Cum au ajuns să piardă crescătorii de animale despăgubiri de sute de mii de lei. „De ce să nu ne alegem medicul?”

Mai mulți fermieri din Olt cărora le-au fost ucise aproximativ 3.000 de oi și capre în focare de variolă ar putea rămâne și fără despăgubiri. „Culpa ar putea să fie comună”, atrage atenția președinta unei asociații a crescătorilor.

Cazul a șapte fermieri din Olt cărora le-au fost ucise, în total, aproximativ 3.000 de oi și capre, ca acțiune într-un focar de variolă, iar acum DSVSA Olt motivează că nu le poate acorda despăgubiri pentru că există diferențe de efective între înregistrările din baza națională de date și ce s-a găsit efectiv în ferme, readuce în atenție o problemă veche: relația cu medicul veterinar concesionar. În cazul celor șapte fermieri, șase din comuna Tufeni, un altul din Crâmpoia, motivul pentru care animalele ucise nu le sunt recunoscute la plată este că în fermă s-au găsit diferențe între înregistrările oficiale în baza de date și animalele existente fizic.

Cum s-a ajuns la o astfel de situație este un subiect care merită o discuție mai largă.

„O oarecare culpă ar putea avea și doctorul”

Mulți dintre fermieri, preocupați să aibă animale frumoase, bine hrănite, pe care să le vândă cu preț bun, încă dau prea puțină atenție aspectelor birocratice. Este ceea ce i-ar putea costa pe cei din Olt, care aveau obligația să anunțe medicul concesionar veterinar la timp de mișcările de animale din fermă, astfel încât animalele să fie crotaliate la timp (dacă e vorba de tineretul din fermă), sau să fie eliminate din baza de date cele vândute între timp, sau sacrificate etc.. În majoritatea fermelor mici lucrurile nu se întâmplă însă „ca la carte”.

Crescătorii de animale vând deseori fără documente legale, de obicei pentru că intermediarii care le cumpără le impun asta.

Există în schimb o persoană care poate sesiza și, eventual, sancționa aceste inadvertențe. E vorba de medicul veterinar concesionar, care are obligația să efectueze anual o inspecție în fermă.

„Este un inventar, se mai numește și așa. Și atunci când se duce și vede că fermierul nu are o sută de animale, poate să îl amendeze. Adică o culpă, o oarecare culpă, ar putea avea și doctorul, în cazul ăsta. Dar medicul știți ce-ți zice? <Păi, nu mi-a făcut notificare>. Pentru că oamenii nu sunt învățați să lucreze așa cum trebuie. Când te duci la medic, trebuie să-l anunți, ori pe telefon, ori în scris: vreau să vând animale, vreau să crotaliez, vreau să... Și medicul trebuie să aibă niște acte. Dacă nu, trebuie să facă proces verbal de sancționare, dar să ți le scoată din baza de date, să se termine”, a explicat Constanța Ștefan, președinta Asociației crescătorilor de animale „Țara Loviștei”.

La prima abatere de la nerespectarea normelor privind regimul de mișcare a animalelor în fermă, medicul poate aplica o sancțiune (amendă), operând în baza de date modificările conform observațiilor din teren. „La a doua, e mai grav”, atrage atenția Constanța Ștefan.

Pentru animalele tinere crescătorii de animale au la dispoziție o perioadă de șase luni pentru a solicita crotalierea. Nicio vânzare nu se poate efectua legal fără avizul medicului, cel care eliberează și documentele pe baza cărora se poate efectua transportul. Dacă legislația ar fi respectată întocmai, situații precum cea în care se află acum cei șapte fermieri nu ar trebui să existe.

Dincolo de întrebarea – Cine nu și-a făcut treaba în acest caz? – se mai ridică o alta. Avea cineva vreun beneficiu de pe urma existenței în baza de date a mai multor animale? Teoretic, da, se putea întâmpla. Pe de o parte fermierii pot beneficia de anumite subvenții sau ajutoare (deși unii dintre crescătorii în discuție au declarat că pot demonstra cu documente că au solicitat subvenție doar pentru animalele efectiv existente în fermă), pe de alta este de văzut ce servicii a raportat medicul veterinar către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor. De ce? Pentru că medicul concesionar este plătit pentru serviciile prestate în baza programelor naționale stabilite de ANSVSA (supraveghere, vaccinări etc.).

