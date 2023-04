Lupta lui Daniel, tânărul polițist care are nevoie de un medicament extrem de scump. Momente emoționante la biserică VIDEO

Momente emoționante într-o biserică din Slatina, unde după slujba de duminică au răsunat glasuri de copii, într-un concert caritabil organizat pentru a-l ajuta pe un tânăr care se confruntă cu o problemă gravă de sănătate.

Ionuț Daniel Firescu, un tânăr polițist, șeful Secției de Poliție Dăneasa, are nevoie de ajutor pentru a putea începe tratamentul cu un medicament de ultimă generație, însă extrem de scump. Costul lunar se ridică la zeci de mii de euro, iar tratamentul ar trebui urmat o lungă perioadă de timp. Este, însă, soluția care ar putea da în sfârșit rezultate, medicamentul acționând țintit pe tipul de cancer de care suferă tânărul.

Concertul a avut loc la biserica „Sfinții Împărați - Sopot” din Slatina, duminică, 2 aprilie 2023, după Sfânta Liturghie. Grupul vocal al Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu”, diac. Constantin Badea și Vasile Zotic, i-au emoționat pe credincioșii care, cei mai mulți, știau deja prin ce încercare trece Daniel.

În biserică a fost prezent și Daniel, însoțit de cele două fiice (două minuni zglobii care nu au putut sta locului), de soție, de părinți și de alte rude și prieteni. Mini-concertul a fost una dintre mâinile de ajutor care îi sunt întinse tânărului, pentru că la nivelul orașului, dar nu numai, se organizează diverse evenimente pentru a ajuta familia Firescu.

Diagnostic pus cu întârziere

Problemele lui Daniel au început cu aproape doi ani în urmă, în vara anului 2021.

„La sfârșitul verii am simțit ușoare dureri lombare. M-am gândit că e din cauza efortului fizic. De regulă, când aveam dureri lombare, după o săptămână-două de repaus, mă menajam un pic, îmi treceau. De data asta n-au mai trecut. Am stat două-trei săptămâni, am văzut că nu trec, m- am fost la medicul de familie, care mi-a dat trimitere la Neurologie și mi-a dat și niște medicamente de durere. Nu era o durere foarte mare. (...) Neurologul m-a examinat, a suspectat o hernie de disc și mi-a dat să fac RMN, pe care l-am făcut în octombrie. Nu a ieșit nimic suspect, nici hernie de disc, doar „deborduri discale” la coloana lombară, care înseamnă o ușoară inflamație a discurilor vertebrale”, a povestit Daniel, pentru „Adevărul”.

Calmantele îi mai atenuau durerea, care însă nu dispărea. Ulterior a început să-l doară și piciorul stâng. Neurologul de la Spitalul Militar București i-a recomandat atunci ședințe de kinetoterapie. Durerile nu l-au lăsat nici după 10 ședințe de kinetoterapie și alte proceduri indicate. Văzând că problemele persistă, a mai consultat și alți neurologi. Unul dintre aceștia l-a trimis la ortoped. Ortopedul i-a prescris o nouă investigație cu aparatul RMN, în zona pelvină, și de-abia în urma acestei investigații i s-a descoperit o tumoră. Era deja februarie 2022, trecuse o jumătate de an de la primele semnale de alarmă. I s-a recoltat probă pentru biopsie, țesut moale și osos, a așteptat alte câteva săptămâni pentru rezultat.

„Nu a fost îndeajuns de detaliat încât să poată începe un tratament. După rezultatul acesta, medicul de acolo mi-a zis că nu știe ce să-mi facă. Așa am decis să mă duc în Turcia. În câteva zile am plecat. Acolo am făcut o nouă biopsie, am stat două săptămâni și jumătate, și acolo am început să fac chimioterapia. Am făcut prima ședință dintr-un set de șase. După prima ședință am continuat la Clinica „Sfântul Nectarie” din Craiova, după schema celor din Turcia”, a povestit Daniel.

