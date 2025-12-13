Banii Liei Savonea. Trei salarii generoase și depozite de peste 700.000 de euro în 18 conturi

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a devenit recent un subiect intens dezbătut după apariția publică a documentarului Recorder, care o prezintă ca parte a unui presupus mecanism de capturare a justiției din România.

Conform declarației de avere din anul 2024, șefa ÎCCJ și soțul ei, Mihai Savonea, dețin patru terenuri, dintre care trei în comun și unul cu cotă parte de 4,6 hectare. Cei doi au și două locuințe, una de 171 mp în Chiajna, județul Ilfov, și o casă de 110 mp în județul Alba.

Judecătoarea figurează cu 18 conturi bancare

Depozitele bancare ale Liei Savonea însumează aproximativ 700.000 de euro, aflați în 18 conturi. Grosul acestor bani a fost depus în ultimii 3 ani, 2022 fiind cel mai fructuos an din punct de vedere financiar al judecătoarei: în acel an, ea a deschis trei conturi, în care a virat o sumă totală de 472.002 de euro. De atunci, Lia Savonea nu a mai deschis decât trei conturi, în 2024, în care a depus în total circa 30.000 de euro. Printre bunurile sale se numără un BMW achiziționat în 2019 și bijuterii în valoare de 18.500 de euro.

Veniturile pe care Lia Savonea le-a declarat în anul 2024 sunt de 374.668 lei (74.933 euro - circa 6.240 de euro lunar), provenind din funcțiile sale de judecător la Curtea de Apel București (104.167 lei/ an), la ÎCCJ (193.578 lei/an) și ca membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii (76.923 lei/an). În ceea ce-l privește pe soțul ei, președinta ÎCCJ a declarat un venit de doar 15.000 de lei realizat în 2024, pentru activități independente, de asistență juridică și reprezentare în cadrul unui cabinet individual de avocatură.

Întreaga declarație de avere, publicată pe 10 iunie 2024, poate fi consultată aici.

→ Imaginea 1/5: Declarația de avere a Liei Savonea Foto/ICCJ.ro

Decizia de a anula pedeapsa lui Mario Iorgulescu a purtat și semnătura Liei Savonea

Lia Savonea a fost contestată încă din anul 2015, când a condamnat un bărbat la doar 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru un act sexual cu nepoata sa de 13 ani, judecătoarea justificând că fetița și-ar fi dat consimțământul.

Șefa ÎCCJ a a ajuns din nou în atenția publică după ce a făcut parte din completul care a anulat condamnarea lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, pentru accidentul mortal provocat sub influența alcoolului și drogurilor. În 2024, dosarul a fost trimis spre rejudecare, decizia generând critici atât în presă, cât și din partea societății civile, având în vedere impactul puternic al cazului.