximitatea comunei Gârceni, unde au fost găsite rămășițe osoase ce par a fi umane și articole de încălțăminte și îmbrăcăminte ale victimei, o femeie de 51 de ani, din Pungești (dispărută din august 2023).

Cei doi bănuiți de comiterea omorului, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 27, sunt deja arestați preventiv pentru comiterea unei infracțiuni de omor (speța cu geamantanul). În cauză se fac cercetări de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, pentru comiterea unei alte fapte de omor de către aceiași autori”, transmiteau atunci reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

În condamnarea de acum, magistrații de la Tribunalul Vaslui nu fac însă mențiuni și despre acel caz.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.