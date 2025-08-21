Accident tragic la piscină, într-o localitate din Olt. Un copil de 9 ani, găsit pe fundul bazinului, este în stare gravă la spital

Un accident grav s-a petrecut joi după-amiază, 21 august 2025, într-o localitate din județul Olt. Un copil în vârstă de 9 ani, scăpat din atenția adulților, a ajuns pe fundul piscinei. A fost scos din apă după minute bune și resuscitat. Acum se află în stare gravă la spital.

Accidentul s-a produs în orașul Potcoava, din județul Olt, într-un spațiu de agrement dotat în care are acces publicul. Martorii au solicitat ajutor calificat în jurul orelor 15.00, conform surselor „Adevărul”.

Copilul în vârstă de 9 ani, din Craiova, s-ar fi aflat la piscină împreună cu o mătușă. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, cert este că la un momnet dat alți copii care se aflau acolo ar fi simțit trupul minorului pe fundul piscinei. I-au alertat atunci pe cei din jur, iar băiatul a fost scos din apă. Manevrele de resuscitare au fost inițiate de o asistentă medicală care se afla în zonă, după apelul la 112 venind în ajutor un echipaj SMURD de la Scornicești. Ulterior a ajuns la locul evenimentului și un echipaj cu medic din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt. După mai bine de 30 de minute copilul a fost readus la viață, fiind transportat, în stare gravă, inițial la Spitalul Județean de Urgență Slatina și ulterior la Spitalul Clinic de Urgență Craiova.

Știre în curs de actualizare.