Trecuse deja un an de la debutul simptomelor. Chimioterapia a fost completată cu radioterapie, alte 15 ședințe. „După radioterapie m-am resimțit destul de puternic, două luni eu n-am putut să mă mai deplasez. Mă durea piciorul stâng, la orice mică mișcare. Am stat la pat. Inițial mi-au spus că se produce și o lezare a țesutului sănătos, dar ar trebui să treacă într-o lună. N-a trecut, din cauza asta am repetat RMN-ul și s-a observat că boala nu regresează. Am început altă schemă de chimioterapie, de șase ședințe, pe care le-am terminat la sfârșitul lunii februarie 2023”, a continuat Daniel să relateze despre drumul parcurs.

Costul tratamentului, piedica majoră în calea spre vindecare

Daniel spune că i s-a vorbit de medicamentul care ar putea schimba cu totul evoluția bolii încă din vara trecută. Costul i s-a părut însă enorm, așa că n-a luat nicio clipă în calcul posibilitatea de a-l urma.

„În intervalul ăsta de timp am mai fost de alte două ori în Turcia, pentru investigații. Deja de a doua oară când am fost în Turcia, undeva prin luna iunie 2022, mi-a și prescris medicamentul Tazverik, a zis că acesta ar fi cel mai potrivit, spunându-mi că e un cost de 34.000 euro. Nu le-am luat din prima, pentru că era foarte scump. Am zis că dacă nu pot să-l iau, merg pe schema clasică. Medicamentul a apărut în 2020 și eu am întrebat atunci - ce făceau cei cu diagnosticul meu până în 2020? Păi, mergeau pe schema clasică, mi s-a spus, pe care am urmat-o și eu până acum, până la sfârșitul lunii februarie”, a mai spus Daniel Firescu.

„Am înțeles că sunt trei cazuri la nivel de România”

Familia tânărului s-a frământat în tot acest timp să găsească o soluție. Nu este un cost pe care să-l poată susține din veniturile lor, le depășește total posibilitățile (mama tânărului este secretara Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu” Slatina, iar soția lui Daniel este profesoară la un liceu din județ), cu atât mai mult cu cât e vorba de un tratament care, odată început, trebuie urmat constant, i s-a spus tânărului, altfel i-ar putea face mai mult rău decât bine.

„În țară am întrebat la Casa de Asigurări de Sănătate dacă pot beneficia de medicament în regim compensat și mi s-a spus că nu, plata este suportată de pacient. În România, ca să fie adus, mi s-a spus că ar fi 39.000 euro plus transport, și mi-ar ajunge o lună. Am înțeles că sunt trei cazuri la nivel de România. Am întrebat iar în Turcia, crezând că s-a mai ieftin, mi-au spus acum că este 45.000 dolari, pentru o lună. Am făcut un consult online cu un medic din America, căruia i-am trimis documentele medicale, și a putut să-mi prescrie o rețetă fără de care n-aș fi putut să-l iau de acolo. În America am putut să-l iau cu 20.000 dolari, l-am găsit într-un final. O rudă de acolo l-a căutat la vreo șase farmacii, iar o farmacie cu profil oncologic a putut să-l comande, pentru că fiind atât de scump nu-l aveau. Să vedem ce reacție am la el”, a mai spus Daniel.

Chiar în zilele următoare ar trebui să înceapă o nouă cură de citostatice, dacă ar urma vechea schemă. Vrea să se consulte însă cu medicul și să încerce, în sfârșit, medicamentul despre care se vorbește ca despre o soluție salvatoare. În urma campaniei umanitare, demarată cu câteva săptămâni în urmă, la care se adaugă econoomiile pe care au reușit să le facă membrii familiei, ar avea siguranța, spune Daniel, că banii îi ajung pentru curele lunare până în vară. După prima lună de tratament cu noul medicament ar urma o nouă evaluare, iar în funcție de rezultat medicul va decide ce e de făcut în continuare.

„La momentul ăsta n-am mai făcut nimic de la sfârșitul lunii februarie, urma să încep o altă schemă. Așteptăm produsul deocamdată, urmează să vorbesc cu doctorul din țară. Sunt opt pastile pe zi, patru dimineața și patru seara. Costul m-a făcut să nu-l urmez, nu aveam atâția bani, nu știam că în America îl găsesc la 20.000. Luam două luni, trei luni, dar mi s-a zis că trebuie să-l iau cel puțin trei-patru ani. Acum, în urma donațiilor și a economiilor, pot să-l iau cinci-șase luni, la costul de 20.000. Dacă era 35.000 - 40.000 euro, nu luam”, a mai spus Daniel Ionuț Firescu.

