Au construit creșe, dar nu le-au deschis nici după 15 ani. Explicația primarilor

Cu aproape 15 ani în urmă, trei primării de la sat, din Olt, își propuneau, în cadrul unor proiecte integrate, să înființeze creșe. Niciuna nu a reușit nici până astăzi, deși investițiile au fost realizate. Au apărut, în schimb, o creșă și două ludoteci în alte trei localități rurale.

Ludoteca dn Movileni funcționează de doi ani Foto: Sursa: Sorin Toma

Creșa de la Crâmpoia este prima înregistrată ca atare în mediul rural, în județul Olt. Anul trecut avea 12 copii, acum sunt deja 22. În alte două localități rurale funcționează în schimb ludoteci. Se întâmplă aici, în linii mari, ce se întâmplă și la Crâmpoia, unde creșa a fost construită cu fonduri prin AFIR, doar că „așa au fost prinse în proiect”.

O astfel de ludotecă a fost înființată la Osica de Jos. „Sunt 24 de copii, fiindcă suntem în perioada de monitorizare. A fost un proiect depus pe PNRR și l-am dus la bun sfârșit. Avem 24 de copii, fiindcă, fiind în perioada de monitorizare, avem un minim și un maxim. Dar ne-am dus spre 24 de copii. Maximul este 24 și avem solicitările, sunt înscriși în SIIR toți copiii”, spune primarul Marian Pistol.

Spațiul este dotat inclusiv cu paturi, iar copiii pot să și doarmă aici. Au fost angajate două educatoare cu specializare educator-puericultor, au și masa asigurată.

Programul este doar de la 8,00 la 12,00. Ludoteca a fost amenajată într-un spațiu existent, care a fost reabilitat, dar, mai spune primarul, „pe viitor ne gândim și pentru o creșă permanentă”.

„Chiar avem și solicitări din localitățile limitrofe”

La început, părinții copiilor cu vârsta 3 luni – 3 ani au fost rezervați, fiind vorba de un program de doar patru ore, dar „când au văzut ce dotări au și cum stau copiii acolo”, spune primarul, s-au răzgândit. Ba mai mult, „chiar avem solicitări și din localitățile limitrofe”, a adăugat Marian Pistol.

Potrivit proiectului, au existat doi ani de implementare și alți doi de monitorizare. Acum se află deja în perioada de monitorizare, iar după încă un an „putem să facem câte locuri vrem noi, nu mai suntem limitați la 24”.

Personalul a fost preluat de către Inspectoratul Școlar Județean, în schimb primăria suportă costul hranei. Copiilor li se aduce mâncare preparată, prin aceeași firmă care le asigură elevilor de la gimnaziu „Masa sănătoasă”.

„Simțeam nevoia unui al treilea educator”

Contrar problemelor cu care se confruntă alte localități din județ, la Osica de Jos sunt copii care să „alimenteze” și ludoteca, dar și grădinița. Este o localitate care întinerește?

„Se pare că da, fiindcă am avut o discuție la început de an școlar. La un moment dat simțeam nevoia unui al treilea educator. A crescut numărul de copii la grădiniță și e destul de greu. Am educatoare în momentul de față care are 29 de copii. Nu pleacă tinerii din localitate deocamdată. Nu am făcut o statistică să vedem cu cât a scăzut media de vârstă, dar suntem bine”, spune primarul.

De când funcționează ludoteca, cei mici care ajung la grădiniță au alt comportament. „Deja sunt familiarizați cu colectivitatea, e cu totul altceva. La început e un pic mai greu. Părinții mai stau pe la uși, pe la ferestre, până se obișnuiesc cei mici. Dar îi fascinează tot ce este acolo, pentru că tot pe proiect am prins și dotări, interior și exterior”, a mai spus edilul.

Din 2028, speră primarul, dacă va identifica o sursă de finanțare, ar vrea să construiască un alt imobil pentru creșă și programul să fie prelungit.

34 de copii de creșă la Movileni

Și la Movileni s-a construit, tot prin PNRR, o ludotecă. Aici în schimb programul este de la 8,00 la 16,30. La fel, copiilor li se asigură la prânz o masă caldă, tot printr-o firmă de catering. Sunt înregistrați 34 de copii, anul trecut au fost chiar 35, spune directorul școlii, Dănuț Tudora.

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„Chiar mai avem câteva solicitări, dar doar am mai vorbit, nu au adus documente. Noi putem să ducem până la 38, avem două grupe. Funcționează de anul trecut, de la 1 octombrie 2025. E un proiect făcut de către primărie”, mai spune directorul.

Și aici, ca și la Osica de Jos, directorul școlii spune că diferența între un copil care a frecventat colectivitatea și unul care vine la grădiniță din familie se vede. „Vă dați seama că ei sunt mult mai sociabili. Avem câteva cazuri de copiii care acum sunt la grădiniță. Se adaptează mult mai ușor, se integrează mai repede. Clădirea o avem lângă primărie, este făcută din containere”, a mai precizat directorul școlii.

Părinții nu au, practic, niciun cost, inclusiv hrana fiind asigurată din banii primăriei. Este, cel mai probabil, și motivul pentru care a „prins” atât de bine încât vin părinți și bunici cu copii și din satul de centru, Movileni, dar și din Bacea, de la patru kilometri. E greu de estimat cum ar sta lucrurile dacă părinții ar fi nevoiți să plătească mâncarea sau să susțină oricare alt cost, pentru că dintre elevii de gimnaziu, care primesc burse, peste două treimi au burse sociale, venitul în familie fiind mic. Directorul și-ar dori să se construiască o cantină și să poată fi pregătită mâncare și pentru copiii de la școală, dar totul depinde de fonduri. A aplicat pentru „Masă sănătoasă”, o face de doi-trei ani, însă nu au încă un răspuns dacă vor fi sau nu cuprinși în program.

Anul trecut, ludoteca, așa cum figurează oficial în acte, a funcționat cu o îngrijitoare trimisă de la primărie, pentru că au fost posturile blocate. În acest an au adus o îngrijitoare prin transfer, de la o grădiniță din Slatina.

„Nevoia de creșă s-a dus către oraș”

Bobicești este, alături de Slătioara și de Teslui, una dintre comunele care au construit, cu aproximativ 15 ani în urmă, creșe pentru comunitate. Axa de finanțare era astfel concepută încât pentru proiecte integrate primeau punctaj suplimentar, așa că pentru a realiza lucrări de infrastructură și-au propus și astfel de investiții. N-au reușit, de atunci, să le dea în folosință.

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Primarul localității Bobicești (situată în vecinătatea orașului Balș), Ilie Chitez, spune că a încercat să convingă Inspectoratul Școlar Județean să angajeze puericultori, dar „nu au posturi”.

„Ca și Slătioara (n. red. - localitate situată la 4-5 km de municipiul Slatina), suntem lângă oraș. Și în mare parte nevoia de creșă s-a dus către oraș. Și de asta a rămas un pic pe locul 2 punerea în funcțiune, acum, în ultimul timp”, a precizat Chitez.

Cereri pentru creșă ar fi. „Fiind foarte aproape de oraș, vă dați seama, au și fugit la oraș. Dacă aș reuși să-i dau drumul, clar se vor întoarce”, a mai spus primarul.

Dacă nu s-a reușit până acum, e greu de crezut că în timpul anului școlar IȘJ Olt ar putea primi bani suplimentari astfel încât să-și permită să angajeze educatori aici, a mai spus primarul, așa că speranțele sunt împinse către toamna anului viitor.

De ce au fost lăsate investiții deja realizate fără posturi? Cel mai probabil pentru că au fost prioritizate localitățile situate mai departe de oraș, mai spune primarul localității Bobicești.