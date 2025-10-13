Pățania de coșmar a unei femei de 70 de ani care a mâncat fructele din vișinată: familia a crezut că a făcut un AVC. A ajuns de urgență la spital

O simplă gustare de vișine din vișinată s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru o femeie de 70 de ani: pacienta a ajuns în comă alcoolică și, fără să fie consumatoare obișnuită de alcool, s-a trezit internată într-o secție de psihiatrie. „Vă dați seama cât de speriată și neputincioasă s-a simțit”, povestește medicul psihiatru Georgia Mocanu.

Cazul a fost relatat de medicul psihiatru Georgia Mocanu, care a descris pe Facebook șocul și neputința doamnei. Medicul a avertizat și despre pericolele fructelor fermentate.

„Am avut recent o pacientă, o doamnă în jur de 70 de ani, pe care o știam, având niște tulburări de somn în antecedente. O doamnă volubilă, frumoasă, coerentă, cu o familie frumoasă”, povestește medicul psihiatru Georgia Mocanu, care a relatat cazul pe pagian sa de Facebook.

Surpriza a fost cu atât mai mare, susține medicul, cu cât pacienta nu era consumatoare obișnuită de alcool.

„Doamna fusese internată în Spitalul de Psihiatrie cu intoxicație alcoolică! Și nu oricum, 3 la mie în sânge. Vă dați seama surpriza mea!”, a mai spus medicul.

Cauza internării a fost aparent banală: consumul fructelor din vișinată, peste care pacienta a adăugat puțin zahăr. „A luat o linguriță, apoi încă o linguriță, gust bun, dulce, puțin alcool... și când să se ridice, nu a mai putut! Panica pe familie, ideea unui AVC, poate ceva mai grav! Și cam așa a ajuns la Spitalul Județean întâi, iar după rezultatele de sânge, direct la Spitalul de Psihiatrie!”, a explicat dr. Mocanu.

Medicul nu i-au prescris tratament medicamentos, ci doar au oferit sfaturi și sprijin.

„Ideea e că poate fi amuzant să auzi un om demn o viață întreagă, care se trezește brusc într-o secție de psihiatrie, lângă alți consumatori, care se comportau în diverse moduri agitate, fiind și ei intoxicați cu alcool. Vă dați seama cât de speriată și neputincioasă s-a simțit și cu ce sentiment de vinovăție a plecat dimineața de acolo!”, a relatat medicul.

La finalul postării, dr. Mocanu a avertizat asupra pericolelor fructelor fermentate, mai ales în sezonul toamnei.

„Lucrurile astea se pot întâmpla! Asta e o poveste recentă, dar pe care nu o vedem prea des: ori e un pacient cunoscut consumator adus de familie ca să «se lase», ori care ar vrea «să se lase» dar nu îi iese, însă așa întâmplare care nu se bazează pe un consum pe termen lung, sunt rare. Evenimentul se putea termina mai rău decât atât, dar doamna a scăpat. Dar ce vreau eu să vă spun... Vedeți cu fructele astea fermentate, că e sezonul!”, a încheiat medicul gălățean.