Recorder îi dă aripi. Momentul în care Adrian Mititelu ar fi fost șantajat de către ministrul Justiției. Fostul patron al FCU are martori: „Cereau 2.500.000€ ca să mă lase în pace”

Documentarul „Justiție capturată”, lansat de Recorder la începutul acestei săptămâni, a reaprins discuțiile despre modul în care funcționează sistemul judiciar din România și a generat valuri de reacții în spațiul public.

Pe fondul acestor dezvăluiri, Adrian Mititelu a revenit în atenție cu o postare surprinzătoare pe rețelele de socializare. Finanțatorul FCU Craiova a publicat un videoclip despre care afirmă că ar conține dovezi ale unui presupus act de șantaj în care ar fi implicați actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și interlopul Doru „Măgaru” Petrescu, care a decedat în anul 2022.

„Imaginile sunt de la un șantaj!”

Mititelu spune că situațiile prezentate în documentar îi amintesc de propriile confruntări din instanță. Totodată, acesta lansează un atac direct la adresa lui Marinescu, pe care îl acuză că, în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când FCU Craiova activa în Liga 1, l-ar fi șantajat alături de Petrescu.

„Imaginile sunt de la un șantaj. Mă șantajau Doru Măgaru cu (n.r. Radu) Marinescu, am fost șantajat în perioada 2007-2011. Îmi cereau două milioane și jumătate de euro ca să mă lase în pace.

Era vorba despre un dosar de la ANRP (n.r. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților) în care oricum nu am mai luat banii. În imagini mai apare avocatul Dan Idita, care este martor!”, a declarat Adrian Mititelu, pentru iamsport.ro.

Interlopul Doru „Măgaru” Petrescu a murit în iunie 2022, la 61 de ani, în urma unui infarct. Cu doar câteva zile înainte de deces, Măgaru ar fi fost văzut în compania președintelui Curții de Apel Craiova, Adrian Glugă, și a omului de afaceri Dorian Tulitu, soțul procurorului-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, Tena Tulitu, potrivit știricraiova.ro.