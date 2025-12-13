Pe ce canale mai comunică Rusia și Ucraina. Culisele contactelor între țările în război

Invazia rusă a dus la ruperea legăturilor diplomatice între Kiev și Moscova, însă comunicarea pe canale neoficiale a continuat într-o formă sau alta, relatează Kyiv Independent.

„Un canal oficial de comunicare este ceva necesar, iar acesta există chiar dacă doar parțial”, a explicat analistul politic ucrainean Ihor Reiterovici pentru Kyiv Independent.

„Chiar și între țările aflate în război, există probleme care necesită prezența unor oameni ce pot să discute”.

În pofida lipsei de interes real al Rusiei pentru pace, experții spun că un nivel minim de comunicare este esențial.

„Dacă analizăm istoria, vedem că o comunicare între părțile aflate în conflict a existat dintotdeauna”, a comentat deputatul Oleksandr Merejko, șeful comisiei parlamentare pentru afaceri externe a Ucrainei.

El a amintit exemplul războiului din Vietnam, când SUA și Vietnamul de Nord au menținut o rețea de comunicare secretă, în special prin întâlniri secrete la Paris între consilierul american pentru securitate națională, Henry Kissinger, și reprezentanți ai Vietnamului de Nord.

Cum are loc comunicarea între Rusia și Ucraina

Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat pentru Kyiv Independent că singurele schimburi de informații oficiale cu Rusia au loc prin intermediul ambasadei Ucrainei în Belarus și au drept obiect încheierea tratatelor bilaterale și internaționale.

„Acest canal este necesar - ​​chiar esențial - cel puțin din punct de vedere umanitar”, punctează Reiterovici. „Și, în principiu, continuă să funcționeze și astăzi.”

Primii intermediari în discuțiile de pace

Primul canal neoficial a apărut la scurt timp după invazie, prilejuind primele discuții directe de pace între Kiev și Moscova în 2022, care în cele din urmă nu au dus nicăieri.

Delegațiile s-au întâlnit inițial în Belarus și ulterior în Turcia. Una dintre persoanele care au contronuit la organizarea discuțiilor a fost oligarhul rus Roman Abramovici.

Implicarea lui acestuia în negocierile de pace fost dezvăluită public la sfârșitul lunii martie 2022, când oligarhul a fost prezent la Palatul Dolmabahce, înainte de începutul discuțiilor de la Istanbul.

Mihailo Podoliak, consilier al biroului prezidențial ucrainean, spunea în acea perioadă despre Abramovici că este un „mediator extrem de eficient”, care „a moderat parțial procesul”.

Totodată, Wall Street Journal relata că președintele Volodimir Zelenski chiar a cerut Washingtonului să nu-l sancționeze pe Abramovici la momentul respectiv, astfel încât acesta să poată continua medierea discuțiilor între Rusia și Ucraina.

David Arahamia, șeful fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului” a lui Zelenski și membru al echipei de negocieri din 2022, a confirmat că Abramovici a fost folosit drept un canal pentru a transmite mesaje Moscovei.

„Încă de la început, el a avut acest rol de canal secundar”, a spus acesta.

Oligarhul rus a contribuit și la acordul din 2022 privind coridorul cerealier, care a redeschis porturile ucrainene de la Marea Neagră pentru exporturile ucrainene. Potrivit unor surse citate de Financial Times, acesta jucat un anumit rol în negocierea acelui acord, participând ulterior la ceremonia de semnare care a avut loc la Istanbul.

După care în 2023, potrivit Wall Street Journal, eforturile de mediere ale miliardarului rus s-au orientat către chestiuni în principal umanitare, și mai puțin politice.

În acest sens, Arahamia a declarat pentru Kyiv Independent că nu poate confirma în ce măsură Abramovici mai are vreun rol în comunicarea între părți.

Cert este că, cu doar câteva zile înainte de prima rundă de discuții directe Ucraina-Rusia în acest an, oligarhul se afla la Kremlin pentru a se întâlni cu președintele rus, motivul public fiind o „ședință a consiliului de administrație al Teatrelor Bolșoi și Mariinski”.

Linia de comunicare pe probleme umanitare

Un canal oarecum direct este cel stabilit de serviciile de informații militare ale Ucrainei, în principal pentru a putea comunica pe tema schimburilor de prizonieri de război.

Centrul ucrainean de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război a confirmat pentru Kyiv Independent că acest canal rămâne activ și a fost inițiat de Ucraina în 2022.

Primul contact a fost stabilit în primele săptămâni haotice ale invaziei, când ofițerul ucrainean Dmitro Usov a folosit un telefon găsit asupra unui soldat rus mort pentru a-l suna pe comandantul ce apărea în agendă.

Acea conversație improvizată s-a transformat într-un canal secundar.

Omologul rus al lui Usov s-a dovedit a fi Alexander Zorin, un ofițer superior din serviciile de informații militare ale Rusiei și un veteran al implicării Moscovei în războiul civil din Siria.

Acest cadru a fost extins ulterior cu ajutorul Turciei, Qatarului și Arabiei Saudite, permițând schimburi majore de prizonieri între cele două părți.

„Există probleme umanitare care necesită o linie de comunicare. Chiar dacă Rusia încalcă dreptul umanitar, acest mecanism trebuie să existe și continuă să funcționeze în practică”, a subliniat analistul politic ucrainean Ihor Reiterovici.

Ministerul de Externe al Ucrainei a precizat că astfel de contacte umanitare au loc doar prin intermediul serviciilor de informații militare și, în unele cazuri, prin intermediul avocaților poporului din țările în război

Un canal pentru discuții de pace

Pe parcursul eforturilor diplomatice ale SUA de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina s-a ivit și un alt canal direct între oficiali - doar că acesta a fost defectuos de la bun început.

Pe 16 mai, delegațiile ucraineană și rusă se întâlneau la Istanbul - primele lor discuții directe din 2022 încoace Președintele rus Vladimir Putin l-a însărcinat cu aceste discuții pe consilierul său, Vladimir Medinski, în calitate de negociator șef, în timp ce delegația Ucrainei a fost condusă de ministrul Apărării de atunci, Rustem Umerov.

După a doua rundă de discuții, la începutul lunii iunie, Umerov a declarat că a fost „stabilită comunicarea cu partea rusă cu privire la etapele de implementare a acordurilor”.

Canalul a fost confirmat atât de Zelenski, cât și de Putin.

„Ei (Umerov și Medinski) sunt în contact unul cu celălalt”, a declarat Putin în iunie.

Oficialul ucrainean a purtat mai multe convorbiri telefonice cu omologul său rus, într-o comunicare limitată, dar directă, care s-a menținut în timpul negocierilor.

Zorin, ofițerul de informații rus menționat anterior în legătură cu schimburile de prizonieri de război, a participat și el la discuțiile directe dintre Rusia și Ucraina.

Deși aceste întâlniri au facilitat schimburile de prizonieri de război, nu au produs niciun progres efectiv și nu au condus negocieri de pace mai ample între cele două părți.

De atunci, nu au existat discuții directe confirmate între cei doi și în prezent nu se știe dacă canalul Umerov-Medinski mai este funcțional

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că orice astfel de contacte sunt „raportate public”, în timp ce Umerov nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pe de altă parte, Oleksandr Merejko, șeful comisiei parlamentare pentru afaceri externe, a spus că desemnarea lui Medinski în rolul de negociator al Rusiei a evidențiat lipsa de seriozitate a Moscovei în ceea ce privește negocierile, el descriindu-l pe acesta ca fiind „un nimeni”.

„Nu are nicio influență reală”, a spus parlamentarul, argumentând că Kremlinul nu a intenționat niciodată ca acest canal să producă rezultate semnificative .

Reiterovici a fost de acord că această linie de comunicare a fost una dezechilibrată.

„Umerov operează în cadrul legal al structurii de conducere a Ucrainei”, a spus el.

„Medinski, pe de altă parte, este doar un consilier. Chiar și când a fost ministru, nu s-a apropiat niciodată de nivelul de autoritate al lui Umerov.”

Conexiunea rusă în cel mai recent scandal de corupție

O altă linie de comunicare s-a conturat în mijlocul recentului scandal major de corupție din Ucraina, una care acționa direct împotriva intereselor Kievului.

Conform înregistrărilor audio publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU) în noiembrie, suspecții legați de compania Energoatom au întreținut legături cu un oficial rus și este posibil să fi transferat bani la Moscova.

NABU a acuzat opt ​​persoane de luare de mită, delapidare și îmbogățire ilicită. Printre ele s-a numărat Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Andrii Derkaci - un fost parlamentar fugar, acuzat de înaltă trădare și care în prezent este senator rus.

În aceste înregistrări, Mironiuk a susținut că Derkaci și ministrul Justiției, Herman Halușcenko - fost vicepreședinte al Energoatom - se cunoșteau.

El a povestit că, în 2020, când Halușcenko a fost numit în conducerea companiei, Derkaci l-ar fi sunat și i-ar fi spus: „Vino pe la mine, vreau să-ți spun cum funcționează totul acolo”.

La acea vreme, Derkaci era deputat în Parlamentul ucrainean.

Potrivit Biroului Anticorupție, mitele de la Energoatom au fost spălate printr-un birou din centrul Kievului, deținut de rudele acestuia.

Înregistrările sugerează, de asemenea, că e posibil ca suspecții să fi transfera 2 milioane de dolari la Moscova.

„Au mai rămas două (milioane de dolari); vor fi la Moscova într-o săptămână și jumătate”, a declarat un alt suspect, Ihor Fursenko, în mai 2025, conform înregistrărilor.

Comentariul a alimentat rapid speculațiile conform cărora banii ar fi putut fi destinați lui Derkaci, care are un lung istoric în serviciul Kremlinului, fapt de natură să alimenteze îngrijorările că acesta și-a păstrat influența în Ucraina și legăturile la cel mai înalt nivel.

Dar dacă a existat comunicare, de ce nu a produs rezultate?

Merejko, care a reprezentat anterior Ucraina în Grupul de Contact Trilateral cu Rusia și OSCE înainte de războiul la scară largă, a declarat că răspunsul este simplu: Kremlinul folosește negocierile ca armă.

„Nu respectă niciodată acordurile pe care le semnează și folosesc procesul în sine ca instrument de propagandă și război.”

Privind în perspectivă, Reiterovici a punctat că actualul canal secundar a produs rezultate limitate, dar că Ucraina și Rusia vor avea nevoie în cele din urmă de echipe mai puternice pentru a fi podibile discuții substanțiale.

„Atunci când vor avea loc negocieri – și mai devreme sau mai târziu se va întâmpla acestea trebuie să implice personalități realmente autorizate să ia și să pună în aplicare unele decizii”, a spus el.

Potrivit acestuia, războiul se va încheia cel mai probabil prin acorduri specifice încheiate „în primul rând de armate”.

„Politicienii vor fi acolo”, a spus el, „dar cel mai probabil armata va fi cea care va semna.”

Evoluțiile recente confirmă această evaluare. Pe 24 noiembrie, șeful serviciilor secrete militare ale Ucrainei, Kirilo Budanov, a purtat discuții cu delegațiile SUA și Rusiei la Abu Dhabi, ca parte a celei mai recente inițiative a Washingtonului de a relansa negocierile.