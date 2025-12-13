search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Recorder îi dă aripi. Momentul în care Adrian Mititelu ar fi fost șantajat de către ministrul Justiției. Fostul patron al FCU are martori: „Cereau 2.500.000€ ca să mă lase în pace”

0
0
Publicat:

Documentarul „Justiție capturată”, lansat de Recorder la începutul acestei săptămâni, a reaprins discuțiile despre modul în care funcționează sistemul judiciar din România și a generat valuri de reacții în spațiul public.

Adrian Mititelu Foto/Facebook
Adrian Mititelu Foto/Facebook

Pe fondul acestor dezvăluiri, Adrian Mititelu a revenit în atenție cu o postare surprinzătoare pe rețelele de socializare. Finanțatorul FCU Craiova a publicat un videoclip despre care afirmă că ar conține dovezi ale unui presupus act de șantaj în care ar fi implicați actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și interlopul Doru „Măgaru” Petrescu, care a decedat în anul 2022.

„Imaginile sunt de la un șantaj!”

Mititelu spune că situațiile prezentate în documentar îi amintesc de propriile confruntări din instanță. Totodată, acesta lansează un atac direct la adresa lui Marinescu, pe care îl acuză că, în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când FCU Craiova activa în Liga 1, l-ar fi șantajat alături de Petrescu.

Imaginile sunt de la un șantaj. Mă șantajau Doru Măgaru cu (n.r. Radu) Marinescu, am fost șantajat în perioada 2007-2011. Îmi cereau două milioane și jumătate de euro ca să mă lase în pace.

Era vorba despre un dosar de la ANRP (n.r. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților) în care oricum nu am mai luat banii. În imagini mai apare avocatul Dan Idita, care este martor!, a declarat Adrian Mititelu, pentru iamsport.ro.

Interlopul Doru „Măgaru” Petrescu a murit în iunie 2022, la 61 de ani, în urma unui infarct. Cu doar câteva zile înainte de deces, Măgaru ar fi fost văzut în compania președintelui Curții de Apel Craiova, Adrian Glugă, și a omului de afaceri Dorian Tulitu, soțul procurorului-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, Tena Tulitu, potrivit știricraiova.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Halucinant! Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după ce au pierdut cu FCSB! Imagini incredibile cu olandezii
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
playtech.ro
image
Aryna Sabalenka refuză să joace împotriva sportivelor transgender: ”Nu sunt de acord cu asta”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Anunțul ANAF privind plata taxelor. Cine trebuie să achite și câți români au făcut asigurare de sănătate DATE EXCLUSIVE
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani