Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Afecțiunea severă care amenință adolescenții. O familie s-a trezit brusc într-o situație disperată: „Cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o"

Publicat:

O familie din Olt caută cu disperare soluții pentru a-i oferi fetei, elevă în clasa a IX-a, șansa la vindecare. O afecțiune depistată anul trecut a evoluat rapid, în ciuda faptului că au urmat indicațiile medicilor. „E cea mai rapidă evoluție pe care am văzut-o”, spune medicul care a pus diagnosticul.

Colegii Alexandrei au organizat un târg caritabil la liceu FOTO: Alina Mitran
Colegii Alexandrei au organizat un târg caritabil la liceu FOTO: Alina Mitran

Familia Pițur se află într-o situație prin care n-ar trebui să treacă niciun părinte. În scurt timp sunt nevoiți să strângă aproape 40.000 euro pentru a-i oferi Alexandrei, mezina familie, șansa la vindecare. Pentru părinți suma este enormă, iar momentul în care au aflat cât costă operația care o va scăpa pe Alexandra de dureri și de pericolul ca organele să-i fie afectate a fost unul dintre cele mai grele trăite până acum. În ajutorul fetei au sărit și colegii din liceul la care tocmai ce a fost admisă în vară, aceștia punându-și la bătaie lucrurile pentru a contribui la strângerea banilor.

„S-a plâns de dureri. Fata făcea înot la acel moment”

Alexandra Pițur are 15 ani. La începutul anului trecut, ajunsă acasă de la antrenamentele de înot, le-a spus părinților că are dureri de spate. Părinții au mers cu copila la spital, la Urgențe. Inițial medicii i-au recomandat mamei să-i maseze zona și să aplice un unguent, fără prea multe investigații, suspectând o contractură musculară și legând durerile fetei de faptul că practica înotul, iar antrenamentele erau destul de intense. Doar că durerile n-au trecut. Următoarea încercare a fost la un medic ortoped pediatru, care după un examen clinic și o radiografie a pus diagnosticul: scolioză. Boala era deja avansată, unghiul de deformare fiind de 60 de grade.

De atunci a început un drum lung, doar că lucrurile, în loc să se simplifice, s-au complicat. Medicul din Slatina le-a recomandat să meargă pentru investigații suplimentare și soluții la București, unde au urmat de asemenea indicațiile medicilor.

Alexandra poartă de peste un an un corset special, dar boala și așa a avansatFOTO: salveaza o inimă
Alexandra poartă de peste un an un corset special, dar boala și așa a avansatFOTO: salveaza o inimă

Ni s-a recomandat să poarte corset, sperând că o să oprim din evoluție boala, să nu mai avanseze scolioza. Am ținut-o cu corset 22 de ore din 24, l-a purtat mereu, mai non-stop, abia îl dădea jos când își făcea dus și după aceea îl punea la loc. În plus, fizioterapie, kinetoterapie, până când am făcut din nou radiografie, anul trecut prin octombrie, să vedem cum evoluează cu corsetul. Unghiul mai crescuse cu 8 grade”, a relatat mama adolescentei.

Li s-a vorbit părinților pentru prima dată de operație, dar totodată au fost încurajați să încerce în continuare cu purtarea corsetului.

În toată această perioadă, părinților li s-au pus în mână bilete de trimitere pentru diverse investigații. Niciodată, precizează mama, nu a reușit să facă o programare și să le realizeze fără costuri. „Mi-au dat niște bilete de trimitere pentru RMN. Nu am găsit sub nicio formă să fac cât era valabil biletul de trimitere, în cele 30 de zile. Am căutat în timpul acela să fac programări și nu am găsit. Craiova, București, pe nicăieri. Totul era cu plată. Și în timpul acesta l-am descoperit pe domnul dr. Thiery, la un spital privat. Am mers la dumnealui pentru un control, să vedem, să mai aflăm o părere. Ni s-a făcut radiografie din nou, coloana avansase foarte mult, unghiul de deformare ajunsese la 82 de grade”, a mai spus mama.

Atunci s-au convins că nu mai pot aștepta și că intervenția chirurgicală este absolut necesară, însă când li s-au pus în față costurile au simțit că le fuge pământul de sub picioare.

Investigațiile preoperatorii și intervenția se ridică la 170.000 lei, o sumă imposibil de acoperit pentru familia care are drept singure surse de venit salariile, și acestea modeste. Peste aceste costuri se adaugă cele necesare recuperării post-operatorii.  Împrumuturi la bănci aveau deja, așa că nici această variantă nu mai exista. Așa s-a demarat o campanie umanitară prin intermediul căreia s-au strâns o bună parte din bani.

„Acum, analizând pozele, observ că ea avea o anumită poziție”

Unghiul de deformare a crescut atât de mult încât acum se observă cu ochiul liber că adolescenta se confruntă cu o problemă. În plus, au apărut dificultățile în respirație, iar riscul mare este ca și alte organe să-i fie afectate, explică mama. La momentul la care au început investigațiile, durerile au fost însă singurul semnal de alarmă, copilei nefiindu-i efectuate, de-a lungul timpului, radiografii, spune mama.

Nu am observat nimic. Acum, stând să analizez pozele din trecut, am văzut că ea avea o postură anume, în toate pozele avea o poziție anume, dar eu credeam că așa alege să stea la poze, nicidecum... Vă spun sincer că nici nu am știut ce însemnă această scolioză până anul trecut, nu știam de așa ceva. Cel mai grav este că există riscul să-i afecteze organele interne, nu mai vorbesc de aspectul fizic. Acum deja respiră mai greu și obosește foarte tare”, a mai spus mama. Medicii le-au explicat părinților că problema va continua să se agraveze în anii următori dacă nu se intervine chirurgical, iar unghiul de deformare să depășească 100 grade.

Pe de altă parte, cu intervenția chirurgicală problema s-ar putea rezolva într-o singură operație, urmată însă de o perioadă de recuperare.

Întrebarea care le-a mai fost pusă părinților – De ce ați ales să faceți operația în mediul privat și nu într-un spital de stat, cu costuri mai mici? - are un răspuns simplu. S-au gândit foarte mult la riscuri și, aflând că tehnologia folosită este superioară celei din spitalul de stat, iar experiența medicului este vastă, au ales calea care la un moment dat părea imposibilă. În plus, după experiența atâtor investigații realizate tot cu bani, în ciuda trimiterilor pe care le-au primit și pe care nu le-au putut folosi (mama le are și acum în dosarul medical), s-au convins că nici în spitalul public nu vor fi zero costurile.

„A respectat toate indicațiile, dar a evoluat foarte repede”

Medicul ortoped pediatru Gheorghe Ciobanu, cel care a stabilit diagnosticul la Slatina și i-a îndrumat pe părinți către București, spune că familia a respectat tot ce i s-a spus, însă evoluția a fost extrem de rapidă. „Au respectat toate indicațiile, purtat corset, kinetoterapie, însă foarte repede a evoluat în ultimul stadiu. Este primul caz în care văd o evoluție atât de rapidă. Unele se stabilizează”, a precizat medicul.

Din păcate, cazurile în care se depistează astfel de probleme la adolescenți nu mai sunt deloc rare, chiar dacă nu toate înseamnă și un stadiu grav, care nu se mai poate recupera fără intervenție chirurgicală. Din patru-cinci cazuri, unul pune însă probleme, a apreciat medicul. Și mai problematic este că părinții care sunt puși în fața unui astfel de diagnostic, cel puțin într-un oraș mic, în care nu există posibilități de intervenție avansată, adesea sunt nevoiți să-și caute singuri soluții pe mai departe. „Aceste cazuri trebuie urmărite, din treaptă în treaptă, inclusiv evoluția după kinetoterapie. Faci radiografie, vezi cum evoluează. Nu mai e de tine, trimiți mai departe. Nu se întâmplă peste tot așa”, a mai adăugat medicul.

Pe de altă parte, o observare periodică, pe care să o facă un specialist – medic de familie, medic școlar etc. - astfel încât boala să nu evolueze atât de repede fără să fie depistată, este de dorit.

Scolioza, care este o deformare a coloanei vertebrale caracterizată printr-o curbură laterală anormală, în formă de „S” sau „C”, este de mai multe tipuri. Se manifestă inclusiv la copiii mici, între 0-3 ani, deși este mai rară și uneori se corectează spontan. La copiii între 4-9 ani necesită supraveghere, pentru că poate progresa în timpul creșterii. Scolioza adolescentină, pe de altă parte, este cea mai frecventă formă și afectează în special fetele, între 10 și 16 ani, când corpul crește rapid și coloana este mai sensibilă la deformări.

Sunt câteva semne care pot indica o problemă de acest tip și pe care părinții ar fi bine să le urmărească: asimetrie a umerilor sau a taliei; un omoplat pare mai proeminent; înclinarea trunchiului într-o parte; o aparență de diferență în lungimea picioarelor. Durerile de spate, oboseala musculară și dificultățile respiratorii se manifestă în formele severe.

În stadiile mai puțin grave kinetoterapia și purtarea corsetului sunt suficiente pentru recuperare, când însă curbura depășește 45-50 de grade se pune problema intervenției chirurgicale.

„Vrem să punem noi ultimii bani care trebuie strânși”

Familia Pițur a încercat inițial să rezolve problema strângerii banilor cu ajutorul cunoscuților. Cum însă timpul a devenit extrem de prețios, iar resursele sunt limitate, în cele din urmă s-a acceptat demararea unei campanii. Colegii Alexandrei, elevii de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, s-au mobilizat și ei și au organizat trei zile la rând un târg caritabil, scoțând la vânzare obiecte dragi, colecții de jucării, încălțări și haine la care au ținut mult dar pe care nu le mai pot purta, cărți, bijuterii, obiecte decorative etc. Elevii de la clasele de Arte au pictat, la rândul lor, tablouri pe care le pun în vânzare vineri, 14 noiembrie 2025, în ultima zi a târgului.

Elevii au pus la bătaie o colecție impresionantă de obiecte FOTo: A. Mitran
Elevii au pus la bătaie o colecție impresionantă de obiecte FOTo: A. Mitran
Targul este organizat timp de trei zile FOTo: Alina Mitran
Targul este organizat timp de trei zile FOTo: Alina Mitran

Am fost puțin sub presiunea timpului. De săptămâna trecută încercăm să găsim mai multe metode în care să ajutăm, pentru că vrem să punem noi ultimii bani care trebuie strânși, aproximativ 5.000 de euro. Cu cât îi strângem mai repede, cu atât pleacă mai repede la operație. Sunt colegii ei de clasă aici, care ne ajută, sunt și elevi de la alte clase, participă tot liceul. Am strâns anterior, pentru un alt caz umanitar, suma de 52.000 lei. Noi credem că o să reușim și acum”, a precizat Larisa Elena Renghea, președinta Consiliului Elevilor din liceul „Nicolae Titulescu”.

Slatina

