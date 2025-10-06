search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Drama tinerei de 19 ani pentru care se mobilizează un oraș întreg. Vechi rivali pe teren și-au dat mâna pentru Ștefania

0
0
Publicat:

De câteva zile un oraș întreg duce o luptă contracronometru pentru a-i oferi Ștefaniei, o tânără de 19 ani, aflată în primul an de studenție, șansa la vindecare. Tânăra a fost diagnosticată recent cu o boală gravă, iar tratamentul în străinătate poate fi salvarea.

Ștefania Alexia Petcan are 19 ani, a absolvit în această vară Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina și este studentă în anul I la Facultatea de Drept a Universității din București, un vis pentru care a muncit mult. De puțin timp, tânără se confruntă însă cu o încercare peste care poate trece doar cu ajutorul semenilor. Pentru afecțiunea descoperită recent are nevoie de tratament în străinătate, costurile pentru investigații și terapii fiind estimate la aproximativ un milion de dolari. Un oraș întreg se mobilizează, așa cum s-a întâmplatși în cazul altor copii care au avut nevoie de ajutor.

Echipele CNRG și CNIM, vechi rivale, au avut de data aceasta un obiectiv comun FOTO: A.M.
Echipele CNRG și CNIM, vechi rivale, au avut de data aceasta un obiectiv comun FOTO: A.M.

Totul a început în luna august, când Ștefania a simțit dureri în partea dorsală stângă și episoade de hematurie, după cum a dezvăluit tatăl fetei, Romeo Petcan, judecător în cadrul Tribunalului Olt. A urmat un control medical la o clinică din București, de unde se aștepta să primească un diagnostic de cistită. Vestea a fost însă cu mult mai rea.

„Ni s-a spus că boala a evoluat și are metastaze pulmonare”

„În urma investigațiilor efectuate a venit ca un trăsnet și diagnosticul - tumoră renală stângă -, recomandându-se operație și scoaterea rinichiului. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Totul părea ireal, să aflu despre copila mea că este grav bolnav,ă deși, după ce luase niște pastile, părea că nu mai are nimic. Solicitând și alte păreri avizate, am aflat că aceasta era singura soluție la acel moment. În data de 24 august a fost operată, fiind realizată nefrectomie totală rinichi stâng. Postoperator a evoluat foarte bine, însă, ca și cum nu ar fi fost suficient diagnosticul stabilit la rinichi, ni s-a spus că boala a evoluat și are metastaze pulmonare, diagnosticul la acest moment fiind de Sarcom Ewing sau Nefroblastom, un diagnostic foarte rar pentru vârsta ei. Opiniile medicale din România cu privire la reușita tratamentului oncologic au fost total descurajatoare, de aceea am optat pentru efectuarea tratamentului în străinătate, în Europa în principal sau Turcia”, a mărturisit tatăl tinerei, într-un mesaj postat.

Familia a început o cursă nebună pentru a găsi cea mai bună variantă de tratament pentru afecțiunea cu care se confruntă Ștefania. Documentele medicale au fost transmise către mai multe institute oncologice, de unde se așteaptă răspunsuri.

„Deși pare că suntem în întârziere cu începerea tratamentului, există și o parte bună, dacă poate fi spus așa, și anume dorința fetei de a începe cursurile universitare, (...) și de a participa o perioadă la cursuri, spunându-ne că <ar vrea să o cunoască și pe ea colegii așa cum este acum și nu cum va arata după tratamentul oncologic>, despre care știe că este năucitor și că printre altele o să îi cadă părul”, a mai mărturisit părintele fetei.

Adolescenții au stat la rând pentru a face donații FOTO: Alina Mitran
Adolescenții au stat la rând pentru a face donații FOTO: Alina Mitran

Având în vedere diagnosticul primit în România, costurile estimate pentru tratament sunt extrem de mari, depășind cu mult posibilitățile familiei, astfel că părinții au decis în cele din urmă să demareze o strângere de fonduri, deschizând pe numele Ștefaniei două conturi umanitare, în lei și, respectiv, în euro.

Citește și: Povestea lui Vlăduţ, băieţelul care luptă de 3 ani pentru a trăi şi visează la un Crăciun alături de bunici

Cauza umanitară a fost de asemenea preluată de Asociația Everything for Life, recunoscută pentru lupta dusă în sprijinul oamenilor aflați în situații similare, în contul acestei asociații putând contribui inclusiv persoane juridice, cu titlu de sponsorizare.

„Aveți grijă de voi, de copii și de familiile voastre!"

Oamenii, cei care o cunosc pe Ștefania sau îi cunosc părinții, dar și persoane fără legătură cu familia, impresionate de situația prin care trece familia Petcan, au început să facă donații.

Nu pot să vă descriu în cuvinte durerea care ne încearcă în această perioadă. Începând această campanie de strângere de fonduri am fost copleșit de modalitatea în care au reacționat oamenii. Este de-a dreptul copleșitor să vezi cum oameni pe care nu îi cunoști au făcut transferul unor sume de bani, pentru copilul meu. Emoția cea mai mare a fost să văd că există persoane care au donat sume de câteva zeci de lei (20 - 80 de lei), ceea ce mă duce cu gândul la faptul că din puținul lor au luat pentru a ajuta pe cineva în nevoie și cu siguranță să transmită un gând bun. Este un sentiment fantastic să constați că nu ești singur în astfel de momente. Am înțeles semnificația expresiei transformării din prinț în cerșetor. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să citiți aceste rânduri. Aveți grijă de voi, de copii și de familiile voastre!”, a mai transmis tatăl Ștefaniei.

Lucrurile au început, în doar câteva zile de când familia a luat decizia să împărtășească public drama prin care trece, să se miște, iar ajutorul a venit inclusiv din partea copiilor.

Un prim eveniment caritabil s-a desfășurat luni, 6 octombrie, în sala de sport a Colegiului Național „Radu Greceanu”. Echipele de baschet ale colegiilor „Radu Greceanu” și „Ion Minulescu”, între care există o veche rivalitate, au jucat de data aceasta pentru aceeași cauză, făcând spectacol pe teren. Donația minimă pentru a putea participa la eveniment a fost 20 de lei, organizatorii, Consiliul Elevilor din cadrul CNRG, reușind să-și atingă ținta de a strânge 6.000 euro. Alături de elevi au fost și profesori din mai multe unități școlare, iar la eveniment a participat și primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Haideți să fim serioși! Pentru o petrecere am da și 50 de lei fără să clipim. Donația minimă este 20 de lei, însă gestul valorează mult mai mult”, le-au transmis organizatorii evenimentului caritabil elevilor invitați să participe.

Meciul a avut toate ingredientele unui spectacol reușit FOTO: Alina Mitran
Meciul a avut toate ingredientele unui spectacol reușit FOTO: Alina Mitran
Citește și: O fetiță de un an și jumătate diagnosticată cu leucemie are nevoie de ajutor pentru tratament. Mesajul emoționant al tatălui ei

Lupta tinerilor pentru a-i oferi fostei lor colege sprijin va continua și în zilele următoare. Miercuri este programat un meci de volei, confruntându-se de asemenea echipele celor două colegii. Meciul se va desfășura la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina. Elevii au în plan și organizarea unui spectacol caritabil.

La nivelul municipiului se desfășoară și alte inițiative similare. Clubul Sportiv Municipal (CSM) Slatina a anunțat de asemenea o strângere de fonduri, iar mici întreprinzători au făcut public faptul că își oferă serviciile urmând ca sumele obținute să fie donate în contul Ștefaniei. 

La meciul de miercuri pe care echipa noastră îl va disputa împotriva celor de la CSM Galați se va organiza o campanie de donații printre suporterii care vor veni la meci, astfel că la intrarea în sală va fi amplasată o urnă unde fiecare dintre noi își va putea aduce contribuția și ajutorul pentru Ștefania, care, împreună cu comunitatea puternică de slătineni pe care o are în spate, cu siguranță va învinge și va trece cu bine peste această perioadă!”, a transmis CSM.

Pentru cei care pot și doresc să ajute, conturile în care se pot face donații sunt următoarele:

Persoane juridice – prin sponsorizare pe baza unui contract, în contul deschis special pentru Alexia:

IBAN: RO39CARP029000751770RO11 (Patria Bank)

Contact: everythingforlife2011@gmail.com

Persoane fizice – prin donații directe în conturile Alexiei:

RON: RO16RNCB0201183462980001

EUR: RO86RNCB0201183462980002

Slatina

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
playtech.ro
image
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
image
Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
romaniatv.net
image
Probleme cu pensiile private. Se schimbă, din nou, regulile pentru Pilonul II și III
mediaflux.ro
image
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!