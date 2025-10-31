search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Boala care afectează tot mai des și persoane sub 40 ani. Ce să știi în cazul unui AVC. Medic: „Timpul înseamnă creier”

0
0
Publicat:

Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgența medicală, de rapiditatea cu care pacientul ajunge la spital depinzând evoluția spre deces sau afectare neurologică gravă, sau, din contră, spre recuperare uneori aproape completă.

În tratarea AVC timpul este cea mai importantă resursă FOTO: Pixabay
În tratarea AVC timpul este cea mai importantă resursă FOTO: Pixabay

„Timpul înseamnă creier”, spune medicul neurolog Renică Diaconescu, șeful secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, o unitate sanitară unde de șapte ani se face tromboliză în cazul pacienților care au suferit un accident vascular cerebral. Societatea Europeană de Stroke a distins recent spitalul cu medalia „Diamond”, cea mai înaltă distincție în domeniu, după ce neurologii slătineni au mai fost recompensați în alte trei rânduri cu distincții „Gold”. Timpii mai rapizi de efectuare a trombolizei, numărul mai mare de pacienți care au beneficiat de această procedură, precum și rezultatele în recuperarea pacienților au fost indicatorii măsurați.

Cu cât pacientul ajunge mai repede de cele 4 ore și jumătate, care reprezintă fereastra optimă, cu atât salvezi mai mult din creier”, a explicat medicul neurolog, pentru „Adevărul”.

Pacienții care ajung la spital la peste patru ore de la instalarea accidentului vascular cerebral nu mai pot beneficia de tromboliză și vor rămâne cu deficit care uneori se recuperează în trei luni, alteori este irecuperabil.

Vârsta la care pacienții suferă un accident vascular cerebral a coborât extrem de mult, explică medicul Renică Diaconescu, astfel că de la 65-70 și peste 70 de ani, așa cum se întâmpla cu zeci de ani în urmă, astăzi se întâlnesc accidente vasculare cerebrale și la pacienți între 35 – 40 ani. Lupta medicilor este ca oamenii să recunoască semnele accidentului vascular cerebral și să nu piardă timp prețios, astfel încât șansa la recuperare aproape totală să existe.

În continuare sunt pacienți care vin prea târziu, deși am purtat discuții cu stația de Ambulanță, cu medicii de familie, care au înțeles că trebuie să trimită bolnavul repede. Încep să conștientizeze și aparținătorii, au fost mult mai prezenți. Adică n-au lăsat bolnavul, au sunat foarte repede la salvare, au conștientizat lucrul acesta. Ce putem face cel mai bine este să recunoaștem accidentul vascular. Trebuie făcută o campanie pe tema aceasta mai mult. Din păcate, Ministerul Sănătății trebuie să o facă, pentru că noi nu avem bani să facem asta. Și dacă recunoaște că este în debut un accident vascular, aparținătorul sau pacientul poate suna la 112, vine ambulanța și îl transportă la noi, nu mai pierd timpul pe la Caracal, pe la Corabia (n. red. – spitale mai mici, în cadrul cărora nu se poate realiza tromboliza), nu mai avem timpi morți”, a arătat dr. Diaconescu.

Conform protocolului, în cazul în care echipajul Ambulanței constată că pacientul a suferit un accident vascular cerebral va suna la UPU, astfel încât spitalul să se pregătească pentru tromboliză. Pacientul va fi așteptat de către un neurolog, se va efectua o investigație computer tomograf (CT), se vor realiza și celelalte analize de laborator necesare și, dacă se îndeplinesc condițiile, se va realiza tromboliza.

Numărul pacienților cu accident vascular cerebral a crescut și vârsta este din ce în ce mai mică, 35-40 de ani. Accidentele ischemice erau după 60 de ani, 65 chiar. Acum această limită este din ce în ce mai jos”, a precizat medicul.

Stresul, consideră dr. Diaconescu, este principalul factor de risc, la care se adaugă alimentația nesănătoasă, consumul de alcool și tutun și boli precum diabetul zaharat.

„Lunar, cred că avem două-trei cazuri la tineri sub 40 de ani. Chiar dacă nu au niște accidente foarte mari sau determinante, totuși se produc accidente. Pe vremea când eram tânăr specialist în neurologie, accidentele vasculare erau undeva după 70 de ani. 70, 75, 85 de ani”, a subliniat medicul.

Cum recunoști accidentul vascular cerebral

Asimetria facială, scăderea forței musculare la o mână sau la un picior, sau la ambele, tulburările de vorbire – sunt principalele semne că persoana a suferit un accident vascular cerebral. Odată constatate, timpul în care se ajunge la spital este cel care contează cel mai mult.

Citește și: Un locuitor din trei din București-Ilfov, în pericol de infarct sau AVC. Explicațiile unui medic cardiolog

De menționat că nu în toate cazurile pacienții pot primi tratamentul care face ca recuperarea să fie aproape completă, pentru că există și contraindicații.