„Nu pot oamenii să vândă pentru că nu are cine să autorizeze sanitar-veterinar”

Medicii veterinari concesionari devin mai puțini pe zi ce trece, pentru că efectivele de animale sunt în scădere, iar contractele cu DSVSA nu aduc bani mulți, așa că și interesul e pe măsură. Mai mult, în această perioadă medicii veterinari sunt într-o situație mai mult decât delicată. Li s-a transmis, spune Constanța Ștefan, că nu mai sunt bani să le fie plătite nici serviciile obișnuite, așa că și acestea sunt puse pe pauză. Peste toate, la nivelul întregii țări sunt sute de situații de concesiuni ajunse la termen, fără ca autoritățile să se fi preocupat fie să reînnoiască aceste contracte, fie să organizeze noi licitații.

Ceea ce pare doar „o licitație amânată”, în fapt, pentru crescătorii de animale se traduce printr-o potențială blocare a activității.

„Nimeni nu se preocupă, atunci când unui medic i se termină concesiunea, să organizeze licitație ca să se poată prelungi. Aproape în toate cazurile este o diferență de timp, de 4, 5, 6 luni, uneori și un an, în care pur și simplu medicul nu mai are voie să lucreze pe acele exploatații. Și de aici se întâmplă fel de fel de lucruri. Nu se scot animalele la timp (n.red. – din baza de date), nu pot să vândă oamenii cu acte în regulă. Nu pot oamenii să-și vândă produsele, pentru că nu are cine să autorizeze sanitar-veterinar să vândă carne, lapte sau eu știu ce de la oaie. Și anul acesta și anul viitor mai mult de jumătate din concesiuni expiră. La nivel de țară cred că sunt 300-400. Nu s-a organizat nicio licitație ca să avem medic acolo și se lucrează foarte greoi”, a atras atenția președinta Asociației „Țara Loviștei”.

Fermierii cer să-și poată alege medicul veterinar

De mai bine de 12 ani, a precizat Constanța Ștefan, asociațiile fermierilor au solicitat o modificare de legislație astfel încât fermierii să-și poată alege medicul veterinar. Astăzi nu au această posibilitate, fiind nevoiți să lucreze cu medicul concesionar la care sunt arondați teritorial. Crescătorii de animale se simt din acest motiv „legați de glie”.

„Ne-am dori să poți să-și alegi medicul veterinar pe sistemul medicului de familie. Medicul de familie are un contract cu Casa de Asigurări. Ei bine, și medicul veterinar să aibă un contract cu DSV-ul, iar dacă nu-mi convine de medicul ăsta, că el nu face decât vaccinările și asistența veterinară, șase luni n-am voie să mă mut, dar după aceea optez pentru alt medic care poate face treabă mai bine. Credeți-mă, atunci eu zic că ar fi mult mai bine! La momentul acesta ești pur și simplu legat de glie, de medicul veterinar. Dacă nu îți convine cum îți are grijă de animale din punct de vedere sanitar-veterinar, nu-ți eliberează la timp adeverință, sau e prea scumpă, și te duci la el și îi spui, știți ce fac unii dintre ei? Zic – pleacă, mă, că dacă vreau, te fac de nu mai vinzi niciun animal! -. Nu-ți mai face servicii, sau îți vorbește foarte urât, sau te usucă de bani. Nu ai voie să te muți decât dacă te muți în altă localitate cu turmă și cu totul. Vedeți cât de greu e?”, a arătat Ștefan.

Crescătorii de animale, a mai precizat Constanța Ștefan, au cerut de peste 10 ani aceste modificări, cum de asemenea au cerut ca acele crotalieri, care în fapt nu sunt servicii medical-veterinare, să poată fi făcute de către asociații sau alte organisme.

„Medicul să fie cu sănătatea animalelor, nu cu hârțogăriile”, a completat Ștefan.

Cât despre situația crescătorilor de animale din Olt rămași fără despăgubiri (unul dintre aceștia pentru o diferență de doar două animale, care poate fi motivată), Constanța Ștefan spune că „omenește este să le acorzi aceste despăgubiri pentru animalele crotaliate pe care le-ai ucis”.

„Dacă animalele din fermă, care erau pe teren si au fost omorâte, se regăsesc și în baza națională de date și în registrul agricol, normal ar fi să fie despăgubiți. Pentru cele care se regăsesc în BND dar nu există fizic în curtea fermierului, părerea mea este că vina este și a fermierului și a medicului și asta se poate verifica. Dar asta este o situație diferita și nu ar trebui sa afecteze acordarea despăgubirilor”, a punctat Constanța Ștefan.

Din cele petrecute în Tufeni fermierii ar trebui sa învețe că situația animalelor din fermă trebuie să fie în primul rând preocuparea lor, de aceea se impune verificarea și actualizarea permanentă. „În zilele noastre, din cauza ușurinței, vitezei, cu care circula tot felul de viruși, de boli, este obligatorie o colaborare reală, cât mai strânsă între fermier și medicul veterinar”, a conchis Ștefan.