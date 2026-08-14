Sute de angajări în creșele construite prin PNRR. Ce posturi sunt scoase la concurs

Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea a 34 de creșe construite în mai multe județe din țară, prin fonduri PNRR sau prin Programul național de construcții de interes public sau social.

Angajările vor putea începe după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a noilor unități.

Executivul a aprobat vineri un memorandum care permite scoaterea la concurs a posturilor vacante necesare pentru operaționalizarea celor 34 de creșe.

Dintre acestea, 26 de creșe au fost construite prin PNRR, în cadrul Programului guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”, iar alte 8 creșe au fost realizate prin Programul național de construcții de interes public sau social.

Noile unități de educație timpurie urmează să fie recepționate în perioada următoare și apoi predate beneficiarilor, astfel încât să poată deveni funcționale.

În ce județe se fac angajările

Creșele pentru care vor fi scoase posturile la concurs sunt construite în Alba, Arad, Bihor, Botoșani, Brașov, Bistrița-Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea, precum și în municipiul București.

Cele 768 de posturi sunt destinate personalului necesar pentru ca noile creșe să poată funcționa după finalizarea și recepția lucrărilor.

Posturile nu vor fi scoase simultan printr-un concurs național. Potrivit Guvernului, acestea vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite, după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor.

O condiție stabilită prin memorandum este ca încadrarea personalului să se realizeze în limita cheltuielilor de personal aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate drepturilor salariale pentru personalul încadrat.

Prin urmare, calendarul concret al concursurilor va depinde de momentul în care fiecare creșă este recepționată și poate fi pusă în funcțiune.

Creșele construite prin PNRR trebuie operaționalizate

O parte dintre noile unități fac parte din Programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”, finanțat prin PNRR.

Operaționalizarea acestora contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din PNRR, potrivit comunicatului Guvernului.

Prin aprobarea posturilor, autoritățile creează cadrul necesar pentru ca investițiile în infrastructura de educație timpurie să fie urmate de deschiderea efectivă a creșelor.

Executivul justifică operaționalizarea noilor creșe prin necesitatea creșterii participării copiilor la învățământul antepreșcolar și prin extinderea accesului la servicii de educație timpurie.

În același timp, autoritățile susțin că dezvoltarea rețelei de creșe poate contribui la sprijinirea familiilor tinere, prin creșterea numărului de locuri disponibile pentru copiii de vârstă antepreșcolară.

Cele 768 de posturi aprobate vineri reprezintă, astfel, personalul necesar pentru ca 34 de investiții în creșe să treacă de la etapa de construcție și recepție la cea de funcționare efectivă.