Au o tumoră cerebrală sau o tumoră în altă parte; să nu ia medicamente anticoagulante; să nu fi avut în antecedente, în urmă cu câteva luni, și un accident vascular sau un infarct miocardic. Sunt niște contraindicații majore și minore, și unele relative, dar trebuie să ții cont de ele. De aceea noi le facem înainte de tromboliză și un factor de coagulare - INR, ca să știm dacă e potențial de sângerare sau nu introducerea tromboliticului”, a precizat medicul.

Multe dintre AVC-uri se produc în cursul nopții, iar semnele sunt constatate dimineața, când pacientul este observat de către aparținători. Acestea sunt cazuri în care nu se poate stabili cu exactitate ora debutului și nu se poate iniția tromboliza, un astfel de tratament instituit peste intervalul de patru ore și jumătate riscând să producă efecte adverse majore, cum este hemoragia cerebrală. Principiul de bază, explică medicul, este să nu-i faci rău pacientului. Dacă acesta a suferit accidentul vascular cu peste 5 ore înainte, leziunile în creier s-au instalat, iar revascularizarea pe care o produce tromboliza poate să intre într-o zonă moartă, explică medicul, apărând hemoragia cerebrală.

Unde se rupe lanțul tratării pacientului cu AVC

Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost la un pas de introducerea într-un program care beneficiază de finanțare europeană și care ar fi permis înființarea unei secții de urgențe neurologice. Evaluarea a decurs bine, până într-un punct în care spitalul a fost trecut în rezervă.

Noi am făcut demersurile să intrăm într-un program finanțat de Uniunea Europeană și am muncit mult la acest program. Din păcate, Ministerul Sănătății ne-a dat aviz în prima fază și pe final ne-a trecut în rezervă. Adică vom urma, dar după alții. Sper că această palmă pe care le-am dat-o cu premiul acesta european să facă să nu se mai uite la provincie ca la ceva îndepărtat și să înțeleagă că și acolo sunt profesioniști, în provincie. Aș vrea ca Ministerul Sănătății să înțeleagă că profesia la nivel înalt se poate face și într-un spital de provincie”, a spus medicul.

Medicul neurolog Renică Diaconescu, șef secție Neurologie SJU Slatina FOTo: arhiva
Medicul neurolog Renică Diaconescu, șef secție Neurologie SJU Slatina FOTo: arhiva

Finanțarea ar fi permis achiziționarea unui aparat RMN 3 Tesla care le-ar fi permis neurologilor să trateze și mai bine pacienții.

Probabil că i-au băgat înainte pe cei care fac și trombectomie, adică operează pe carotide, intervin și cu stenturi cerebrale... Punctajul nostru a scăzut pentru că nu avem aceste secții și în afară de tromboliză noi nu mai facem altceva. Dar nici nu este un program bine pus la punct astfel încât să știi - dacă nu ți-a reușit tromboliza și trombul acela de pe carotidă nu poți să-l dizolvi cu substanța respectivă - unde se face trombectomia. Pe pacient trebuie să-l trimiți la un al doilea centru, în stadiul doi, unde se face trombectomie, numai că, dacă la cardiologie e bine pus la punct totul și știu dacă am un infarct unde să-l trimit, unde este așteptat, noi nu știm unde să-l trimitem. Nu avem legătură și atunci recurgi la telefoane”, a explicat dr. Renică Diaconescu.

Citește și: Află dacă grupa ta sanguină îți poate salva viața: legătura surprinzătoare cu accidentul vascular cerebral

Această căutare nu poate dura oricât, pentru că și în cazul trombectomiei este o fereastră optimă de șase ore. A fost un caz, a mai precizat medicul, în care nu s-a reușit acest transfer în timpul optim, în ciuda multor încercări, iar pacientul, în vârstă de puțin peste 50 de ani, a decedat.

Nu există o organizare pe care cardiologii - și îi invidiez - o au. Pentru accidentele vasculare nu este pus un astfel de sistem la punct. Noi apelăm la telefon și la rugăminți”, a mai spus medicul.

Slatina

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Regele Charles îi retrage titlul nobiliar unui membru controversat al familiei regale. Trebuie să părăsească și reședința
stirileprotv.ro
image
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate
gandul.ro
image
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
mediafax.ro
image
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
observatornews.ro
image
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
playtech.ro
image
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Povestea tulburătoare a pacientului care și-a pierdut viața la Bagdasar-Arseni. Cum a fost lăsat Mihai timp de 5 zile cu rănile netratate
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Ajutor de încălzire 2025 – 2026. Condiții de acordare și actele necesare
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, în prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv: „Mereu i-am îndemnat să nu se dea bătuți”. Video
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori