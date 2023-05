Drama adolescentului al cărui corp a luat-o razna. Imploră să fie ajutat: „Vreau să mă fac bine, să merg la școală”

Un adolescent de 16 ani, din Slatina, are nevoie de ajutor. Bogdan suferă de scolioză neuromusculară, iar după ani de terapie lucrurile s-au agravat brusc. Pentru a nu ajunge, ca și sora sa, în punctul în care nu se mai poate face nimic, are nevoie, rapid, de intervenție chirurgicală.

Familia Calotă, din Slatina, județul Olt, trece prin momente grele. Luptă să strângă o sumă pe care singuri nu o pot obține nici dacă ar vinde toate bunurile pe care le dețin: peste 120.000 lei.

Banii reprezintă speranța de a-l salva pe Bogdan, fiul de 16 ani, de la dureri care se agravează pe zi ce trece și de la progresul unei boli care deja i-a afectat viața surorii lui, Andreea. Părinții și bunicul tânărului nu vor sub nicio formă să mai trăiască momentele de neputință pe care le-au trăit în cazul Andreei, sora cu șase ani mai mare a adolescentului.

Și ea fost diagnosticată cu scolioză neuromusculară, iar cu ani în urmă familia a făcut tot ce a putut să se poată interveni chirurgical. S-au organizat campanii umanitare, s-au dat telefoane, s-a vorbit și instituțional și „de la om la om”, s-au așteptat pentru intervenția chirurgicală anumite componente care nu se găseau în țară, iar când părea că Andreea va fi salvată de la chin, s-a concluzionat că starea fetei nu mai permite intervenția.

Astăzi, sora lui Bogdan se luptă în continuare cu durerile cauzate de scolioză, are traheostomă și este dependentă de aparatul de oxigen.

După ani de terapie și purtat corset, starea s-a agravat brusc

De la 8 ani, Bogdan este pe mâna medicilor și asistenților specializați în recuperare neuromotorie. A purtat, până de curând, și un corset special, iar scolioza părea că va fi ținută în frâu. Cu aproape trei luni în urmă, însă, lucrurile au luat-o, brusc, razna. Părinții cred că un puseu de creștere rapidă este de vină, pentru că băiatul s-a înălțat brusc. Coloana a început să se deformeze și mai mult, iar părinții și bunicul copilului să retrăiască clipe pe care le credeau istorie.

„În starea asta, agravată, este din decembrie. Avea o semipareză, s-a făcut bine, dar imediat a evoluat scolioza asta. Am ținut-o prin gimnastică, a purtat corset, foarte multe recuperări... Până luna trecută am făcut recuperări, dar a avansat foarte repede. Prin operație este singura șansă. Costă un miliard, peste un miliard (n. red. - lei vechi). Veniturile noastre sunt pensia fetei și salariul soțului. Andreea a avut de la 12 ani, la 14 ani a făcut o insuficiență respiratorie și nu s-a mai putut interveni. La ea operația este foarte riscantă, de fapt, nu se mai poate face, nu se mai bagă nimeni”, spune mama, care apelează la ajutorul semenilor.

„Nu mai vreau să trec prin ce am trecut cu fata”

Familia locuiește într-un cartier sărac de la marginea Slatinei, într-o casă modestă, dar bine îngrijită. Tatăl celor doi copii muncește toată ziua, mama fiind nevoită să-i supravegheze și să-i îngrijească permanent. Familia mai are alți doi copii, majori, sănătoși, căsătoriți și mutați la casele lor.

Andreei și lui Bogdan le este alături și bunicul matern, în grija căruia au căzut toate drumurile de făcut pe la instituții și asociații. De acum pe adulți și timpul îi presează. Au văzut ce s-a putut întâmpla în doar două-trei luni în cazul fetei și nu vor să riște.

„Este foarte greu cu doi copii bolnavi, de asta rog pe toată lumea, din suflet, care are pobilitatea, să dea cât poate, 10 lei, 20 lei, pentru a putea să strângem suma asta. Nu mai vreau să mai trec prin ce am trecut cu fata. Foarte urgent este, cu cât strângem banii mai repede, cu atât va fi operat mai repede. Evoluția a fost foarte rapidă la el, fetei i s-a strâmbat în timp, dar la el a evoluat foarte repede. El în decembrie purta 39 la pantof și acum poartă 41. După asta mi-am dat seama că a avut o creștere bruscă”, mai spune mama.

„Și pentru mine a fost șocant cât de repede a evoluat”

O organizație non-guvernamentală, Fundația William Tyrrell Slatina, ajută familia în demersul de a strânge suma uriașă. Norica Popa, coordonatoarea centrului din Slatina, spune că a avut legături cu familia Calotă încă din vremea în care fundația desfășura activități educaționale cu copiii din comunitatea romă, iar Andreea și Bogdan erau beneficiari. Le-a fost, ulterior, alături când căutau ajutor pentru Andreea, pentru operație.

Este și motivul pentru care, având experiența tristă de atunci, nu au mai încercat să caute o mână întinsă în sistemul public, ci s-au adresat direct unui medic de la un spital privat, care cunoștea cazul fetei și care, spune Norica Popa, își dorește enorm ca lui Bogdan să-i ofere o șansă.

„Trebuie urgentat. În ultimele două luni lucrurile s-au agravat, și pentru mine a fost șocant. Eu, care am ținut legătura tot timpul cu ei, am fost șocată să văd cât de repede a evoluat. (...) Avem o fotografie cu el, unde este pe patul spitalului, l-am trimis la o clinică pentru o investigație de polisomnografie, iar asta a fost în august-septembrie. Se observă cât de mult s-a deformat coloana între timp. Eu îl văzusem în ianuarie, ultima dată, iar în câteva luni, cum s-a transformat... Am fost șocată, repet”, mai spune Norica Popa.

„Nu se termină niciodată cheltuielile, mereu apare câte ceva”

Familia nu s-a abătut de la ce li s-a spus, de-a lungul anilor au fost urmate întocmai recomandările specialiștilor, chiar și în pandemie, când au fost nevoiți să meargă într-o clinică privată pentru recuperare, cele întâmplate venind ca un șoc acum.

„El a și purtat corsetul, a făcut cu sfințenie kinetoterapie, și înot și tot ce li s-a recomandat. Chiar au fost luptători cu ei, în special bunicul și mama, iar în ultimele internări, care au fost acum două luni și jumătate-trei, doamna doctor le-a sugerat că trebuie neapărat operație”, a mai precizat reprezentanta fundației care îi ajută să strângă banii necesari.

Fundația a achiziționat pentru Andreea un aparat de oxigen, cu 10 ani în urmă, care acum trebuie schimbat, fiind deja depășit. Camera celor doi copii este plină de aparate, având inclusiv generatoare pentru situațiile în care s-ar întrerupe curentul electric. Între timp, pentru Bogdan s-au făcut demersuri, a fost consultat și i s-a procurat un aparat BIPAP care îl ajută să respire noaptea.

O parte din costuri sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, o altă parte, importantă, nu. Andreea are traheostomă, iar anumite componente sunt înlocuite periodic. Statul decontează un număr de astfel de consumabile, însă are nevoie de mai multe. Altele, în schimb, nici măcar nu se decontează, mai spune Popa. „Nu se termină niciodată cheltuielile, mereu apare câte ceva”, concluzionează Norica Popa.

Bogdan are un singur gând: „Să mă fac bine. Să mă duc la școală, să învăț...”. Vrea să se poată deplasa fără dureri și să-și întâlnească prietenii la joacă, pentru că astăzi îi așteaptă acasă, să-l viziteze când își fac timp.

Cei care vor să-i dea lui Bogdan o șansă la o adolescență normală pot dona în următoarele conturi:

Cont : lLIE BOGDAN CALOTA

RO 51 RZBR 0000 0600 2458 8781

FUNDATIA WILLIAM TYRRELL

RO 52 RZBR 0000 0600 0209 7664 cu mențiunea ptr Calota Ilie Bogdan