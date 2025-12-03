Ai probleme cu vederea? Iată cum poți beneficia gratuit de servicii medicale în Sectorul 2

Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, lansează două programe pilot complementare, destinate îmbunătățirii sănătății vizuale și facilitării accesului la servicii medicale esențiale pentru persoanele vulnerabile.

Dacă proiectul „Un viitor mai clar” oferă consultații oftalmologice gratuite pentru 1.600 de vârstnici din sectorul 2 al Capitalei, cel intitulat „Sprijin financiar pentru tratamentul cataractei” decontează costurile pentru tratarea cataractei pentru 100 de intervenții.

Primul proiect, „Un viitor mai clar”, se adresează persoanelor vârstnice cu venituri reduse, pornind de la ideea că „ochelarii nu oferă doar vedere, ci și încredere”. Programul include consultații oftalmologice gratuite, rame, lentile și accesorii, toate oferite cu sprijin financiar asigurat de Primăria Sectorului 2.

Prin cele 1.600 de consultații acordate gratuit, seniorii pot identifica din timp afecțiunile oftalmologice, își pot corecta vederea și își pot recăpăta autonomia. În multe cazuri, o pereche de ochelari adecvată poate preveni agravarea afecțiunilor, poate reduce semnificativ riscul de căderi și accidente și poate îmbunătăți starea generală de sănătate.

Cel de-al doilea proiect lansat, „Programul pilot pentru tratamentul cataractei” este dedicat persoanelor vulnerabile (vârstnici, adulți și copii) diagnosticate cu această afecțiune.

Cataracta afectează grav calitatea vieții, limitează mobilitatea, reduce autonomia și poate conduce la izolare socială. Astfel, programul include consultații de specialitate, investigații specifice, operația de cataractă, implantarea de cristalin artificial (monofocal, multifocal sau toric) și tratamentele postoperatorii necesare recuperării. Toate aceste servicii pot fi decontate în limita a 4.500 de lei pentru fiecare ochi, iar diferențele pot fi achitate prin coplată. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de șase luni și are un buget total de 450.000 de lei, suficient pentru aproximativ 100 de intervenții chirurgicale.